علاج فيروس اليد والقدم والفم

(MENAFN
- Al Watan) فيروس اليد والقدم والفم يُصيب الأطفال الأقل من 10 أعوام في العادة، ويُسبب ألمًا في الحلق مع حرارة وطفح جلدي أو تقرحات على اليدين والقدمين وفي الفم، وهو غير خطير؛ إذ يتعافى الطفل في العادة خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير، ولا يوجد علاج خاص لهذا الفيروس.
تخفيف الأعراض:
دواء باراسيتامول (ريفانين/أدول)؛ حيث يُعطى للطفل لخفض الحرارة وتسكين الألم.
دواء آيبوبروفين (بروفين/بلكابروفين)؛ لخفض الحرارة أيضًا وتسكين الألم.
السوائل؛ يجب أن يشرب الطفل الماء حتى يحميه من الجفاف، ويفضل الماء والعصائر غير الحامضة لأن تقرحات الفم مؤلمة.
نصائح:
قدمي لطفلك المشروبات الباردة؛ فهي تخفف الشعور بالألم وتقلل تهيج التقرحات، حتى الماء قدميه باردًا.
قدمي المشروبات الدافئة وليس الساخنة؛ فالمشروبات الدافئة أيضًا خيار جيد.
حضري لطفلك الأطعمة سهلة وسريعة المضغ (الأطعمة اللينة) حتى لا تُسبب الاحتكاك بالتقرحات الموجودة.
قدمي لطفلك المثلجات.
تجنبي تقديم الأطعمة والمشروبات الحامضة؛ فهي تزيد الشعور بالألم، مثل: عصائر الفواكه وخاصة عصائر الحمضيات كالبرتقال والليمون.
اجعلي طفلك يتمضمض بالماء الدافئ وقليل من الملح إذا كان يُميّز عدم بلعه؛ فهذا يخفف الألم أيضًا.
MENAFN29112023000089011017ID1107512668
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.