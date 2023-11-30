اليرموك تتأهل لنهائي الهاكاثون العربي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 30 تشرين الثاني (بترا)- تأهل فريق شبابي يضم مجموعة من الخريجين الذين يحتضنهم مركز الريادة والابتكار في جامعة اليرموك، إلى الهاكاثون النهائي للشباب العربي، الذي سيعقد بالتزامن مع الدورة الـ28 لقمة المناخ، اليوم الخميس في دبي.
وبحسب بيان للجامعة، جاء تأهل فريق اليرموك بعد منافسته مع 42 فريقا من مختلف الجامعات الأردنية والشركات الشبابية الناشئة، ليكون ضمن ثلاثة فرق ستمثل الأردن في الهاكاثون.
وقدم فريق الجامعة، الذي يضم مجموعة من خريجات كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجيا، مشروع "البلاط المسامي"، حيث يعتبر من أهم الأفكار الريادية التي تساهم في إيجاد الحلول لمشكلة شح المياه والجريان السطحي غير المنتظم لمياه الأمطار والمساعدة في تخزينها، وتوفير مسارات آمنه للمشاة.
وأشار البيان إلى تطابق المشروع مع معايير الابتكار والاستدامة والتأثير الاجتماعي ومدى صلة الحل بالتحدي القائم على توظيف الحلول التقنية والتكنولوجية، لخدمة المجتمعات العربية التي تواجه تحديات متعددة في ملف التغير المناخي.
--(بترا)
م ق/أ م/رق
30/11/2023 11:50:23
MENAFN30112023000117011021ID1107514884
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