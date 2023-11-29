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الكرنفالات.. خيار لتدارك الموسم السياحي الشتوي بالعقبة

11/29/2023 2:23:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة– فيما تواصل العقبة بحثها عن حلول للخروج من مأزق الركود السياحي غير المتوقع، بعد أن الغيت أكثر من
50 % من حجوزات الموسم نتيجة الأحداث الدائرة بالمنطقة والحرب على غزة، تطرح جهات معنية بالقطاع خيار إقامة المهرجانات "الكرنفالات"، لتدارك الموسم أو الخروج بأقل الخسائر.
هذا الخيار بات مطروحا بقوة، لا سيما وأن التجارب السابقة أثبتت نجاح الكرنفالات السياحية في توجيه الأنظار للعقبة وجذب السياح واستفادة كافة القطاعات وقت تنظيمها.
ويؤكد عاملون في القطاع السياحي، أن الكرنفال السياحي في العقبة يعوض كافة القطاعات المختلفة العاملة في السياحية بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، ويعوضها جزءا من خسارتها التي باتت حتمية، نتيجة الغاء الحجوزات السياحية التي كانت تنتظرها العقبة خلال موسم الشتاء.
وكان من المتوقع وقبل أحداث غزة أن يكون الموسم السياحي الحالي الاكثر نشاطا، نظرا إلى حجم الحجوزات المسبقة المرتفعة بالفنادق والمنشآت السياحية الأخرى، إضافة إلى توقع وصول اكثر من 70 باخرة سياحية إلى محطة العقبة للبواخر السياحية ضمن رحلات مبرمجة مسبقا، إلا أن عدوان الاحتلال على غزة الى جانب التوترات الأمنية في منطقة البحر الأحمر عصفت بالموسم.
ويرى مدراء فنادق ومكاتب سياحية، أن تنظيم مهرجان أو كرنفال بالعقبة بداية العام المقبل ملائم جدا لتعزيز السياحة الداخلية واستقطابها بأسعار فنادق مخفضة على عدة ليالي، وسيخلق حالة من الانتعاش السياحي المحلي ويحرك الأسواق التجارية الراكدة، لا سيما وأن العقبة تتمع بطقس دافئ ومعتدل نسبيا مقارنة بالأجواء الباردة في عموم محافظات المملكة.
وبين هؤلاء المدراء استعدادهم للتنسيق مع الجهات الحكومية السياحية والقطاع الخاص والمنشآت الفندقية لإقامة موسم سياحي مميز، يستهدف السياحة المحلية وبعروض مميزة من كافة تصنيفات الفنادق والمنشآت الأخرى العاملة في السياحة بما فيها وسائل النقل البري والجوي لاستقطاب الزوار والسياح من كافة محافظات المملكة الى جانب الشمال السعودي للاستمتاع بمنتج العقبة الشتوي والذي هو مقصد عالمي بامتياز.
وقال مدير مكتب سياحي محمد الحلو إن المهرجان أو الكرنفال ذا الطابع السياحي والتجاري والموجه إلى الأهل في محافظات المملكة، يمكنه أن يحول مسار ووجهة السياحة الأردنية إلى الداخل، مؤكدا أنه سبق وأقيمت فعاليات مشابهة خلال السنوات السابق، وأثبتت جدواها وعادت على القطاع السياحي والأسواق التجارية بالإيجابية خاصة إذا ما وجد تعاون بين القطاعين العام والخاص وتم تقديم أسعار تشجيعية، إضافة إلى عروض تسويقية في الوسط التجاري هدفها العمل على جذب السائح المحلي للعقبة.
وبين مسؤول في أحد فنادق العقبة عمر محمد أن الفنادق خلال شهري كانون الثاني(يناير) وشباط (فبراير) ستدخل في مرحلة سبات، وهي حقيقة قد دخلتها منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة بالغاء أغلب الحجوزات الفندقية إلى العقبة، ما يستدعي إقامة مهرجان أو كرنفال أو موسم للسياحة الداخلية في العقبة يهدف إلى استقطاب الأسر الأردنية وتشجيعها على المكوث بالعقبة من 3 إلى 4 أو حتى 5 أيام، بأسعار لم تحصل من قبل سواء من الفنادق السياحية أو القطاع التجاري أو قطاع الناقل، وجذب المواطنين إلى العقبة بدلا من تفضيلهم قضاء العطل في مناطق سياحية في دول مختلفة مع ما يشكل نزفا للموارد الوطنية والعملات الصعبة.
وكان ممثلون من قطاعات سياحية مختلفة، التقت مؤخرا برئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز وعموم المسؤولين عن السياحة في العقبة، لوضعهم بصورة الواقع السياحي في المنطقة وتضرر القطاع جراء الأحداث الدائرة فيها.
وتضمن اللقاء التأكيد على أن السلطة الخاصة وهيئة تنشيط السياحة والقطاع الخاص تبحث في برنامج متكامل بداية العام المقبل كما كان عليه في السنوات السابقة لتعزيز السياحة الداخلية إلى العقبة ووادي رم.
وفي لقاء آخر، جمع أعضاء الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة ومسؤولي سلطة العقبة قبل أيام لبحث سبل تعزيز آليات التعاون والسعي نحو تطوير وتنشيط القطاع السياحي والضيافة في العقبة، مثلما بحثت ايضا مجموعة من مدراء فنادق الخمسة نجوم، أوجه التعاون والتشارك بالنهوض بالقطاع الفندقي والسياحي في منطقة العقبة.
وبين مصدر سياحي في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة لـ"الغد"، أن السلطة وبالتعاون مع مشغلي القطاع السياحي اقتربت من اطلاق مهرجان سياحي بداية العام المقبل يستهدف تنشيط السياحة الداخلية كبديل عن السياحة الخارجية التي انخفضت جراء ما يمر به الإقليم من أحداث واضطرابات، في وقت فإن كل المقومات السياحية الوطنية ومفرداتها قادرة على المنافسة وكسب الرهان بظل الاستقرار والأمن الذي يعيشه الوطن.
وأوضح أن هذا الكرنفال جاء بعد تحليل واع لما تمر به المنطقة من أحداث، وبعد أن تلمست السلطة والعاملون في منتج العقبة السياحي التراجع الحاصل في عدد زوار المنطقة من السياحة الأجنبية وسيتم الإعلان عن تفاصيل المهرجان قريبا.

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