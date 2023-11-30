((ألستوم)) تنفذ مشروعات لصالح وزارة النقل بقيمة 4 مليارات يورو

(MENAFN
- Al-Borsa News) الإعلان عن الشركة الفائزة بمناقصة تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق فبراير القادم
تعكف شركة ألستوم الفرنسية، المتخصصة فى قطاع النقل المستدام والذكى الخاص بالسكك الحديدية والجر الكهربائى على تنفيذ عقود بقيمة 4 مليارات يورو خلال 10 سنوات مع وزارة النقل بجميع هيئاتها بالفترة بين عامى 2016 و2026.
وقال المهندس رامى صلاح، المدير التنفيذى لشركة ألستوم الفرنسية بمصر، إنَّ الشركة تستحوذ على تنفيذ عقود الخط الثالث لمترو الأنفاق وتطوير وتحديث إشارات خط بنى سويف أسيوط، بالإضافة إلى مشروعى المونوريل وتصنيع وتوريد الـ55 قطاراً بالإضافة لتنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق.
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وأضاف ((صلاح)) لـ((البورصة))، فى حوار على هامش فعاليات الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكى للشرق الأوسط وأفريقيا ((ترانس ميا 2023)) الشهر الجارى، أنه من المقرر الإعلان عن الشركة الفائزة بالمناقصة الخاصة بتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق فبراير المقبل.
وأوضح أن الشركات المتقدمة للمناقصة هى ألستوم وكولاس ريل الفرنسيتان واللتان تقدمتا بعروض فنية ومالية منفصلة فى مناقصة حكومية، وذلك بعد انسحاب شركة سيمنز من المناقصة، وذلك لتنفيذ أعمال تطوير البنية الأساسية والأنظمة الإلكترونية للخط الأول لمترو الأنفاق حلوان ـ المرج الجديدة بطول 44 كيلومتراً.
وأشار إلى أن الهيئة القومية للأنفاق قامت بتعيين شركة ((إيطالفير)) الإيطالية للاستشارات والنقل مستشاراً لها لتقييم العروض المقدمة مؤكداً أن وزارة النقل وضعت تكلفة مبدئية لتطوير الخط الأول تقدر بـ750 مليون يورو كحد أدنى للعروض المالية المتقدمة.
ولفت إلى أن العروض المالية والفنية التى تم تقديمها، إن لم تلبِ متطلبات وزارة النقل لرفع كفاءة تطوير البنية الأساسية والأنظمة للخط الأول لمترو الأنفاق المرج ـ حلوان، ستتم إعادة طرح المناقصة مرة أخرى على الشركات العالمية المتخصصة فى مجال النقل واللوجستيات والجر الكهربائى. توريد القطار الأول من صفقة الـ55 قطاراً للخط الأول لمترو الأنفاق مايو 2025
وتشمل خطة تطوير الخط الأول للمترو، رفع كفاءة البنية الأساسية والأنظمة الكهربية والإشارات للخط الأول والأنظمة الكهروميكانيكية، وتحديث منظومة التذاكر، وتقليل زمن التقاطر إلى 2.5 دقيقة بدلاً من 4.5 دقيقة.
يذكر أن وزارة النقل حصلت على قروض من وكالة التنمية الفرنسية، وكذلك بنك الاستثمار الأوروبى بجانب بنك الإعمار الأوروبى لتمويل مشروع تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق.
وأوضح ((صلاح))، أن صفقة الـ55 قطاراً مكيف الهواء للخط الأول تسير بصورة طبيعية، وفقاً للعقد المبرم مع وزارة النقل، ومن المتوقع أن يصل القطار الأول مايو 2025 على أن تتوالى التوريدات بواقع قطار كل شهر، على أن يتم الانتهاء من تسليم كامل العقد المبرم مع وزارة النقل.
وأضاف أن العقد يقدر بنحو 780 مليون يورو شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات، وستقوم الشركة بتنفيذ المشروع؛ حيث تبلغ مدة القرض 40 عاماً منها 15 عاماً فترة سماح و25 عاماً فترة سداد وبنسبة فائدة عند 0.0092%. 1.5 مليار يورو قيمة عقد صيانة خطى مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر
وفى سياق آخر، قال إن ((ألستوم)) حصلت على عقد صيانة خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بقيمة 1.5 مليار يورو مقابل تقديم خدمات الصيانة حتى نهاية مدة العقد الموقع بين وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق وشركة ألستوم الفرنسية لمدة 30 عاماً والذى يتضمن تطوير ورفع كفاءة إعادة تأهيل العربات فى حال حدوث أعطال.
ووقعت وزارة النقل عبر ذراعها الهيئة القومية للأنفاق، خلال العام الجارى عقد المشروع مع التحالف الفرنسى المصرى؛ حيث سيتولى التحالف إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بطول 98.5 كم وبتكلفة 4.5 مليار دولار.
مونوريل العاصمة الادارية
وأوضح أن مساهمة ((ألستوم)) فى المشروعين تقدر بنحو 3 مليارات دولار، وتشتمل على تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للمشروعين والتى تقدر بنحو 70 قطاراً مكيفاً بواقع 40 قطاراً لخط مونوريل العاصمة الإدارية و30 قطاراً لخط مونوريل 6 أكتوبر.
وقال إنَّ شركة ((ألستوم)) الفرنسية نجحت فى توريد واختبار وتشغيل المرحلة A3 من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة بإجمالى 4 محطات من العتبة إلى الكيت كات كما يذكر أنه فى نوفمبر من عام 2015 قامت الهيئة القومية للأنفاق بتوقيع عقد مع شركة ألستوم لتصميم وتصنيع وتركيب واختبار وتشغيل وتدريب وصيانة أنظمة الإشارات والتحكم المركزى وأنظمة الإتصالات السلكية واللاسلكية لمرحلة A3 بالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة. الانتهاء من تطوير خط سكة حديد ((بنى سويف / أسيوط)) بتكلفة إجمالية 1.6 مليار جنيه
وتتواجد ((ألستوم)) فى مصر منذ أكثر من 40 عاماً ساهمت خلالها فى دعم الاتجاه القوى لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية المصرية.
وقال إن شركة ألستوم انتهت من تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (بنى سويف/ أسيوط) بطول 250 كم بتكلفة إجمالية 1.6 مليار جنيه، وذلك من خلال تحديث نظم الإشارات واستبدال النظام الميكانيكى، بآخر إلكترونى حديث، ما أدى الى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات.
وأشار إلى أن الشركة تعتزم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل لتصميم وبناء وصيانة المرحلة الأولى من الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة من طراز المتروبوليس الشهر المقبل.
وقال إن الشركة تستهدف خلال 6 أشهر الانتهاء من تقديم مذكرة التفاهم والاستعداد لتوقيع العقد النهائى بمدة أقصاها عام من توقيع المذكرة والتى تتضمن مسئولية الشركة عن أنظمة الإشارات والبنية التحتية وأنظمة الاتصالات والجر وإمدادات الطاقة والمحطات الفرعية ذات الجهد العالى ومعدات المستودع وتصميم المستودع والمسار والسكك الحديدية الثالثة وتحصيل الأجرة تلقائياً. اقرأ أيضا: مصادر: 500 مليون يورو قيمة عقد صيانة خطى المونوريل مع ((ألستوم الفرنسية))
وأضاف أن مذكرة التفاهم ستتضمن أيضاً أن يتم تنفيذ المستودع داخل القاهرة وأن تتم إدارته محلياً، ما سيعمل على توفير فرص عمل طويلة الأجل للمواهب المحلية كما سيفتح التوطين الإضافى بعد الصيانة فرص جديدة للمصريين للمشاركة فى نمو الصناعة.
وأوضح أن الشركة ستوفر 294 عربة من قطارات طراز ((المتروبوليس)) الذى يعد القطار الأكثر حداثة فى العالم وسيتم تصميم القطار من الداخل وفقاً لمتطلبات الحكومة المصرية والتى تشمل زيادة سعة القطار إلى الحد الأقصى مع تحسين عوامل توفير الراحة للركاب وإمكانية الوصول والدوران فى أوقات الذروة.
وأشار إلى أن كل قطار سيكون قادراً على نقل 2580 راكباً، وسيؤدى تصميمه الصديق للبيئة للمحافظة عليها وتقليل التلوث البيئى والضوضاء لاعتماده على الطاقة الكهربائية النظيفة، ما يوفر حياة كريمة للمواطن المصرى بجانب تحسين كفاءة استغلال الطاقة إضافة إلى أن 98% من مكوناته ستكون قابلة لإعادة التدوير.
ويعد تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق جزءاً من مخطط الحكومة لتحسين مستوى خدمات النقل العام وتوفير تجربة سلسة للمواطنين، ومن المخطط أن يبلغ طول الخط 35 كيلومتراً، ويستوعب 1.5 مليون راكب يومياً.
ويمتد الخط من الشمال إلى الجنوب عبر أحياء القاهرة الكبرى شبرا الخيمة والمعادى الجديدة على أن تكون محطتا الأطراف بداية طريق العين السخنة والخصوص ليصل عدد محطات الخط إلى 26 محطة منها 12 محطة تحت الأرض، كما سيؤدى إنشاء الخط السادس للمترو إلى تقليل الازدحام على الخط الأول للمترو ((حلوان / المرج))، وتوفير العديد من الخيارات للسكان الذين ينتقلون عبر القاهرة. على جانب آخر. الشركة تجرى حالياً إعداد الدراسات والتصميمات النهائية للمجمع الصناعى ببرج العرب
قال إنَّ الشركة تجرى فى الوقت الحالى إعداد الدراسات الخاصة بإنشاء مجمع صناعى بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية ضمن الخطة الاستثمارية للشركة مع وزارة النقل التى تستهدف تنفيذها خلال العام المالى الحالى.
وأضاف أن خطة الشركة تتضمن إنشاء مصنعين، يتضمن الأول إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية من إشارات ولوحات ودوائر كهربائية للتحكم وضفائر كهربائية وغيرها، والثانى يتضمن إنتاج جميع أنواع الوحدات المتحركة لخطوط المترو والترام وLRT والمونوريل والقطار السريع وغيرها.
وأوضح انه سيتم إنشاء المصنعين طبقاً لأعلى المعايير العالمية والمواصفات القياسية الخاصة بالشركة والمطبقة بجميع مصانعها كما سيتم تصدير منتجات هذه المصانع إلى مختلف دول العالم، بينما سيتم تخصيص أول إنتاج من مصنع الوحدات المتحركة لصالح الخط السادس لمترو الأنفاق.
وتم اختيار الموقع بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتيسير تصدير المنتجات واستيراد المواد الخام من خلال ميناء الإسكندرية حيث من المخطط أن يقام المصنعان على مساحة 31 فداناً مع توفير توسعات مستقبلية أخرى بمساحة 9 أفدنة، ليصل إجمالى المساحة الخاصة بالمصنعين إلى 40 فداناً.
كما سيوفر المصنعان 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين بواقع 900 عامل لمصنع إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية و300 لمصنع الوحدات المتحركة، كما تمت الموافقة من حيث المبدأ على الخطة المقدمة من الشركة مع دراسة المطالب والحوافز المقدمة من الشركة لبدء تنفيذ خطتها.
ووافق مجلس الوزراء المصرى، يوليو الماضى، على خطة مقدمة من شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعى بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية على مساحة 50 فداناً لتوطين الصناعات المحلية وتوفير العملة الأجنبية وتعزيز المكون المحلى السنوات المقبلة. الانتهاء من إنشاء ورشة أعمال خفيفة بمحطة مترو كوتسيكا بتكلفة 10 ملايين يورو
وقال ((صلاح))، إن خبرة ألستوم العالمية وتجربتها المتميزة فى السوق المصرى تجعل منها الشريك الأمثل للحكومة فى المشاركة لتنفيذ مشروعات التنمية الجديدة، كما تستحوذ ((ألستوم)) على نحو 20% من مشروعات الترام فى العالم وتعمل فى أكثر من 24 دولة، ويبلغ إجمالى حجم العقود للشركة أكثر من 130 مليارات دولار منها نحو 30 مليار دولار فى منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن الشركة انتهت من إنشاء ورشة أعمال خفيفة بمحطة كوتسيكا بالخط الأول لمترو الأنفاق بتكلفة 10 ملايين يورو وتهدف لخدمة القطارات وعربات مترو الأنفاق، وتستهدف ((ألستوم)) من الورشة تصنيع الإشارات وأعمال الطاقة وأجهزة التحكم والاتصالات فيما تنفذ الورشة شركات أخرى تختص بالأعمال المدنية والبنية التحتية مثل شركات بتروجيت وكولاس وغيرها.
ولفت إلى أن الشركة تبحث سبل التعاون مع الحكومة المصرية لتطوير معهد وردان التابع لهيئة السكك الحديدية من خلال انتداب عناصر ذات خبرات وكفاءات عالية من بعض الدول الأوروبية بمجال النقل والبنية التحتية لتطوير وتدريب الطلاب.
وقال إن هناك بعض المعوقات التى واجهت شركة ألستوم فى مصر؛ حيث إن السوق المصرى متشبع بخريجى التعليم الجامعى، ويفتقر إلى تخصصات كثيرة بالتعليم الفنى فى مجالات كثيرة منها السكك الحديدية، كما تسعى ((ألستوم)) الفترة المقبلة المساعدة لسد العجز والفجوة المتواجدة فى هذا النوع من التعليم بما يضمن توافر الخبرات التى تلبى احتياجات سوق العمل فى هذا القطاع الحيوى الخاص بمجالات النقل والتحكم والإشارات والاتصالات. اقرأ أيضا: ((ألستوم)) تتعاقد على إنشاء مجمع صناعى للسكك الحديدية ببرج العرب نوفمبر المقبل
وقال إن الشركة أسهمت فى توفير أكثر من فرصة عمل للعمالة المصرية المدربة، لافتاً إلى أن الاستثمار الأكبر لشركة ((ألستوم)) فى مصر هو توفير فرص العمل للعمالة المصرية حيث بلغ عدد المهندسين والفنيين نحو 430 موظفاً يعملون بالشركة لتغطية جميع المشروعات الاستثمارية بمصر.
وتعتزم ((ألستوم)) بحث سبل التعاون مع الشركات المحلية فى تجميع وتصنيع القطارات بمصر خلال الفترة المقبلة مثل المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى التى تسهم مع الشركات المصنعة لبعض مكونات القطارات لهيئة السكك الحديدية وعربات مترو الأنفاق التى تعمل حالياً.
وأضاف أن السوق المصرى يتمتع فى الفترة الحالية بالجودة العالية للمكون المصرى، ويجب العمل على توطين الصناعة المصرية فى جميع المجالات لوسائل النقل، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف العديد من جذب الاستثمارات والمشروعات التى تهدف للربح التى تشجعها على توطين الصناعة المصرية والمكون المحلى داخل الدولة.
وأوضح أن الشركة كانت تستهدف توريد جرارات لهيئة السكك الحديدية الفترة الماضية، ولكن كانت هناك معوقات منعت إتمام الصفقة، حيث إن الشركة توقفت عن تصنيع القطارات التى تعمل بنظام الديزل وتعمل فقط بالأنظمة التى تعمل بالكهرباء.
وقال إن ((ألستوم)) تأمل أن تحول الحكومة المصرية أنظمة التشغيل لديها التى تعمل بالديزل وتحويلها إلى الأنظمة الكهربائية لاكتمال المنظومة الإلكترونية التى تسعى الحكومة فى الفترة الماضية التحول إليها، فضلاً عن منظومة التحول الرقمى التى تشهدها الدولة فى الآونة الأخيرة.
وقال إن هناك العديد من البلدان العربية تسعى الآن لتعزيز وسائل النقل والمواصلات لديها كالكويت التى تعتزم إنشاء مترو إنفاق بالعاصمة والسعودية التى تعتزم إنشاء مترو بالرياض والإمارات تستهدف مترو بمدينة دبى، بالإضافة لقطر التى ستنفذ مشروع ((ترام واى)) مشيراً إلى أن مصر ستظل الدولة المتصدرة فى مشروعات مجال النقل والمواصلات والتطوير على مستوى الشرق الأوسط وضخ العديد من الاستثمارات.
وأشار إلى أن الشركة تسعى من خلال مكتبها بمصر إرسال القدرات والكفاءات والخبرات الفنية للمشروعات بمصر إلى الشرق الأوسط مضيفاً أن الدراسات الهندسية التى تنفذها الشركة بمصر يتم تطبيقها فى جميع الدول التى تتواجد مكاتب الشركة بها.
وأضاف أن الشركة تستهدف إرسال المهندسين والفنيين المصريين بالخارج لتنفيذ مخططات الشركة من خلال الدراسات الهندسية الخاصة بالمشروعات الاستثمارية، ما يضفى لهم الخبرة التبادلية المكتسبة من تنفيذ تلك المشروعات، وبالتالى يتم تطبيقها بمصر، ما يسهم فى تطوير وصناعة المنتج المحلى.
وأوضح أن الشركة تقدم فرص عمل غير مباشرة بمشروعات صعيد مصر من خلال العقود التى تمنحها إلى المقاولين كأعمال المبانى والحفر والتركيبات من أعمال البنيات التحتية الخاصة بالمشروعات، متابعاً أن الدولة تتبنى الفترة الأخيرة تنمية محافظات الصعيد بوجه عام، ما أضفى على الشركة اكتساب تلك الخبرات البشرية والمساهمة فى توفير فرص عديدة للعمل.
وقال المدير العام، إن استثمارات ((ألستوم العالمية)) بلغت 20 مليار يورو 2022، فيما سجلت المبيعات 13 مليار يورو وبلغت قيمة الأعمال المتعاقد عليها ولم يتم تنفيذها نحو 50 مليار يورو، وتستهدف ((ألستوم)) تنفيذ مشروعات فى أكثر من 60 دولة، حيث يعمل لديها 34 ألف موظف.
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