((ألستوم)) تنفذ مشروعات لصالح وزارة النقل بقيمة 4 مليارات يورو

تعكف شركة ألستوم الفرنسية، المتخصصة فى قطاع النقل المستدام والذكى الخاص بالسكك الحديدية والجر الكهربائى على تنفيذ عقود بقيمة 4 مليارات يورو خلال 10 سنوات مع وزارة النقل بجميع هيئاتها بالفترة بين عامى 2016 و2026.

وقال المهندس رامى صلاح، المدير التنفيذى لشركة ألستوم الفرنسية بمصر، إنَّ الشركة تستحوذ على تنفيذ عقود الخط الثالث لمترو الأنفاق وتطوير وتحديث إشارات خط بنى سويف أسيوط، بالإضافة إلى مشروعى المونوريل وتصنيع وتوريد الـ55 قطاراً بالإضافة لتنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق.

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وأضاف ((صلاح)) لـ((البورصة))، فى حوار على هامش فعاليات الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكى للشرق الأوسط وأفريقيا ((ترانس ميا 2023)) الشهر الجارى، أنه من المقرر الإعلان عن الشركة الفائزة بالمناقصة الخاصة بتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق فبراير المقبل.

وأوضح أن الشركات المتقدمة للمناقصة هى ألستوم وكولاس ريل الفرنسيتان واللتان تقدمتا بعروض فنية ومالية منفصلة فى مناقصة حكومية، وذلك بعد انسحاب شركة سيمنز من المناقصة، وذلك لتنفيذ أعمال تطوير البنية الأساسية والأنظمة الإلكترونية للخط الأول لمترو الأنفاق حلوان ـ المرج الجديدة بطول 44 كيلومتراً.

وأشار إلى أن الهيئة القومية للأنفاق قامت بتعيين شركة ((إيطالفير)) الإيطالية للاستشارات والنقل مستشاراً لها لتقييم العروض المقدمة مؤكداً أن وزارة النقل وضعت تكلفة مبدئية لتطوير الخط الأول تقدر بـ750 مليون يورو كحد أدنى للعروض المالية المتقدمة.

ولفت إلى أن العروض المالية والفنية التى تم تقديمها، إن لم تلبِ متطلبات وزارة النقل لرفع كفاءة تطوير البنية الأساسية والأنظمة للخط الأول لمترو الأنفاق المرج ـ حلوان، ستتم إعادة طرح المناقصة مرة أخرى على الشركات العالمية المتخصصة فى مجال النقل واللوجستيات والجر الكهربائى.

وتشمل خطة تطوير الخط الأول للمترو، رفع كفاءة البنية الأساسية والأنظمة الكهربية والإشارات للخط الأول والأنظمة الكهروميكانيكية، وتحديث منظومة التذاكر، وتقليل زمن التقاطر إلى 2.5 دقيقة بدلاً من 4.5 دقيقة.

يذكر أن وزارة النقل حصلت على قروض من وكالة التنمية الفرنسية، وكذلك بنك الاستثمار الأوروبى بجانب بنك الإعمار الأوروبى لتمويل مشروع تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق.

وأوضح ((صلاح))، أن صفقة الـ55 قطاراً مكيف الهواء للخط الأول تسير بصورة طبيعية، وفقاً للعقد المبرم مع وزارة النقل، ومن المتوقع أن يصل القطار الأول مايو 2025 على أن تتوالى التوريدات بواقع قطار كل شهر، على أن يتم الانتهاء من تسليم كامل العقد المبرم مع وزارة النقل.

وأضاف أن العقد يقدر بنحو 780 مليون يورو شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات، وستقوم الشركة بتنفيذ المشروع؛ حيث تبلغ مدة القرض 40 عاماً منها 15 عاماً فترة سماح و25 عاماً فترة سداد وبنسبة فائدة عند 0.0092%.

وفى سياق آخر، قال إن ((ألستوم)) حصلت على عقد صيانة خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بقيمة 1.5 مليار يورو مقابل تقديم خدمات الصيانة حتى نهاية مدة العقد الموقع بين وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق وشركة ألستوم الفرنسية لمدة 30 عاماً والذى يتضمن تطوير ورفع كفاءة إعادة تأهيل العربات فى حال حدوث أعطال.

ووقعت وزارة النقل عبر ذراعها الهيئة القومية للأنفاق، خلال العام الجارى عقد المشروع مع التحالف الفرنسى المصرى؛ حيث سيتولى التحالف إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بطول 98.5 كم وبتكلفة 4.5 مليار دولار.

مونوريل العاصمة الادارية

وأوضح أن مساهمة ((ألستوم)) فى المشروعين تقدر بنحو 3 مليارات دولار، وتشتمل على تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للمشروعين والتى تقدر بنحو 70 قطاراً مكيفاً بواقع 40 قطاراً لخط مونوريل العاصمة الإدارية و30 قطاراً لخط مونوريل 6 أكتوبر.

وقال إنَّ شركة ((ألستوم)) الفرنسية نجحت فى توريد واختبار وتشغيل المرحلة A3 من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة بإجمالى 4 محطات من العتبة إلى الكيت كات كما يذكر أنه فى نوفمبر من عام 2015 قامت الهيئة القومية للأنفاق بتوقيع عقد مع شركة ألستوم لتصميم وتصنيع وتركيب واختبار وتشغيل وتدريب وصيانة أنظمة الإشارات والتحكم المركزى وأنظمة الإتصالات السلكية واللاسلكية لمرحلة A3 بالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة.

وتتواجد ((ألستوم)) فى مصر منذ أكثر من 40 عاماً ساهمت خلالها فى دعم الاتجاه القوى لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية المصرية.

وقال إن شركة ألستوم انتهت من تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (بنى سويف/ أسيوط) بطول 250 كم بتكلفة إجمالية 1.6 مليار جنيه، وذلك من خلال تحديث نظم الإشارات واستبدال النظام الميكانيكى، بآخر إلكترونى حديث، ما أدى الى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات.

وأشار إلى أن الشركة تعتزم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل لتصميم وبناء وصيانة المرحلة الأولى من الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة من طراز المتروبوليس الشهر المقبل.

وقال إن الشركة تستهدف خلال 6 أشهر الانتهاء من تقديم مذكرة التفاهم والاستعداد لتوقيع العقد النهائى بمدة أقصاها عام من توقيع المذكرة والتى تتضمن مسئولية الشركة عن أنظمة الإشارات والبنية التحتية وأنظمة الاتصالات والجر وإمدادات الطاقة والمحطات الفرعية ذات الجهد العالى ومعدات المستودع وتصميم المستودع والمسار والسكك الحديدية الثالثة وتحصيل الأجرة تلقائياً.

وأضاف أن مذكرة التفاهم ستتضمن أيضاً أن يتم تنفيذ المستودع داخل القاهرة وأن تتم إدارته محلياً، ما سيعمل على توفير فرص عمل طويلة الأجل للمواهب المحلية كما سيفتح التوطين الإضافى بعد الصيانة فرص جديدة للمصريين للمشاركة فى نمو الصناعة.

وأوضح أن الشركة ستوفر 294 عربة من قطارات طراز ((المتروبوليس)) الذى يعد القطار الأكثر حداثة فى العالم وسيتم تصميم القطار من الداخل وفقاً لمتطلبات الحكومة المصرية والتى تشمل زيادة سعة القطار إلى الحد الأقصى مع تحسين عوامل توفير الراحة للركاب وإمكانية الوصول والدوران فى أوقات الذروة.

وأشار إلى أن كل قطار سيكون قادراً على نقل 2580 راكباً، وسيؤدى تصميمه الصديق للبيئة للمحافظة عليها وتقليل التلوث البيئى والضوضاء لاعتماده على الطاقة الكهربائية النظيفة، ما يوفر حياة كريمة للمواطن المصرى بجانب تحسين كفاءة استغلال الطاقة إضافة إلى أن 98% من مكوناته ستكون قابلة لإعادة التدوير.

ويعد تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق جزءاً من مخطط الحكومة لتحسين مستوى خدمات النقل العام وتوفير تجربة سلسة للمواطنين، ومن المخطط أن يبلغ طول الخط 35 كيلومتراً، ويستوعب 1.5 مليون راكب يومياً.

ويمتد الخط من الشمال إلى الجنوب عبر أحياء القاهرة الكبرى شبرا الخيمة والمعادى الجديدة على أن تكون محطتا الأطراف بداية طريق العين السخنة والخصوص ليصل عدد محطات الخط إلى 26 محطة منها 12 محطة تحت الأرض، كما سيؤدى إنشاء الخط السادس للمترو إلى تقليل الازدحام على الخط الأول للمترو ((حلوان / المرج))، وتوفير العديد من الخيارات للسكان الذين ينتقلون عبر القاهرة. على جانب آخر.

قال إنَّ الشركة تجرى فى الوقت الحالى إعداد الدراسات الخاصة بإنشاء مجمع صناعى بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية ضمن الخطة الاستثمارية للشركة مع وزارة النقل التى تستهدف تنفيذها خلال العام المالى الحالى.

وأضاف أن خطة الشركة تتضمن إنشاء مصنعين، يتضمن الأول إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية من إشارات ولوحات ودوائر كهربائية للتحكم وضفائر كهربائية وغيرها، والثانى يتضمن إنتاج جميع أنواع الوحدات المتحركة لخطوط المترو والترام وLRT والمونوريل والقطار السريع وغيرها.

وأوضح انه سيتم إنشاء المصنعين طبقاً لأعلى المعايير العالمية والمواصفات القياسية الخاصة بالشركة والمطبقة بجميع مصانعها كما سيتم تصدير منتجات هذه المصانع إلى مختلف دول العالم، بينما سيتم تخصيص أول إنتاج من مصنع الوحدات المتحركة لصالح الخط السادس لمترو الأنفاق.

وتم اختيار الموقع بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتيسير تصدير المنتجات واستيراد المواد الخام من خلال ميناء الإسكندرية حيث من المخطط أن يقام المصنعان على مساحة 31 فداناً مع توفير توسعات مستقبلية أخرى بمساحة 9 أفدنة، ليصل إجمالى المساحة الخاصة بالمصنعين إلى 40 فداناً.

كما سيوفر المصنعان 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين بواقع 900 عامل لمصنع إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية و300 لمصنع الوحدات المتحركة، كما تمت الموافقة من حيث المبدأ على الخطة المقدمة من الشركة مع دراسة المطالب والحوافز المقدمة من الشركة لبدء تنفيذ خطتها.

ووافق مجلس الوزراء المصرى، يوليو الماضى، على خطة مقدمة من شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعى بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية على مساحة 50 فداناً لتوطين الصناعات المحلية وتوفير العملة الأجنبية وتعزيز المكون المحلى السنوات المقبلة.

وقال ((صلاح))، إن خبرة ألستوم العالمية وتجربتها المتميزة فى السوق المصرى تجعل منها الشريك الأمثل للحكومة فى المشاركة لتنفيذ مشروعات التنمية الجديدة، كما تستحوذ ((ألستوم)) على نحو 20% من مشروعات الترام فى العالم وتعمل فى أكثر من 24 دولة، ويبلغ إجمالى حجم العقود للشركة أكثر من 130 مليارات دولار منها نحو 30 مليار دولار فى منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن الشركة انتهت من إنشاء ورشة أعمال خفيفة بمحطة كوتسيكا بالخط الأول لمترو الأنفاق بتكلفة 10 ملايين يورو وتهدف لخدمة القطارات وعربات مترو الأنفاق، وتستهدف ((ألستوم)) من الورشة تصنيع الإشارات وأعمال الطاقة وأجهزة التحكم والاتصالات فيما تنفذ الورشة شركات أخرى تختص بالأعمال المدنية والبنية التحتية مثل شركات بتروجيت وكولاس وغيرها.

ولفت إلى أن الشركة تبحث سبل التعاون مع الحكومة المصرية لتطوير معهد وردان التابع لهيئة السكك الحديدية من خلال انتداب عناصر ذات خبرات وكفاءات عالية من بعض الدول الأوروبية بمجال النقل والبنية التحتية لتطوير وتدريب الطلاب.

وقال إن هناك بعض المعوقات التى واجهت شركة ألستوم فى مصر؛ حيث إن السوق المصرى متشبع بخريجى التعليم الجامعى، ويفتقر إلى تخصصات كثيرة بالتعليم الفنى فى مجالات كثيرة منها السكك الحديدية، كما تسعى ((ألستوم)) الفترة المقبلة المساعدة لسد العجز والفجوة المتواجدة فى هذا النوع من التعليم بما يضمن توافر الخبرات التى تلبى احتياجات سوق العمل فى هذا القطاع الحيوى الخاص بمجالات النقل والتحكم والإشارات والاتصالات.

وقال إن الشركة أسهمت فى توفير أكثر من فرصة عمل للعمالة المصرية المدربة، لافتاً إلى أن الاستثمار الأكبر لشركة ((ألستوم)) فى مصر هو توفير فرص العمل للعمالة المصرية حيث بلغ عدد المهندسين والفنيين نحو 430 موظفاً يعملون بالشركة لتغطية جميع المشروعات الاستثمارية بمصر.

وتعتزم ((ألستوم)) بحث سبل التعاون مع الشركات المحلية فى تجميع وتصنيع القطارات بمصر خلال الفترة المقبلة مثل المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى التى تسهم مع الشركات المصنعة لبعض مكونات القطارات لهيئة السكك الحديدية وعربات مترو الأنفاق التى تعمل حالياً.

وأضاف أن السوق المصرى يتمتع فى الفترة الحالية بالجودة العالية للمكون المصرى، ويجب العمل على توطين الصناعة المصرية فى جميع المجالات لوسائل النقل، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف العديد من جذب الاستثمارات والمشروعات التى تهدف للربح التى تشجعها على توطين الصناعة المصرية والمكون المحلى داخل الدولة.

وأوضح أن الشركة كانت تستهدف توريد جرارات لهيئة السكك الحديدية الفترة الماضية، ولكن كانت هناك معوقات منعت إتمام الصفقة، حيث إن الشركة توقفت عن تصنيع القطارات التى تعمل بنظام الديزل وتعمل فقط بالأنظمة التى تعمل بالكهرباء.

وقال إن ((ألستوم)) تأمل أن تحول الحكومة المصرية أنظمة التشغيل لديها التى تعمل بالديزل وتحويلها إلى الأنظمة الكهربائية لاكتمال المنظومة الإلكترونية التى تسعى الحكومة فى الفترة الماضية التحول إليها، فضلاً عن منظومة التحول الرقمى التى تشهدها الدولة فى الآونة الأخيرة.

وقال إن هناك العديد من البلدان العربية تسعى الآن لتعزيز وسائل النقل والمواصلات لديها كالكويت التى تعتزم إنشاء مترو إنفاق بالعاصمة والسعودية التى تعتزم إنشاء مترو بالرياض والإمارات تستهدف مترو بمدينة دبى، بالإضافة لقطر التى ستنفذ مشروع ((ترام واى)) مشيراً إلى أن مصر ستظل الدولة المتصدرة فى مشروعات مجال النقل والمواصلات والتطوير على مستوى الشرق الأوسط وضخ العديد من الاستثمارات.

وأشار إلى أن الشركة تسعى من خلال مكتبها بمصر إرسال القدرات والكفاءات والخبرات الفنية للمشروعات بمصر إلى الشرق الأوسط مضيفاً أن الدراسات الهندسية التى تنفذها الشركة بمصر يتم تطبيقها فى جميع الدول التى تتواجد مكاتب الشركة بها.

وأضاف أن الشركة تستهدف إرسال المهندسين والفنيين المصريين بالخارج لتنفيذ مخططات الشركة من خلال الدراسات الهندسية الخاصة بالمشروعات الاستثمارية، ما يضفى لهم الخبرة التبادلية المكتسبة من تنفيذ تلك المشروعات، وبالتالى يتم تطبيقها بمصر، ما يسهم فى تطوير وصناعة المنتج المحلى.

وأوضح أن الشركة تقدم فرص عمل غير مباشرة بمشروعات صعيد مصر من خلال العقود التى تمنحها إلى المقاولين كأعمال المبانى والحفر والتركيبات من أعمال البنيات التحتية الخاصة بالمشروعات، متابعاً أن الدولة تتبنى الفترة الأخيرة تنمية محافظات الصعيد بوجه عام، ما أضفى على الشركة اكتساب تلك الخبرات البشرية والمساهمة فى توفير فرص عديدة للعمل.

وقال المدير العام، إن استثمارات ((ألستوم العالمية)) بلغت 20 مليار يورو 2022، فيما سجلت المبيعات 13 مليار يورو وبلغت قيمة الأعمال المتعاقد عليها ولم يتم تنفيذها نحو 50 مليار يورو، وتستهدف ((ألستوم)) تنفيذ مشروعات فى أكثر من 60 دولة، حيث يعمل لديها 34 ألف موظف.