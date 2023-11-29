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علاج فيروس اليد والقدم والفم

11/29/2023 11:13:16 PM
(MENAFN- Al Watan) فيروس اليد والقدم والفم يُصيب الأطفال الأقل من 10 أعوام في العادة، ويُسبب ألمًا في الحلق مع حرارة وطفح جلدي أو تقرحات على اليدين والقدمين وفي الفم، وهو غير خطير؛ إذ يتعافى الطفل في العادة خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير، ولا يوجد علاج خاص لهذا الفيروس.
تخفيف الأعراض:
دواء باراسيتامول (ريفانين/أدول)؛ حيث يُعطى للطفل لخفض الحرارة وتسكين الألم.
دواء آيبوبروفين (بروفين/بلكابروفين)؛ لخفض الحرارة أيضًا وتسكين الألم.
السوائل؛ يجب أن يشرب الطفل الماء حتى يحميه من الجفاف، ويفضل الماء والعصائر غير الحامضة لأن تقرحات الفم مؤلمة.
نصائح:
قدمي لطفلك المشروبات الباردة؛ فهي تخفف الشعور بالألم وتقلل تهيج التقرحات، حتى الماء قدميه باردًا.
قدمي المشروبات الدافئة وليس الساخنة؛ فالمشروبات الدافئة أيضًا خيار جيد.
حضري لطفلك الأطعمة سهلة وسريعة المضغ (الأطعمة اللينة) حتى لا تُسبب الاحتكاك بالتقرحات الموجودة.
قدمي لطفلك المثلجات.
تجنبي تقديم الأطعمة والمشروبات الحامضة؛ فهي تزيد الشعور بالألم، مثل: عصائر الفواكه وخاصة عصائر الحمضيات كالبرتقال والليمون.
اجعلي طفلك يتمضمض بالماء الدافئ وقليل من الملح إذا كان يُميّز عدم بلعه؛ فهذا يخفف الألم أيضًا.

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