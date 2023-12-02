«لاتيلير روبوشون».. وجهة الطعام الفرنسية تعود بحلّة جديدة

يعود ((لاتيلير روبوشون L'ATELIER Robuchon))، وجهة الطعام الفرنسية الراقية، بحلّة جديدة وأقوى تحت إدارة فريق ((111 مانجمنت)) 111 Management، فيكتسي بديكور جميل وجديد وأجواء راقية وخدمة تراعي أدق التفاصيل. ويستحضر المطعم الكائن في قلب مركز دبي المالي العالمي شهرته العريقة وتاريخ فن الطعام إلى الإمارات ويتخطى جميع التوقّعات، مرسّخاً مكانته المميّزة بين المطاعم الراقية في المنطقة.

يعتبر اسم مطعم ((لاتيلير روبوشون)) مرادفاً للتميّز في مجال الطهي والمهارة الفرنسية، ويُخلّد مسيرة مؤسّسه الشيف الراحل جويل روبوشون، الذي لمع اسمه حول العالم وحاز 32 نجمة ميشلان في أكثر من 20 مطعماً في أهم العواصم حول العالم من لاس فيغاس وميامي إلى جنيف وهونغ كونغ وباريس ومدريد وسانت بارتس.

يعني اسم المطعم باللغة العربية ((المحترف))، وهو فسحة من المهارة والإبداع تصطحب الضيوف في رحلة تخاطب الحواس وتدغدغ براعم الذوق، وتختزل مسيرة الشيف روبوشون وتَوقَه الدائم للكمال.

ويشمل فرع المطعم في دبي تراساً فسيحاً وقاعة داخلية تنقسم إلى قاعة طعام ومطبخ مفتوح ولاونج. ويطغى اللونان الأسود الأنيق والأحمر على الديكور الفاخر الذي ينمّ عن ذوق رفيع، بينما تعمّ الأجواء الراقية والأنسية، ويحرص فريق المطعم على تقديم خدمة ضيافة ممتازة؛ ألذ الأطباق مثل البيض المسلوق مع الكافيار، والبيتزا بالكمأة، والسمك المشوي، إلى جانب الأطباق الجانبية مثل البطاطا المهروسة.

تحت قيادة الشيف روبرتو توري، يحضّر فريق الطهاة الأطباق الفرنسية الكلاسيكية بلمسة عصرية مبتكرة، لتصبح تجربة الطعام الراقية بمتناول الجميع من دون المساس بأصالتها. وللاستمتاع بهذه التجربة على الأصول، يمكن للضيوف اختيار قائمة التذوّق التي تشمل ثمانية أطباق لذيذة.

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