رمكو تتكبد خسائر 969.1 مليون جنيه خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تضاعفت خسائر شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية 19.5 مرة خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، لتصل 969.1 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 47.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وكان قرر مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، دراسة عرض شركة أمبان للاستثمارات السياحية حول سداد المديونية الخاصة بها لدى“رمكو” عن طريق قطع أراضي.
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وقرر مجلس الإدارة تكليف مكتب استشاري معتمد لعمل تقييم لقطع الأراضي، وتكليف مكتب“بريمالينزا” استشاريون لعمل دراسة جدوى هندسية واقتصادية لتلك القطع، على أن يتم العرض على عمومية الشركة.
تحولت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية إلى ربح 144.4 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 187.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وحقق النشاط الفندقي للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إيرادات بقيمة 74.1 مليون جنيه، مقابل 78.3 مليون جنيه في النصف الأول من 2022.
فيما حقق النشاط العقاري إيرادات 1.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 152.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.
تراجعت خسائر شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية خلال العام الماضى بنسبة 48.27%، حيث حققت صافى خسارة بلغ 235.53 مليون جنيه خلال 2022، مقارنة بخسارة 455.31 مليون جنيه خلال عام 2021.
وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة تراجع مجمل ربح الشركة من النشاط الفندقى خلال العام الماضى إلى 114.78 مليون جنيه، مقابل 117.04 مليون جنيه فى 2021.
وتراجعت إيرادات الشركة، خلال العام الماضى إلى 364.63 مليون جنيه، مقابل 608.79 مليون جنيه خلال 2021.
وقامت شركة رمكو، فى وقت سابق، بالتوقيع على عقد المشاركة لمشروعها السياحى الجديد فى العلمين بنسبة 60%“تكاليف وإيرادات” باسم إحدى الشركات التابعة لرامكو تحمل اسم“الفرعونية للتجارة والمقاولات”.
وأوضحت الشركة، أن المشروع بالمشاركة مع شركة إعمار أليكس للاستثمار العقارى، ويتضمن إقامة مشروع سياحى فى منطقة العلمين بقطاع سيدى عبدالرحمن بالساحل الشمال الغربى بمساحة 29.4 فدان بإجمالى مبيعات 1.5 مليار جنيه، وتكاليف تصل إلى مليار جنيه.
وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تمويل التكاليف من خلال التدفقات الذاتية للشركة، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 3 سنوات تقريبًا.
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