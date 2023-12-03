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عارضة أزياء وهمية تتهافت عليها طلبات المقابلة فما قصتها؟

12/3/2023 2:17:15 PM
(MENAFN- Al Watan) أيتانا أول عارضة أزياء إسبانية تمّ إنشاؤها عن طريق الذكاء الاصطناعي، خلال الصيف الماضي، كان مصمم العارضة الافتراضية روبين كروز، يمر بمرحلة صعبة، فهو لم يكن لديه العديد من العملاء، وقال كروز "بدأنا في تحليل طريقة عملنا وأدركنا أن العديد من المشاريع تم تأجيلها أو إلغاؤها بسبب مشاكل خارجة عن إرادتنا، وفي كثير من الأحيان كان ذلك خطأ المؤثر أو العارضة وليس بسبب مشاكل في التصميم". لذلك قررنا إنشاء شخصية مؤثرة خاصة كنموذج للعلامات التجارية من أجل ترويج أنشطتها. وقد أكد كروز: "لقد قمنا بذلك حتى نتمكن من كسب عيش أفضل وعدم الاعتماد على الأشخاص الآخرين الذين لديهم غرور أو هوس أو يريدون فقط كسب الكثير من المال من خلال الظهور".
أيتانا ذات الشعر الزهري، التي تبلغ من العمر 25 عامًا وتسكن برشلونة، تتلقى رسائل خاصة أسبوعيًا من مشاهير يطلبون مقابلتها ويقترب مظهرها الجسدي من الكمال، ولكن هذا النموذج ليس حقيقيا. أيتانا عارضة افتراضية تكسب 10 آلاف يورو شهريا تصلها رسائل خاصة من مشاهير لا يدركون أنها غير حقيقية.
تكسب أيتانا ما يزيد قليلاً عن 1000 يورو لكل إعلان، وأصبحت مؤخرًا وجهًا لشركة "بيغ"، وهي شركة للمكملات الرياضية، وكما لو أن ذلك لم يكن كافيًا، فإنها تقوم بتحميل صورها بالملابس الداخلية إلى "فانفيو"، وهي منصة مشابهة لـ "أونلي فانز". وقد تمكنت خلال أشهر قليلة فقط من الحصول على أكثر من 121 ألف متابع على إنستجرام وحصدت صورها آلاف المشاهدات والتفاعلات.
قال كروز: "في أحد الأيام أرسل لها ممثل أمريكي لاتيني معروف رسالة نصية يطلب مقابلتها، هذا الممثل لديه حوالي 5 ملايين متابع، لم يكن لديه أدنى فكرة عن عدم وجود أيتانا".
كيف يمكنك جلب الذكاء الاصطناعي إلى الحياة؟
يستخدم مصممو أيتانا "الفوتوشوب" لتمكين العارضة من قضاء عطلة نهاية الأسبوع في مدريد، على سبيل المثال، فهي مزيج من الذكاء الاصطناعي وخبراء التصميم. يقول مصممو العارضة الافتراضية "في الشهر الأول، أدركنا أن الناس يتبعون الحياة، وليس الصور. وبما أنها ليست على قيد الحياة، كان علينا أن نعطيها القليل من الواقع حتى يتمكن الناس من التواصل معها بطريقة ما. كان علينا أن نروي قصة"، لهذا السبب تتمتع أيتانا، على عكس العارضات التقليديات، بشخصية مميزة للغاية. وقد تم تصميمها لتكون من "عشاق" اللياقة البدنية، وحازمة وذات شخصية

وأوضح كروز: "تمّ التفكير كثيرًا في أيتانا، أنشأناها بناءً على أكثر ما يحبه المجتمع. لقد فكرنا في الأذواق والهوايات والمجالات التي كانت رائجة في السنوات الأخيرة"، وبعد تحليل الاتجاهات، أدركوا أن الثقافة الشرقية أصبحت أوروبية للغاية خلال السنوات الأخيرة، لذلك حاولوا تصوير ذلك في شعرها الزهري وجانبها الرياضي، ولقد حققت أيتانا نجاحًا كبيرًا لدرجة أن مصمميها قاموا بالفعل بإنشاء نموذج افتراضي ثانٍ يسمى مايا، والتي تتميز "بالخجل أكثر نوعا ما". ولم يتم اختيار الأسماء عشوائيًا أيضًا، فكلاهما يحتوي على اختصار الذكاء الاصطناعي.
تخفيض أسعار العارضات
وهناك أيضا وفورات في التكاليف. فعندما أدركت الوكالة، التي كانت تعمل مع مؤثرين حقيقيين، ما كانوا يكسبونه، وجدوا ذلك "غير طبيعي". لا أحد يكسب مليون يورو مقابل تحميل صورة على شبكة اجتماعية. وتعتقد الوكالة التي صممت العارضة الافتراضية، أن هذا قد يساهم بخفض أسعار السوق ويعطي دفعة للشركات الصغيرة، التي لا تستطيع تحمل تكاليف الحملات الإعلانية الكبيرة. ومع ذلك، فإن المبادرة لا تخلو من الانتقادات. يشعر الكثيرون بالقلق من أن الكمال غير الواقعي للعارضات يمكن أن يؤثر على جيل الشباب ليصبح مهووسًا بتحقيق هذا الكمال.

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