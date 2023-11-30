يعنى إيه؟.. ميزة Namedrop من أبل وكيف تعمل ولماذا لا تشكل تهديدًا للخصوصية

(MENAFN
- Youm7) قدمت أبل ميزة "NameDrop" مع نظام التشغيل iOS 17 هذا العام وتسمح لمستخدمي iPhone بمشاركة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم ببساطة عن طريق وضع أجهزة iPhone الخاصة بهم بالقرب من بعضهم البعض، فيما يلي مزيد من التفاصيل حول كيفية عمل NameDrop وكيفية تعطيله، وفقاً لموقع 9to5mac.
تزعم موجة من المنشورات الفيروسية على فيسبوك هذا الأسبوع أنها "تحذر" المستخدمين من "المخاطر" التي يشكلها NameDrop، وتزعم المنشورات، التي تدعي أنها تشارك "تحديثًا مهمًا للخصوصية"، أن NameDrop ممكّن افتراضيًا وأن الميزة تمثل تهديدًا للسلامة - خاصة للأطفال.
على الرغم من مشاركتها من قبل أقسام الشرطة والتقطتها وسائل الإعلام المحلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إلا أن هناك الكثير من المعلومات غير الدقيقة في منشورات "تحديث الخصوصية المهم" على فيسبوك.
كيف يعمل NameDrop
بعد التحديث إلى iOS 17، يتم تشغيل NameDrop عندما تضع جهازي iPhone بالقرب من بعضهما البعض، سترى بعد ذلك رسمًا متحركًا يتجاوز شاشة جهاز iPhone الخاص بك، متبوعًا بمعلومات الاتصال الخاصة بك، يمكنك بعد ذلك اختيار مشاركة معلوماتك أو اختيار "تلقي" المعلومات فقط من جهاز iPhone الآخر.
تم تصميم هذه الميزة لتسهيل مشاركة معلومات الاتصال الخاصة بك مع شخص ما، ومع ذلك، فهو يتضمن أيضًا العديد من الاحتياطات التي تضمن عدم مشاركة معلوماتك مع شخص ما عن طريق الخطأ.
وهذا يعني أن الضغط على جهازي iPhone معًا، دون القيام بأي شيء آخر، لا يؤدي إلى مشاركة معلومات الاتصال الخاصة بك عبر NameDrop، عليك أولاً التأكيد على شاشة جهاز iPhone الخاص بك أنك تريد مشاركة معلوماتك.
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