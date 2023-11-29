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يا رب تخلي الوالد.. رسالة أطفال الإمارات إلى راعي المسيرة

11/29/2023 3:01:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نشر المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "X"، قصيدة مغناة بعنوان "يا رب تخلي الوالد"، كانت بمثابة
رسالة من أطفال الإمارات إلى والدهم وقائدهم وراعي مسيرة نهضتهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.. وتقول كلمات القصيدة:

يا رب تخلي الوالد
الغالي محمد بن زايد
يا رب تعلي شانه
والد وإنسان وقائد

رمز الدولة والقدوة
عزم وإخلاص وقوة
ربى فينا علمنا
معنى الطيب والنخوة

يا رب تخلي الوالد
الغالي محمد بن زايد

يا رب تخلي محمد
وتخلي شعبه وداره
يا رب تعمر أرضه
فرحة وخير وبشارة

يا رب تخلي الوالد
الغالي محمد بن زايد

يرسم بيده مستقبل
بعد الحاضر الأجمل
حلمه نكون في العالم
دوم المركز الأول

يا رب تخلي الوالد
الغالي محمد بن زايد
يا رب تعلي شانه
والد وإنسان وقائد

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