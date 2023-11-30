دبي: 1.3 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية اليوم

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، هذا اليوم، أكثر من 1.7 مليار درهم.
وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 320 مبايعة بقيمة 1.26 مليار درهم، منها 62 مبايعة للأراضي بقيمة 355.11 مليون درهم و258 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 907.78 مليون درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 68.5 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، تليها مبايعة بقيمة 42.93 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 41.91 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.
وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 17.15 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 42.37 مليون درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 10.44 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 275 مليون درهم بمنطقة القصيص الصناعية الثانية كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، وأخيرًا مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى.
وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 33.49 مليون درهم، وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 65.12 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 15.94 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 289.14 مليون درهم منها 22 رهن أراضٍ بقيمة 110.91 مليون درهم و110 رهونات فلل وشقق بقيمة 178.24 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 70 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 20.1 مليون درهم.
وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 34 هبة بقيمة 193.99 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 63.19 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 40 مليون درهم.
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