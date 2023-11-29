جيني تطلق خدمة التوصيل جيني إكسبرس استجابةً لحاجة المستخدمين

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت شركة جيني، صاحبة تطبيق نقل الركاب الرائد في هذا المجال، عن إطلاق خدمتها الجديدة جيني إكسبرس في الأردن، حيث تهدف هذه الخدمة إلى تمكين العملاء من إرسال واستلام البضائع بكفاءة من خلال تطبيق جيني.





خضع فريق عمل جيني لتعلم مهارات جديدة وعمل على تطويرها، مما حقق نموًا كبيرًا للشركة، وبعد اختبارات دقيقة يسر الشركة أن تقدم خدمة توصيل بفوائدٍ عديدة ومميزة تشمل سرعة الخدمة والتوصيل، هذا بالإضافة إلى سهولة القيام بالطلبات ودقة المواعيد.

وتعمل هذه الخدمة على تقديم تجربة فريدة للمستخدمين بأسلوبٍ سلسٍ ومن دون أي عناء.





قامت شركة جيني بتوسيع خدماتها لتشمل حلول التوصيل وذلك لتلبية احتياجات المستهلكين الجديدة والطلب المتزايد على خدمات تمكنهم من إرسال واستلام الطرود بأمان من خلال التطبيق، مما يدل على قدرتها على التكيف مع جميع الظروف والمتغيرات.





ويتماشى إطلاق خدمة جيني إكسبرس مع التزام الشركة بالتحول الرقمي، حيث أنه يعمل على تسهيل حياة الناس وتحسين سبل العيش، بالإضافة إلى خلق الكثير من فرص العمل للمواطنين والوافدين على حد سواء، مما يعود بالفائدة على المجتمع بأسره.





وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة جيني حمّاد احتشام، قائلًا: "إن إطلاق خدمة جيني إكسبرس يدل على التزامنا بتطوير حياة الناس وتحسينها من خلال التكنولوجيا والخدمات الذكية، وإن ما يدفعنا لتوسيع نطاق تطبيق جيني هو عزمنا على تسهيل نقل الطرود والأغراض من خلال التوصيل، حيث أننا نريد الوصول إلى عالمٍ لا حدود تحكم التوصيل فيه من خلال منصتنا."





إن خدمة جيني إكسبرس فعّالة الآن وجاهزة للاستخدام في عمّان.

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