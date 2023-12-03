مركز الشيخ إبراهيم يدشن كتابين للمفكر محمد جابر الأنصاري الأربعاء المقبل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويتضمن‭ ‬كتاب‭ ‬لمحات‭ ‬من‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬مقالات‭ ‬ودراسات‭ ‬منوعة‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وجوانب‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬المنطقة،‭ ‬وعدداً‭ ‬من‭ ‬أعلامها‭ ‬البارزين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬ويشتمل‭ ‬على‭ ‬مظاهر‭ ‬الحياة‭ ‬الثقافية‭ ‬وحركات‭ ‬التجديد‭ ‬في‭ ‬الأدب‭ ‬والصراع‭ ‬بين‭ ‬القديم‭ ‬والجديد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقديم‭ ‬لمحات‭ ‬عن‭ ‬الحياة‭ ‬الشعبية‭ ‬والفولكلور‭ ‬الخليجي‭.‬

فيما‭ ‬يتمحور‭ ‬كتاب‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حول‭ ‬دراسة‭ ‬أقطاب‭ ‬الحركة‭ ‬الأدبية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬المائة‭ ‬سنة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الرواد‭ ‬الأوائل‭ ‬لقافلة‭ ‬الأدباء‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬المفكر‭ ‬الأنصاري،‭ ‬حيث‭ ‬سنحت‭ ‬له‭ ‬الفرصة‭ ‬في‭ ‬التعرف‭ ‬إلى‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬نجل‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬تفضل‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬فأطلعني‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬حوزته‭ ‬من‭ ‬قصائد‭ ‬ورسائل‭ ‬للمرحوم‭ ‬والده،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دراسة‭ ‬أدب‭ ‬البحرين‭ ‬الحديث‭ ‬وإحياء‭ ‬تراثها‭ ‬الأدبي‮»‬‭.‬