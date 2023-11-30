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يعنى إيه؟.. ميزة Namedrop من أبل وكيف تعمل ولماذا لا تشكل تهديدًا للخصوصية

11/30/2023 4:29:30 AM
(MENAFN- Youm7) قدمت أبل ميزة "NameDrop" مع نظام التشغيل iOS 17 هذا العام وتسمح لمستخدمي iPhone بمشاركة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم ببساطة عن طريق وضع أجهزة iPhone الخاصة بهم بالقرب من بعضهم البعض، فيما يلي مزيد من التفاصيل حول كيفية عمل NameDrop وكيفية تعطيله، وفقاً لموقع 9to5mac.

تزعم موجة من المنشورات الفيروسية على فيسبوك هذا الأسبوع أنها "تحذر" المستخدمين من "المخاطر" التي يشكلها NameDrop، وتزعم المنشورات، التي تدعي أنها تشارك "تحديثًا مهمًا للخصوصية"، أن NameDrop ممكّن افتراضيًا وأن الميزة تمثل تهديدًا للسلامة - خاصة للأطفال.

على الرغم من مشاركتها من قبل أقسام الشرطة والتقطتها وسائل الإعلام المحلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إلا أن هناك الكثير من المعلومات غير الدقيقة في منشورات "تحديث الخصوصية المهم" على فيسبوك.

كيف يعمل NameDrop

بعد التحديث إلى iOS 17، يتم تشغيل NameDrop عندما تضع جهازي iPhone بالقرب من بعضهما البعض، سترى بعد ذلك رسمًا متحركًا يتجاوز شاشة جهاز iPhone الخاص بك، متبوعًا بمعلومات الاتصال الخاصة بك، يمكنك بعد ذلك اختيار مشاركة معلوماتك أو اختيار "تلقي" المعلومات فقط من جهاز iPhone الآخر.

تم تصميم هذه الميزة لتسهيل مشاركة معلومات الاتصال الخاصة بك مع شخص ما، ومع ذلك، فهو يتضمن أيضًا العديد من الاحتياطات التي تضمن عدم مشاركة معلوماتك مع شخص ما عن طريق الخطأ.

وهذا يعني أن الضغط على جهازي iPhone معًا، دون القيام بأي شيء آخر، لا يؤدي إلى مشاركة معلومات الاتصال الخاصة بك عبر NameDrop، عليك أولاً التأكيد على شاشة جهاز iPhone الخاص بك أنك تريد مشاركة معلوماتك.







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