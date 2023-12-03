استشهاد رئيس الجامعة الإسلامية في غزة.. من هو العالم سفيان تايه؟

استهدف الاحتلال الإسرائيلي الدكتور سفيان تايه، رئيس الجامعة الإسلامية في غزة، في قصفٍ إسرائيلي عنيف، أمس السبت، على المنازل المأهولة في منطقة الفالوجة بجباليا شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاده مع عائلته وعدد كبير من النازحين.



وتايه هو أستاذ دكتور فلسطيني شهير في الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية، وأحد أبرز وأنجح الشخصيات في المجال الأكاديمي والإداري.





وُلد سفيان تايه في مخيم جباليا شمال قطاع غزة في 20 آب/أغسطس سنة 1971.له إسهامات كبيرة في مجال الدراسات والأبحاث العلمية التي يتم نشرها سنوياً في مجلات علمية مرموقة، وصُنّف خلال مسيرته المهنية ضمن أفضل 2% من الباحثين حول العالم لعام 2021، بحسب مصادر أكاديمية فلسطينية محلية.



علاوةً على ذلك، حصل على جائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشباب، وعُيّن رئيساً لكرسي اليونسكو للعلوم الفيزيائية والفيزياء الفلكية والفضاء في فلسطين.



وتم تعيين تايه رئيساً للجامعة الإسلامية في غزة في 8 تموز/ يوليو الفائت.



ونعى العديد من الناشطين والأكاديميين الدكتور التايه وأشادوا بإنجازاته الأكاديمية، ويرون أنّ الاحتلال يستهدف عمداً العلماء والأكاديميين الفلسطينيين كجزء من عدوانه على الشعب الفلسطيني.