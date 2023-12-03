مركز الشيخ إبراهيم يدشن كتابين للمفكر محمد جابر الأنصاري الأربعاء المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) إيماناً بأهمية الاشتغالات الفكرية وما يروم من استدامتها ثقافياً، يدشن مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، كتابين للدكتور المفكر محمد جابر الأنصاري وهما: - لمحات من الخليج العربي: دراسات في الخليج وثقافته ورجاله وفولكلوره الشعبي، والشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة: أشعاره ورسائله. يأتي ذلك، ضمن الموسم الثقافي «قدرنا أن نغرق في تفاؤلنا»، يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، عند الساعة السابعة مساءً، في مقر المركز.
ويتضمن كتاب لمحات من الخليج العربي على مجموعة مقالات ودراسات منوعة عن منطقة الخليج العربي، وجوانب من تاريخ المنطقة، وعدداً من أعلامها البارزين في مختلف المجالات، ويشتمل على مظاهر الحياة الثقافية وحركات التجديد في الأدب والصراع بين القديم والجديد، إلى جانب تقديم لمحات عن الحياة الشعبية والفولكلور الخليجي.
فيما يتمحور كتاب الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة حول دراسة أقطاب الحركة الأدبية في البحرين خلال المائة سنة الأخيرة، حيث كان الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة في مقدمة الرواد الأوائل لقافلة الأدباء كما يقول المفكر الأنصاري، حيث سنحت له الفرصة في التعرف إلى الشيخ محمد نجل الشيخ إبراهيم، قائلاً «تفضل الشيخ محمد فأطلعني على كل ما في حوزته من قصائد ورسائل للمرحوم والده، من أجل دراسة أدب البحرين الحديث وإحياء تراثها الأدبي».
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