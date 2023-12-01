يوفنتوس يتصدر الدوري الإيطالي بفوز في الوقت القاتل على مونزا



سجل فيدريكو جاتي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود يوفنتوس لصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 2-1 على مونزا تحت الأمطار الجمعة.

وتقدم لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو من ضربة رأس لصالح يوفنتوس في الدقيقة 12، وبدا أن ذلك سيكون كافيا ليمنح فريقه الفوز.

لكن مونزا أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع من تسديدة بعيدة المدى من فالنتين كاربوني، إلا أن جاتي حسم النقاط الثلاث لصالح يوفنتوس بعد دقائق من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 33 نقطة من 14 مباراة، بفارق نقطة واحدة أمام إنتر ميلان الذي يحل ضيفا على نابولي الأحد.

ويحتل مونزا المركز العاشر برصيد 18 نقطة.



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