خبراء وأكاديميون لـ «البيان »: «الغاف» ركيزة بيئية لمستقبل مستدام

حظيت شجرة الغاف باهتمام المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. فلشجرة الغاف قدرة عجيبة على التأقلم المثالي مع البيئة الصحراوية، وللحفاظ على توازن البيئة.

وفي هذا الإطار، أكد نخبة من الخبراء والأكاديميين على أن لشجرة الغاف فوائد بيئية متعددة، تتمثل في قدرتها على تحسين جودة الهواء، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وإسهامها في مكافحة التصحر، كما تعمل هذه الأشجار كمصدر طبيعي للرياح الشديدة.

ومن جانب آخر، تبذل الإمارات جهوداً كبيرة للحفاظ على الغاف، من خلال تطوير برامج متخصصة لزراعتها ورعايتها في بيئاتها الطبيعية، وإطلاق مبادرات توعوية واسعة لتعزيز الوعي العام بأهميتها البيئية والثقافية، وتنظيم أنشطة تعليمية وبحثية، تهدف إلى إبراز دور الغاف في دعم التوازن البيئي.

رسالة

وقال الأستاذ الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات: اهتمّ الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بزراعة الأشجار عموماً، والغاف خصوصاً، وأصدر توجيهاته بمنع قطعها في جميع إمارات الدولة، كما أمر باستزراع غابات جديدة منها.

واليوم تأخذ الكثير من الجهات المعنية على عاتقها، وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، الاستمرار على نهج المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ضرورة أن نعطي للبيئة على قدر ما نأخذ منها. مؤكداً على أهمية التوسع في زراعة الأشجار التي تسهم في خفض معدلات الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتغير المناخ بشكل عام.

وأضاف: الجهات المعنية في الدولة، وبدعم من القيادة الرشيدة، تجتهد على إطلاق المبادرات الرائدة التي تسهم في الحد من التغير المناخي، والتكيف مع تداعياته، وبيان مدى أهمية زراعة الأشجار في تعزيز هذه الجهود، والتأكيد على القيمة التي تمثلها الأشجار المحلية، لا سيما ((الغاف))، لدولة الإمارات، وإيصال رسالة للمجتمع المحلي بكافة فئاته، على ضرورة المشاركة في جهود تحقيق الاستدامة.

وأكد الدكتور أحمد مراد على أن لأشجار الغاف العديد من الفوائد البيئية، التي تتمثل في أنها تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال امتصاصها، وبذلك تساعد على تقليل آثار التغير المناخي، كما تسهم في تحسين جودة الهواء، حيث يمكن لشجرة الغاف، التي يصل عمرها إلى 10 سنوات، أن تحتجز نحو 34.65 كيلوغراماً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

اهتمام

وقال الدكتور إبراهيم علي محمد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية: أولت الإمارات اهتماماً كبيراً بالغاف، وأطلقت العديد من المبادرات التي أسهمت في الحفاظ عليها وزيادة أعدادها، وهي ملائمة للزراعة في التربة الرملية،.

كما تستخدم لتشجير الشوارع والطرق والمتنزهات العامة التي تزيّنها، وتضفي عليها سمة جمالية، ولها دورها الفاعل في تقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال امتصاصها، وبالتالي، تساعد على تقليل آثار التغير المناخي.

وأضاف: أطلقنا سابقاً، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، مبادرة وطنية لزراعة وحماية أشجار الغاف، للحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي، وزيادة الرقعة الخضراء في الدولة، وللمساهمة الفعلية في الحفاظ على الغاف، وزيادة أعدادها.

وأكد أن للجمعية دوراً رائداً في توعية الجمهور بأهمية الغاف ضمن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

الحد من التلوث

ولفتت الدكتورة رهف عجاج أستاذ مساعد في الصحة البيئية والسلامة، كلية العلوم الصحية بجامعة أبوظبي، إلى أن الدراسات البحثية أظهرت أن الأشجار مثل الغاف، تسهم بشكل ملحوظ في الحد من التلوث، كما أن البيئة الميكروبية لمنطقة الجذور في أشجار الغاف، تتأثر بعوامل بيئة التربة، ما يعطي الكائنات الحية الدقيقة في هذه المنطقة خصائص متميزة، مقارنة بعينات التربة الأخرى، ما يدل على تأثير الشجرة الإيجابي في صحة التربة، كما يُعتبر استهلاك شجرة الغاف للماء مثالياً للمناطق الجافة، ما يسلط الضوء على دورها الفعال في إدارة الموارد المائية.

وأضافت: تم استخدام شجرة الغاف في مشاريع تهدف إلى تحسين الظروف المناخية المحلية، ما يدل على قدرتها على المساهمة في تنظيم المناخ المحلي. وتم التأكيد على دورها في الحد من جريان مياه الأمطار، وتحسين جودة الهواء والماء، وتخزين وعزل الكربون الجوي، وتقليل استهلاك الطاقة عن طريق تظليل المباني السكنية، ما يبرز فوائدها البيئية المتنوعة.

توعية

وأوضحت الدكتورة طريفة الزعابي مدير عام مركز الدولي للزراعة الملحية، أنه منذ عام 2019، يقدم ((إكبا)) مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة التعليمية والتوعوية في متحف الإمارات للتربة، مع التركيز على الاستدامة البيئية، والحفاظ على التربة، والزراعة المستدامة، وكجزء من هذه البرامج والأنشطة، تعرف المشاركون إلى دور التربة في البيئة والزراعة، وأنواع التربة الموجودة في الإمارات، وأهمية الأشجار مثل الغاف لاحتواء التصحر، وتحسين خصوبة التربة، إضافة إلى زراعة أشجار الغاف.

وأشارت الزعابي إلى أنه خلال هذه الفترة، نظم متحف الإمارات للتربة 51 جلسة توعية حول الغاف، بما في ذلك الزراعة وإعادة التسمير، شارك فيها أكثر من 1400 مشارك، بما في ذلك المهنيون والطلاب. وأفادت بأن ((إكبا))، بالتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي، جمع أكثر من 200 عينة من أشجار الغاف الطبيعية النمو في الدولة، ويقوم المركز حالياً بإعادة تسلسل هذه العينات، لفهم التنوع الجيني الموجود في الأصول الوراثية الموجودة في الغاف في جميع أنحاء الدولة، للمساعدة في فهم كيفية تأثر التنوع الجيني في الغاف بسبب التحضر.

تأقلم

وقالت الدكتورة منار بني مفرج أستاذ مساعد في علوم البيئة بكلية العلوم الطبيعية والصحية في جامعة زايد: إن أشجار الغاف تتميز بقدرتها على التأقلم مع التحديات البيئية الشديدة، مثل الظروف القاحلة، ومن الناحية العلمية، فإن شجرة الغاف تلعب دوراً مهماً في مواجهة التصحر، بفضل جذورها العميقة والممتدة، التي تثبت التربة، وتقلل الانجراف الأرضي، وتسهم الجذور في الوصول إلى مستويات المياه الجوفية الأعمق، ما يعزز من قدرة الشجرة على تحمل الجفاف.

وأضافت: إن أشجار الغاف تمثل عاملاً فعالاً في تحسين جودة الهواء، ومكافحة التغير المناخي، بفضل قدرتها المتميزة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وإطلاق الأكسجين، وهذه القدرة تعمل على خفض تركيزات ثاني أكسيد الكربون، وهو من الغازات الدفيئة الرئيسة، التي تسهم في الاحتباس الحراري، الأمر الذي يسهم بدوره في التخفيف من الحد من التغير المناخي)).

وأشارت إلى أن الدور البيئي لأشجار الغاف، يعزى إلى كفاءتها في تحويل غازات الدفيئة إلى عناصر تدعم الحياة النباتية، وتحافظ على جودة الهواء، ما يجعلها مكوناً أساسياً في النظم البيئية الصحراوية، واستراتيجيات مواجهة التحديات البيئية المعاصرة، ودورها في امتصاص الكربون، حيث يتم تخزين جزء كبير منه في الكتلة الحيوية للشجرة نفسها، ما يسهم في تقليل كمية الكربون.