رمكو تتكبد خسائر 969.1 مليون جنيه خلال 9 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) تضاعفت خسائر شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية 19.5 مرة خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، لتصل 969.1 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 47.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وكان قرر مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، دراسة عرض شركة أمبان للاستثمارات السياحية حول سداد المديونية الخاصة بها لدى“رمكو” عن طريق قطع أراضي.

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وقرر مجلس الإدارة تكليف مكتب استشاري معتمد لعمل تقييم لقطع الأراضي، وتكليف مكتب“بريمالينزا” استشاريون لعمل دراسة جدوى هندسية واقتصادية لتلك القطع، على أن يتم العرض على عمومية الشركة.

تحولت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية إلى ربح 144.4 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 187.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وحقق النشاط الفندقي للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إيرادات بقيمة 74.1 مليون جنيه، مقابل 78.3 مليون جنيه في النصف الأول من 2022.

فيما حقق النشاط العقاري إيرادات 1.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 152.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

تراجعت خسائر شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية خلال العام الماضى بنسبة 48.27%، حيث حققت صافى خسارة بلغ 235.53 مليون جنيه خلال 2022، مقارنة بخسارة 455.31 مليون جنيه خلال عام 2021.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة تراجع مجمل ربح الشركة من النشاط الفندقى خلال العام الماضى إلى 114.78 مليون جنيه، مقابل 117.04 مليون جنيه فى 2021.

وتراجعت إيرادات الشركة، خلال العام الماضى إلى 364.63 مليون جنيه، مقابل 608.79 مليون جنيه خلال 2021.

وقامت شركة رمكو، فى وقت سابق، بالتوقيع على عقد المشاركة لمشروعها السياحى الجديد فى العلمين بنسبة 60%“تكاليف وإيرادات” باسم إحدى الشركات التابعة لرامكو تحمل اسم“الفرعونية للتجارة والمقاولات”.

وأوضحت الشركة، أن المشروع بالمشاركة مع شركة إعمار أليكس للاستثمار العقارى، ويتضمن إقامة مشروع سياحى فى منطقة العلمين بقطاع سيدى عبدالرحمن بالساحل الشمال الغربى بمساحة 29.4 فدان بإجمالى مبيعات 1.5 مليار جنيه، وتكاليف تصل إلى مليار جنيه.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تمويل التكاليف من خلال التدفقات الذاتية للشركة، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 3 سنوات تقريبًا.