مجموعة الفطيم تعقد شراكات مميزة لمستقبل أكثر استدامة

تحرص مجموعة الفطيم للسيارات دائماً على اختيار شركائها بعناية، شركاء يتقاسمون الأهداف الأساسية نفسها مثل مستقبل أكثر استدامة، والعمل على تقليل الانبعاثات السيّئة قدر المستطاع. فمن هم هؤلاء الشركاء؟ وكيف تساهم هذه التعاونات في التماشي مع مبادرة الحياد المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2050؟ التفاصيل كاملة في ما يلي.

مجموعة الفطيم للسيارات وشركة بولستار

في تعاونٍ مميّز، كشفت مجموعة الفطيم للسيارات عن توقيع اتفاقية رسمية مع بولستار، العلامة السويدية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، لتقديم منتجات بولستار في الإمارات، وبالتالي إثراء تجربة النقل الإلكتروني في الدولة وتقديم ما هو أفضل للعملاء.



وكان قد تمّ تعيين شركة الفطيم للمشروعات التجارية وكيلاً رسمياً لشركة بولستار في دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الأول من عام 2022. وترتكز مجموعة الفطيم للسيارات على رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتنقل الذكي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف تستمر في كونها قوة رائدة في جعل التنقل مستداماً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وفقاً للأهداف الأساسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنسجم خطط بولستار مع الأهداف الاستراتيجية هذه، فبولستار عازمة على تحسين المجتمع الذي نعيش فيه، باستخدام التصميم والتكنولوجيا لتسريع التغيير إلى التنقل الكهربائي المستدام.



وسيارة "بولستار 2"، والمتوفرة حالياً في السوق، هي أوّل سيّارة "فاستباك" عالية الأداء كهربائية بالكامل يتمّ إنتاجها بكميات تجارية. وهي تعتبر معياراً جديداً يُحتذى به في مجال السيارات الكهربائية منذ عام 2020 إذ تراعي بمختلف إصداراتها مفهوم الاستدامة بشكلٍ كامل.

ومن المتوقّع إطلاق سيارة "بولستار 3" في عام 2024 وهي أوّل سيّارة رياضية كهربائية متعدّدة الاستخدام والتي تعمل بنظام دفع رباعي وبمحرّك كهربائي بالكامل، في حين من المنتظر إطلاق "بولستار 6" في عام 2026 وهي عبارة عن سيّارة رودستر كهربائية فائقة الأداء.

مجموعة الفطيم للسيارات وسيارات فولفو

تتلاقى أهداف مجموعة الفطيم للسيارات مع أهداف سيارات فولفو ممّا دفع بالاثنين نحو شراكة استثنائية. ففي الواقع، وباعتبارها شركة رائدة في مجال الاستدامة، تلتزم شركة فولفو للسيارات بخفض الانبعاثات الضارة لكل مركبة بنسبة 40% بحلول عام 2025 وإنتاج السيارات الكهربائية بالكامل فقط بحلول عام 2030. وقد بدأت هذه المبادرة فعلياً مع إطلاق طراز C40 التي وزعتها مجموعة الفطيم كونها الموزّع الحصري لفولفو في الإمارات. ومن المتوقع أيضاً السير على الخطى نفسها مع الطرازين المقبلين EX90 وEX30. وتسعى الشركة إلى تحقيق الحياد المناخي أيضاً بحلول عام 2040 تماشياً مع اتفاقية باريس العالمية للمناخ لعام 2015، والتي تهدف إلى منع درجة الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة.

مجموعة الفطيم للسيارات وشركة BYD

في دائرة الجهود نفسها، وحرصاً من مجموعة الفطيم للسيارات في موضوع انتقاء شركائها المناسبين، أطلقت هذه المجموعة أيضاً تعاوناً مع شركة BYD، الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع المركبات ذات الطاقة الجديدة (NEVs) في العالم، فأسفرت هذه الشراكة عن إطلاق سيارة BYD ATTO 3، سيارة كهربائية تتمتع بصفات عالية الجودة وتتوفر في الإمارات العربية المتحدة.



وتتميّز BYD بالكثير من النجاحات والإنجازات، مثل بيعها عدداً استثنائياً يبلغ 1.86 مليون سيارة جديدة في جميع أنحاء العالم في عام 2022 وحده، وأكثر من 4.8 مليون سيارة جديدة اعتباراً من يوليو 2023. إلى ذلك، تعتبر BYD الشركة الوحيدة التي تنتج السلسلة الصناعية الكاملة للسيارات الكهربائية، بما في ذلك البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الإلكترونية وأشباه المواصلات. وجاءت الشراكة بين BYD ومجموعة الفطيم لتؤكّد على المبادئ المشتركة بين الاثنين، ولتحقّق نجاحات غير مسبوقة في عالم النقل الكهربائي، والحياد المناخي، وتأمين حلول متكاملة. وتقّدم هذه الشراكة باقة واسعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك أحدث السيارات الكهربائية، وحلول الشحن، وحزم التمويل، وخدمة ما بعد البيع.



وقد ساهمت BYD باتخاذ خطوات هامة للحد من انبعاثات الكربون، بما في ذلك الاستثمار في تقنيات جديدة لتوفير الطاقة وحماية البيئة، وسياراتها اقتصادية وذات أسعار معقولة ما يسهّل على الجميع عملية امتلاك سيارة كهربائية صديقة للبيئة. ولأنّ BYD لاقت نجاحاً كبيراً في مجال السيارات الكهربائية، وعدد الحجوزات المسبقة إلى ارتفاع، من المتوقع أن تفتتح هذه الشركة صالات عرض جديدة.

مجموعة الفطيم للسيارات و Charge2MOOV

تعتبر محطات Charge2MOOV جزءاً من شركة الفطيم للنقل الكهربائي والتي توفّر للزبائن حلول شحن متكاملة لجميع أنواع المركبات الكهربائية. وهذه الشراكة إلى ازدهار كبير إذ من المتوقّع أن تصل شاحنات Charge2MOOV إلى 3000 شاحن في عام 2030.



وفي هذا الإطار، وفي ظلّ شراكتها مع سيمنز وفيستل، ستستطيع Charge2MOOV تقديم مجموعة واسعة من حلول الشحن للعملاء بأسعار متنوعة ومناسبة للجميع. وبفضل إمكانات الشحن السريعة والفعالة، تتيح Charge2MOOV لأصحاب المركبات الكهربائية إمكانية شحنها بسلاسة إلى جانب الاستمتاع بكفالة لمدة 5 سنوات. وتقدم Charge2MOOV أجهزة شحن منزلية ذكية موثوقة، مع أداء شحن عالٍ يصل إلى 22 كيلوواط، قابلة للتعديل حسب المتطلبات الفردية، ويتم تركيب جميع أجهزة الشحن Charge2MOOV وفقاً لأعلى المعايير من قبل شركة الفطيم الهندسية.

مجموعة الفطيم للسيارات وشركة ريفر

في إطار سعيها الدائم لدعم قطاع النقل المستدام، أعلنت مجموعة الفطيم للسيارات عن قيادة الجولة الاستثمارية لشركة ريفر الهندية للدراجات النارية الكهربائية بقيمة 15 مليون دولار. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز شبكات التصنيع والتوزيع التابعة لشركة ريفر، ودعم رؤيتها المميزة لتحقيق نجاح كبير على مستوى الهند والعالم. ففي الواقع، تطوّر شركة ريفر منتجات فريدة تجمع ما بين العملية والتصميم المميز، الأمر المشترك والمتقاسم بينها وبين مجموعة الفطيم للسيارات، التي توفّر دائماً منتجات وخدمات عالية الجودة. وجاءت هذه الشراكة بين الفطيم وشركة ريفر لتعزز أيضاً المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي.

مجموعة الفطيم للسيارات ومجموعة فولفو

تنشط مجموعة فولفو في 190 سوقاً، وهي قوة رائدة في التحول نحو كهربة قطاعات النقل والتنقل والمعدات، وذلك للتقليل من الانبعاث الكربوني. وتلتزم مجموعة فولفو ببناء مشهد مستدام بالكامل للنقل والبنى التحتية، فبالنسبة لها إن مفهوم الاستدامة يعني الأمان بنسبة 100%، والخلو من المواد الأحفورية بنسبة 100%، والإنتاجية بنسبة 100%. وتقدم هذه المجموعة حلولاً كهربائية بالكامل تقلّل من الانبعاثات الضارة إذ تضع الحياد المناخي كهدف رئيسي لأعمالها.



وهذه الشركة رائدة في مجال معدات البناء الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج، وهي تجري حالياً تجارب للحلول الكهربائية عالية الأداء مثل الحفار الكهربائي المدمج ECR25، والحفار الكهربائي EC230، والجرافة ذات العجلات L120H للتحويل الكهربائي. إلى ذلك، قدمت مجموعة فولفو أيضاً أول شاحنات كهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، فولفو FH Electric وفولفو FM Electric، خلال الربع الثاني من عام 2023. وتهدف هذه المجموعة أيضاً لتقديم شاحنة خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040، بما يتماشى مع مبادرة الحياد المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2050، وأيضاً الرؤيا الواضحة لمجموعة الفطيم ككلّ، وتحديداً شركة الفطيم للمشروعات التجارية، الممثل الرسمي لعلامة فولفو في الإمارات.

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