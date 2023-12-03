-->

Monday, 04 December 2023 03:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد رئيس الجامعة الإسلامية في غزة.. من هو العالم سفيان تايه؟

12/3/2023 2:20:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استهدف الاحتلال الإسرائيلي الدكتور سفيان تايه، رئيس الجامعة الإسلامية في غزة، في قصفٍ إسرائيلي عنيف، أمس السبت، على المنازل المأهولة في منطقة الفالوجة بجباليا شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاده مع عائلته وعدد كبير من النازحين.


وتايه هو أستاذ دكتور فلسطيني شهير في الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية، وأحد أبرز وأنجح الشخصيات في المجال الأكاديمي والإداري.

وُلد سفيان تايه في مخيم جباليا شمال قطاع غزة في 20 آب/أغسطس سنة 1971.
له إسهامات كبيرة في مجال الدراسات والأبحاث العلمية التي يتم نشرها سنوياً في مجلات علمية مرموقة، وصُنّف خلال مسيرته المهنية ضمن أفضل 2% من الباحثين حول العالم لعام 2021، بحسب مصادر أكاديمية فلسطينية محلية.


علاوةً على ذلك، حصل على جائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشباب، وعُيّن رئيساً لكرسي اليونسكو للعلوم الفيزيائية والفيزياء الفلكية والفضاء في فلسطين.


وتم تعيين تايه رئيساً للجامعة الإسلامية في غزة في 8 تموز/ يوليو الفائت.

ونعى العديد من الناشطين والأكاديميين الدكتور التايه وأشادوا بإنجازاته الأكاديمية، ويرون أنّ الاحتلال يستهدف عمداً العلماء والأكاديميين الفلسطينيين كجزء من عدوانه على الشعب الفلسطيني.

MENAFN03122023000072011014ID1107528154

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث