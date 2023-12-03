-->

Monday, 04 December 2023 05:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مركز الشيخ إبراهيم يدشن كتابين للمفكر محمد جابر الأنصاري الأربعاء المقبل

12/3/2023 7:11:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) إيماناً‭ ‬بأهمية‭ ‬الاشتغالات‭ ‬الفكرية‭ ‬وما‭ ‬يروم‭ ‬من‭ ‬استدامتها‭ ‬ثقافياً،‭ ‬يدشن‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث،‭ ‬كتابين‭ ‬للدكتور‭ ‬المفكر‭ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬الأنصاري‭ ‬وهما‭: - ‬لمحات‭ ‬من‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭: ‬دراسات‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬وثقافته‭ ‬ورجاله‭ ‬وفولكلوره‭ ‬الشعبي،‭ ‬والشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭: ‬أشعاره‭ ‬ورسائله‭. ‬يأتي‭ ‬ذلك،‭ ‬ضمن‭ ‬الموسم‭ ‬الثقافي‭ ‬‮«‬قدرنا‭ ‬أن‭ ‬نغرق‭ ‬في‭ ‬تفاؤلنا‮»‬،‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬6‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المركز‭.‬

ويتضمن‭ ‬كتاب‭ ‬لمحات‭ ‬من‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬مقالات‭ ‬ودراسات‭ ‬منوعة‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وجوانب‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬المنطقة،‭ ‬وعدداً‭ ‬من‭ ‬أعلامها‭ ‬البارزين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬ويشتمل‭ ‬على‭ ‬مظاهر‭ ‬الحياة‭ ‬الثقافية‭ ‬وحركات‭ ‬التجديد‭ ‬في‭ ‬الأدب‭ ‬والصراع‭ ‬بين‭ ‬القديم‭ ‬والجديد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقديم‭ ‬لمحات‭ ‬عن‭ ‬الحياة‭ ‬الشعبية‭ ‬والفولكلور‭ ‬الخليجي‭.‬

فيما‭ ‬يتمحور‭ ‬كتاب‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حول‭ ‬دراسة‭ ‬أقطاب‭ ‬الحركة‭ ‬الأدبية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬المائة‭ ‬سنة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الرواد‭ ‬الأوائل‭ ‬لقافلة‭ ‬الأدباء‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬المفكر‭ ‬الأنصاري،‭ ‬حيث‭ ‬سنحت‭ ‬له‭ ‬الفرصة‭ ‬في‭ ‬التعرف‭ ‬إلى‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬نجل‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬تفضل‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬فأطلعني‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬حوزته‭ ‬من‭ ‬قصائد‭ ‬ورسائل‭ ‬للمرحوم‭ ‬والده،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دراسة‭ ‬أدب‭ ‬البحرين‭ ‬الحديث‭ ‬وإحياء‭ ‬تراثها‭ ‬الأدبي‮»‬‭.‬

MENAFN03122023000055011008ID1107528616

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث