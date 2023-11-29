يا رب تخلي الوالد.. رسالة أطفال الإمارات إلى راعي المسيرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
نشر المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "X"، قصيدة مغناة بعنوان "يا رب تخلي الوالد"، كانت بمثابة
رسالة من أطفال الإمارات إلى والدهم وقائدهم وراعي مسيرة نهضتهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.. وتقول كلمات القصيدة:
يا رب تخلي الوالد
الغالي محمد بن زايد
يا رب تعلي شانه
والد وإنسان وقائد
رمز الدولة والقدوة
عزم وإخلاص وقوة
ربى فينا علمنا
معنى الطيب والنخوة
يا رب تخلي الوالد
الغالي محمد بن زايد
يا رب تخلي محمد
وتخلي شعبه وداره
يا رب تعمر أرضه
فرحة وخير وبشارة
يا رب تخلي الوالد
الغالي محمد بن زايد
يرسم بيده مستقبل
بعد الحاضر الأجمل
حلمه نكون في العالم
دوم المركز الأول
يا رب تخلي الوالد
الغالي محمد بن زايد
يا رب تعلي شانه
والد وإنسان وقائد
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