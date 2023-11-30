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وفاة وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر

11/30/2023 4:16:05 AM
(MENAFN- Al Watan) توفي وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر عن عمر يناهز 100 عام.
وأعلنت مؤسسة "كيسنجر أسوشيتس" في بيان، الخميس، عن وفاته، وقالت إنه توفي في منزله في ولاية كونيتيكت.
وقالت المؤسسة الاستشارية في بيان إن كيسنجر الذي كان وزيرا للخارجية في عهدي الرئيسين ريتشارد نيكسون، وجيرالد فورد، وأدى دورا دبلوماسيا بارزا خلال الحرب الباردة "توفي اليوم في منزله بولاية كونيتيكت".
وظلّ كيسنجر حتى وفاته فاعلاً على الساحة السياسية الدولية ولم يثنه تقدّمه في السنّ عن السفر ولقاء العديد من قادة العالم، وكان آخرهم الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي التقاه في يوليو الفائت في الصين.

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