اليرموك تتأهل لنهائي الهاكاثون العربي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 30 تشرين الثاني (بترا)- تأهل فريق شبابي يضم مجموعة من الخريجين الذين يحتضنهم مركز الريادة والابتكار في جامعة اليرموك، إلى الهاكاثون النهائي للشباب العربي، الذي سيعقد بالتزامن مع الدورة الـ28 لقمة المناخ، اليوم الخميس في دبي.

وبحسب بيان للجامعة، جاء تأهل فريق اليرموك بعد منافسته مع 42 فريقا من مختلف الجامعات الأردنية والشركات الشبابية الناشئة، ليكون ضمن ثلاثة فرق ستمثل الأردن في الهاكاثون.

وقدم فريق الجامعة، الذي يضم مجموعة من خريجات كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجيا، مشروع "البلاط المسامي"، حيث يعتبر من أهم الأفكار الريادية التي تساهم في إيجاد الحلول لمشكلة شح المياه والجريان السطحي غير المنتظم لمياه الأمطار والمساعدة في تخزينها، وتوفير مسارات آمنه للمشاة.

وأشار البيان إلى تطابق المشروع مع معايير الابتكار والاستدامة والتأثير الاجتماعي ومدى صلة الحل بالتحدي القائم على توظيف الحلول التقنية والتكنولوجية، لخدمة المجتمعات العربية التي تواجه تحديات متعددة في ملف التغير المناخي.

--(بترا)

م ق/أ م/رق

30/11/2023 11:50:23