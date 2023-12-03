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تقرير: جوجل تؤجل إطلاق الجيل التالى من الذكاء الاصطناعى Gemini حتى العام المقبل

12/3/2023 2:26:53 PM
(MENAFN- Youm7) سيتعين على العالم الانتظار لفترة أطول قليلاً قبل أن يتمكن من تجربة نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تعقيدًا من Google حتى الآن، حيث تم وصف Gemini بأنه الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي والوسائط المتعددة، مما يعني أنه يمكنه معالجة أنواع متعددة من البيانات ويقال إن لديه القدرة على فهم وإنشاء النصوص والصور بالإضافة إلى أنواع أخرى من المحتوى - مثل مواقع الويب - بناءً على رسم تخطيطي أو وصف مكتوب.



وبحسب موقع businessinsider الأمريكى، فأفادت المعلومات، نقلاً عن مصدرين مجهولين على علم بالقرار، أن أحداث الإطلاق غير المعلنة مسبقًا - والتي كان من المقرر إجراؤها في الأصل الأسبوع المقبل في نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا - قد تمت إعادة جدولتها بهدوء في أوائل عام 2024 بسبب مخاوف من أن الذكاء الاصطناعي لم يكن كذلك، ويمكن الاعتماد عليه عند الرد على بعض المطالبات والاستفسارات غير الإنجليزية.



وعلى الرغم من أنه لم يتم طرحه للاستخدام العام بعد، فقد قيل إن Gemini يتفوق بقوة على GPT-4 الخاص بـ OpenAI لأنه يسخر قوة حاسوبية أكبر بكثير من منافسه، وقالت سيسي هسياو، نائب الرئيس في Google ومدير Bard وGoogle Assistant، عنه: "مثلًا، أحاول خبز كعكة، ارسم لي 3 صور لـ الخطوات الخاصة بكيفية تزيين كعكة من ثلاث طبقات، وسيقوم جيميني بالفعل بإنشاء تلك الصور."



وأضافت هسياو: "هذه صور جديدة تمامًا، هذه ليست صورًا من الإنترنت، إنه قادر على التحدث بالصور مع البشر الآن، وليس مجرد نص".


على الرغم من أن جوجل لديها بالفعل نموذج ذكاء اصطناعي خاص بها يسمى Bard، إلا أن ChatGPT يتمتع حتى الآن بوعي أقوى لدى المستهلك - لكن المحللين يقولون إن ذلك قد يتغير عندما يتم إطلاق Gemini أخيرًا.
















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