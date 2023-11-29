-->

Thursday, 30 November 2023 08:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفوسفات: مذكر تفاهم لإنشاء مصنع لإنتاج مضافات الأعلاف الفوسفاتية في العقبة

11/29/2023 4:54:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية ومجموعة شركة مزارع سنقرط للدواجن وشركة تقنية الدواجن والألبان السعودية اليوم، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لإنتاج مضافات الأعلاف الفوسفاتية (احادي كالسيوم الفوسفات وثنائي كالسيوم الفوسفات) في محافظة العقبة بطاقة إنتاجية تصل الى 100 الف طن سنويا وبكلفة 15 مليون دينار.
ووقع المذكرة، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركة سنقرط للدواجن السيد بسام رشاد سنقرط، ورئيس مجلس إدارة شركة تقنية الدواجن والألبان السعودية السيد موسى أحمد ابو عابد.
وقال الدكتور الذنيبات، إن توقيع المذكرة يأتي في إطار جهود شركة مناجم الفوسفات الأردنية وخططها للتركيز على الصناعات التحويلية، وإيجاد منتجات جديدة ذات قيمة سوقية عالية وبناء المزيد من الشراكات في هذا المجال، والمساهمة في دعم الجهود الوطنية للحد من البطالة من خلال ايجاد فرص عمل جديدة للأردنيين.
وأكد حرص الشركة على توسيع وتنويع شراكاتها، بما يعزز مكانتها وتنافسيتها في سوق الأسمدة الفوسفاتية الإقليمي والعالمي، معتبرا أن المذكرة تجسد الشراكة بين المؤسسات الوطنية والشركات المعنية للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية في مختلف المجالات.
بدوره، أعرب سنقرط عن اعتزاز المجموعة بالتعاون مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية، باعتبارها من المؤسسات الوطنية الرائدة، مشيدا كذلك بالمستوى المتقدم الذي حققته الشركة في إنتاج وصناعة الفوسفات، وانفتاحها على التعاون الوطني والدولي في هذا المجال.
وقال أبو عابد، إن المصنع الجديد يشكل اضافة نوعية لقطاع صناعة الإنتاج الحيواني في الأردن والسعودية، ويسهم في تغطية احتياجات قطاع الدواجن في البلدين الشقيقين من الاعلاف والمواد المصنعة، مؤكدا أهمية الشراكة مع شركة الفوسفات الأردنية في هذا الجانب.
ويذكر إن شركة مناجم الفوسفات الأردنية ستقوم بتزويد المصنع باحتياجاته الكاملة من مادة حامض الفوسفوريك ضمن عقد زمني طويل الأمد وبكمية تقدر بحوالي 100 الف طن محلول.

MENAFN29112023000072011014ID1107507657

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث