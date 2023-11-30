فاراداي فيوتشر تتلقى أكثر من 300 طلب حجز خلال 72 ساعة من إطلاق سيارتها الجديدة لأول مرة

(MENAFN
- AETOSWire) أعلنت شركة فراداي فيوتشر إنتيليجنت إلكتريك (المسجلة في بورصة ناسداك برمز: FFIE)، الرائدة في مجال السيارات الكهربائية الذكية والتي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، أنها تلقت أكثر من 300 طلب حجز غير ملزم لشراء سيارتها من طراز FF 91 2.0 Futurist aiFalcon Limited خلال 72 ساعة من إطلاق استراتيجيتها في الشرق الأوسط في أبوظبي. ويؤكد هذا الإقبال الكبير على جاذبية علامة فاراداي فيوتشر التجارية ومنتجاتها. حيث تخطط الشركة لطرح سيارتها الرائدة من طراز FF 91 2.0 Futurist aiFalcon Limited Edition في سوق الشرق الأوسط بحلول عام 2024، بانتظار الحصول على الموافقات التنظيمية المحلية.
وفي تعليقه على هذا الإقبال الكبير قال ماتياس آيدت، الرئيس التنفيذي لشركة فاراداي فيوتشر: "نحن في غاية السعادة والامتنان لهذا الإقبال الكبير في الشرق الأوسط. يوفر التصميم الفريد والأداء المبتكر لسيارة FF 91 2.0 Futurist aiFalcon باعتباره النموذج الرائد لشركتنا، تجربة تنقل جديدة كلياً للمستخدمين في الشرق الأوسط. وسنواصل جهودنا لضمان توفير المنتجات والخدمات المتميزة لمستخدمينا."
تم عرض سيارة FF 91 2.0 Futurist Alliance في حلبة ياس مارينا، بالتزامن مع أسبوع جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، حيث حظيت باهتمام المستخدمين من كافة أنحاء العالم، الذين قاموا بإيداع الطلبات المسبقة في الموقع، مما يعكس الإقبال الكبير على هذا المنتج المبتكر.
وتتخذ شركة فارادي فيوتشر خطوات مهمة لتوسيع تواجدها في الشرق الأوسط مثل اتفاقية التعاون الاستراتيجي الأخيرة مع مجموعة ماستر للاستثمار وسراج القابضة ذ.م. م، إلى جانب تعيين عدد من الشخصيات في مناصب رئيسية في الشركة. وتلتزم شركة فاراداي فيوتشر، المتخصصة في تطوير تكنولوجيا السيارات الكهربائية، بالتنقل الذكي والقائم على الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع التفضيلات المتطورة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم .
يمكن للمقيمين في الشرق الأوسط تقديم حجز غير ملزم بدون دفعة أولى لسيارة FF 91 2.0 Futurist aiFalcon عبر موقع الشركة في الإمارات العربية المتحدة:
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