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محكمة باكستانية تلغي حكما بحق رئيس الوزراء السابق نواز شريف

11/30/2023 4:27:03 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ألغت محكمة باكستانية حكما بتهمة الفساد بحق رئيس الوزراء الاسبق نواز شريف الذي عاد من المنفى الاختياري الشهر الماضي ليقود حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية في الانتخابات.
وأطلق سراح شريف الذي تولى رئاسة وزراء باكستان ثلاث مرات، بكفالة بعد أن استأنف أحكام إدانته بالفساد لتنقية سمعته قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في فبراير2024.
وقال شريف لصحافيين أمام المحكمة العليا في إسلام آباد «تركت كل الأمور في يدي الله وقد شرفني الله اليوم».
وأكد مسؤول في المحكمة القرار في هذا الملف المرتبط بعقارات فاخرة اشترتها عائلة نواز شريف.
وكان شريف قد عزل من منصبه بتهمة الفساد في العام 2017 من قبل المحكمة العليا، والتي منعته من تولي أي منصب سياسي مدى الحياة. غير أنه نفى أن يكون قد ارتكب أي مخالفات، منددا بمؤامرة من الجيش تهدف إلى تسهيل فوز عمران خان في الانتخابات، وقد أصبح خان بعد ذلك رئيسا للوزراء.
وبعد إدانته في ديسمبر 2018، سجن نواز شريف عشرة أشهر. ثم أطلق سراحه لأسباب طبية وسمح له بالسفر إلى لندن لأسابيع عدة لتلقي العلاج.
ونجح حزب الرابطة في إيصال شقيق نواز، شهباز شريف، إلى السلطة، فأشرفت حكومته على تعديلات قانونية، شملت تحديد الفترة التي يمكن خلالها تجريد النواب من أهلية خوض الانتخابات بخمس سنوات، تمهيدا لعودة شقيقه.

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