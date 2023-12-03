معتز عزايزة: انتهت مرحلة المخاطرة لنقل الصورة وبدأت مرحلة المحاولة للنجاة

انتهت مرحلة المخاطرة لنقل الصورة وبدأت مرحلة المحاولة للنجاة.. بهذة الكلمات وصف الصحفي معتز عزيزة خطوة الأوضاع وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، عبر خاصية الاستوري على تطبيق إنستجرام.



وقال الصحفي معتز العزايزة معلقا على ما يحدث فى غزة: انتهت مرحلة المخاطرة لنقل الصورة وبدأت مرحلة المحاولة للنجاة لقد نقلت بما فيه الكفاية وأشهد الله أنه كان لوجهه وخدمة لوطني، نعيش الآن تحت بداية حصار داخلي لا يمكننا الخروج سواء بإتجاه الشمال أو الجنوب، الدبابات الإسرائيلية تحاصر المنطقة الوسطى من الشمال والجنوب، وضعُنا مأساوي لأبعد مما تتخيل، تذكر أننا لسنا عبارة عن محتوى للمشاركة نحن شعب يقتل وقضية نحاول ألا تمحى عن الوجود يا وحدنا !.



لا نريد شفقتكم.. الصحفي معتز عزايزة يصف بكلمات مؤثرة إحباطه بسبب الصمت الدولي تجاه القصف الإسرائيلي











في وقت سابق أعرب الصحفي معتز العزايزة عن استيائه الشديد من الصمت الدولي أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل ضد غزة قائلًا: تعطل الإنترنت مرة أخرى، وصدقني أو لا تصدقني كنت سعيدًا.



وأردف: لأن بعد ما قدمناه للعالم لم يفعل أحدٌ شيئا، الناس يشاركون قصصي وصوري، والمنشور الثاني لهم، هو الاستمتاع بوقتهم، لذلك ليس هناك حاجة لمشاركة أي شيء، لا نريد شفقتكم.



ومنذ أيام قصفت إسرائيل عائلة معتز العزايز، الذي تسبب في فقدانه لـ 15 من أسرته في القصف المستمر للاحتلال الإسرائيلي، حيث وثق لحظة بلحظة الأحداث الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر.

اقرأ أيضاً:

صحفيو غزة وعائلاتهم "بنك" أهداف للعدوان النازي

استشهاد 72 صحفيا فلسطينيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة