عارضة أزياء وهمية تتهافت عليها طلبات المقابلة فما قصتها؟

(MENAFN
- Al Watan) أيتانا أول عارضة أزياء إسبانية تمّ إنشاؤها عن طريق الذكاء الاصطناعي، خلال الصيف الماضي، كان مصمم العارضة الافتراضية روبين كروز، يمر بمرحلة صعبة، فهو لم يكن لديه العديد من العملاء، وقال كروز "بدأنا في تحليل طريقة عملنا وأدركنا أن العديد من المشاريع تم تأجيلها أو إلغاؤها بسبب مشاكل خارجة عن إرادتنا، وفي كثير من الأحيان كان ذلك خطأ المؤثر أو العارضة وليس بسبب مشاكل في التصميم". لذلك قررنا إنشاء شخصية مؤثرة خاصة كنموذج للعلامات التجارية من أجل ترويج أنشطتها. وقد أكد كروز: "لقد قمنا بذلك حتى نتمكن من كسب عيش أفضل وعدم الاعتماد على الأشخاص الآخرين الذين لديهم غرور أو هوس أو يريدون فقط كسب الكثير من المال من خلال الظهور".
أيتانا ذات الشعر الزهري، التي تبلغ من العمر 25 عامًا وتسكن برشلونة، تتلقى رسائل خاصة أسبوعيًا من مشاهير يطلبون مقابلتها ويقترب مظهرها الجسدي من الكمال، ولكن هذا النموذج ليس حقيقيا. أيتانا عارضة افتراضية تكسب 10 آلاف يورو شهريا تصلها رسائل خاصة من مشاهير لا يدركون أنها غير حقيقية.
تكسب أيتانا ما يزيد قليلاً عن 1000 يورو لكل إعلان، وأصبحت مؤخرًا وجهًا لشركة "بيغ"، وهي شركة للمكملات الرياضية، وكما لو أن ذلك لم يكن كافيًا، فإنها تقوم بتحميل صورها بالملابس الداخلية إلى "فانفيو"، وهي منصة مشابهة لـ "أونلي فانز". وقد تمكنت خلال أشهر قليلة فقط من الحصول على أكثر من 121 ألف متابع على إنستجرام وحصدت صورها آلاف المشاهدات والتفاعلات.
قال كروز: "في أحد الأيام أرسل لها ممثل أمريكي لاتيني معروف رسالة نصية يطلب مقابلتها، هذا الممثل لديه حوالي 5 ملايين متابع، لم يكن لديه أدنى فكرة عن عدم وجود أيتانا".
كيف يمكنك جلب الذكاء الاصطناعي إلى الحياة؟
يستخدم مصممو أيتانا "الفوتوشوب" لتمكين العارضة من قضاء عطلة نهاية الأسبوع في مدريد، على سبيل المثال، فهي مزيج من الذكاء الاصطناعي وخبراء التصميم. يقول مصممو العارضة الافتراضية "في الشهر الأول، أدركنا أن الناس يتبعون الحياة، وليس الصور. وبما أنها ليست على قيد الحياة، كان علينا أن نعطيها القليل من الواقع حتى يتمكن الناس من التواصل معها بطريقة ما. كان علينا أن نروي قصة"، لهذا السبب تتمتع أيتانا، على عكس العارضات التقليديات، بشخصية مميزة للغاية. وقد تم تصميمها لتكون من "عشاق" اللياقة البدنية، وحازمة وذات شخصية
وأوضح كروز: "تمّ التفكير كثيرًا في أيتانا، أنشأناها بناءً على أكثر ما يحبه المجتمع. لقد فكرنا في الأذواق والهوايات والمجالات التي كانت رائجة في السنوات الأخيرة"، وبعد تحليل الاتجاهات، أدركوا أن الثقافة الشرقية أصبحت أوروبية للغاية خلال السنوات الأخيرة، لذلك حاولوا تصوير ذلك في شعرها الزهري وجانبها الرياضي، ولقد حققت أيتانا نجاحًا كبيرًا لدرجة أن مصمميها قاموا بالفعل بإنشاء نموذج افتراضي ثانٍ يسمى مايا، والتي تتميز "بالخجل أكثر نوعا ما". ولم يتم اختيار الأسماء عشوائيًا أيضًا، فكلاهما يحتوي على اختصار الذكاء الاصطناعي.
تخفيض أسعار العارضات
وهناك أيضا وفورات في التكاليف. فعندما أدركت الوكالة، التي كانت تعمل مع مؤثرين حقيقيين، ما كانوا يكسبونه، وجدوا ذلك "غير طبيعي". لا أحد يكسب مليون يورو مقابل تحميل صورة على شبكة اجتماعية. وتعتقد الوكالة التي صممت العارضة الافتراضية، أن هذا قد يساهم بخفض أسعار السوق ويعطي دفعة للشركات الصغيرة، التي لا تستطيع تحمل تكاليف الحملات الإعلانية الكبيرة. ومع ذلك، فإن المبادرة لا تخلو من الانتقادات. يشعر الكثيرون بالقلق من أن الكمال غير الواقعي للعارضات يمكن أن يؤثر على جيل الشباب ليصبح مهووسًا بتحقيق هذا الكمال.
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