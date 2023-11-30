فاراداي فيوتشر تتلقى أكثر من 300 طلب حجز خلال 72 ساعة من إطلاق سيارتها الجديدة لأول مرة

MENAFN - AETOSWire) أعلنت شركة فراداي فيوتشر إنتيليجنت إلكتريك (المسجلة في بورصة ناسداك برمز: FFIE)، الرائدة في مجال السيارات الكهربائية الذكية والتي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، أنها تلقت أكثر من 300 طلب حجز غير ملزم لشراء سيارتها من طراز FF 91 2.0 Futurist aiFalcon Limited خلال 72 ساعة من إطلاق استراتيجيتها في الشرق الأوسط في أبوظبي. ويؤكد هذا الإقبال الكبير على جاذبية علامة فاراداي فيوتشر التجارية ومنتجاتها. حيث تخطط الشركة لطرح سيارتها الرائدة من طراز FF 91 2.0 Futurist aiFalcon Limited Edition في سوق الشرق الأوسط بحلول عام 2024، بانتظار الحصول على الموافقات التنظيمية المحلية.

وفي تعليقه على هذا الإقبال الكبير قال ماتياس آيدت، الرئيس التنفيذي لشركة فاراداي فيوتشر: "نحن في غاية السعادة والامتنان لهذا الإقبال الكبير في الشرق الأوسط. يوفر التصميم الفريد والأداء المبتكر لسيارة FF 91 2.0 Futurist aiFalcon باعتباره النموذج الرائد لشركتنا، تجربة تنقل جديدة كلياً للمستخدمين في الشرق الأوسط. وسنواصل جهودنا لضمان توفير المنتجات والخدمات المتميزة لمستخدمينا."

تم عرض سيارة FF 91 2.0 Futurist Alliance في حلبة ياس مارينا، بالتزامن مع أسبوع جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، حيث حظيت باهتمام المستخدمين من كافة أنحاء العالم، الذين قاموا بإيداع الطلبات المسبقة في الموقع، مما يعكس الإقبال الكبير على هذا المنتج المبتكر.

وتتخذ شركة فارادي فيوتشر خطوات مهمة لتوسيع تواجدها في الشرق الأوسط مثل اتفاقية التعاون الاستراتيجي الأخيرة مع مجموعة ماستر للاستثمار وسراج القابضة ذ.م. م، إلى جانب تعيين عدد من الشخصيات في مناصب رئيسية في الشركة. وتلتزم شركة فاراداي فيوتشر، المتخصصة في تطوير تكنولوجيا السيارات الكهربائية، بالتنقل الذكي والقائم على الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع التفضيلات المتطورة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم .

يمكن للمقيمين في الشرق الأوسط تقديم حجز غير ملزم بدون دفعة أولى لسيارة FF 91 2.0 Futurist aiFalcon عبر موقع الشركة في الإمارات العربية المتحدة: