بيت الحكمة ينهي استعداداته لاستضافة معرض «تكوين: العلوم والإبداع»

يستعد ((بيت الحكمة)) بالتعاون مع مركز الملك فيصل في السعودية لاستضافة معرض ((تكوين: العلوم والإبداع)) قادماً من المملكة، للمرة الأولى، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال المدة من 6 ديسمبر الجاري إلى 6 مارس المقبل.

يضم المعرض مجموعة واسعة من المقتنيات والمخطوطات القديمة والأدوات العلمية، التي تجسد الإسهامات الجوهرية لعلماء العرب والمسلمين الأوائل في مختلف العلوم الإنسانية والمعرفية والتطبيقية.

ويهدف المعرض إلى التعريف بالإرث الهائل الذي حفلت به أجنحة المكتبات ورفوف خزائن المخطوطات في ((بيت الحكمة)) القديم الذي كان حاضنة للإشعاع العلمي والمعرفي. وتعليقاً على تنظيم المعرض، أعربت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، عن اعتزازها بالتعاون مع مركز الملك فيصل لتحقيق الهدف النبيل من المعرض، وقالت: ((نعيش في هذا المعرض تجربة فريدة من نوعها، تنقلنا إلى العلوم الإسلامية التي ازدهرت في العصر الذهبي لعلمائنا الأوائل، وتعرفنا إلى إنجازات أسلافنا، لنشاهد بأم أعيننا كيف استطاعوا أن يبتكروا مفاهيم ونظريات وأدوات علمية ما زال تأثيرها ممتداً حتى اليوم)).