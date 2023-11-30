دبي: 1.3 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية اليوم

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، هذا اليوم، أكثر من 1.7 مليار درهم.

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 320 مبايعة بقيمة 1.26 مليار درهم، منها 62 مبايعة للأراضي بقيمة 355.11 مليون درهم و258 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 907.78 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 68.5 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، تليها مبايعة بقيمة 42.93 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 41.91 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 17.15 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 42.37 مليون درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 10.44 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 275 مليون درهم بمنطقة القصيص الصناعية الثانية كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، وأخيرًا مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 33.49 مليون درهم، وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 65.12 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 15.94 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 289.14 مليون درهم منها 22 رهن أراضٍ بقيمة 110.91 مليون درهم و110 رهونات فلل وشقق بقيمة 178.24 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 70 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 20.1 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 34 هبة بقيمة 193.99 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 63.19 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 40 مليون درهم.