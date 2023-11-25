فلتر البطيخ لدعم فلسطين

(MENAFN
- Al Watan) في فترة قصيرة تمكن ((فلتر البطيخ))، الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق ((تيك توك))، من جمع آلاف الدولارات، في أيام معدودة، لدعم المدنيين في قطاع غزة.
وتمت صناعة هذا ((الفلتر)) من قبل مستخدمة أمريكية تدعى، جوردان جونسون، التي تتبرع بجميع العائدات التي تجنيها للجمعيات الخيرية للمساهمة في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة.
وقالت جونسون: ((لقد قررت إنشاء هذا التأثير ((Filter for Good)) والتبرع بجميع العائدات التي حصلت عليها للجمعيات الخيرية التي تقدم المساعدات في قطاع غزة)).
ومنذ أن أطلقت جونسون، ((الفلتر))، خلال الأيام الماضية، فقد تم استخدامه في أكثر من 6.5 ملايين مقطع فيديو، وحقق عائدات بقيمة 14 ألف دولار.
((فلتر البطيخ)) هو عبارة عن لعبة تتبع بسيطة، يستطيع المستخدم من خلالها سحب شريحة البطيخ على طول مسار متعرج لجمع البذور، ما يؤدي إلى تحصيل الأموال من خلال برنامج خاص بـ((تيك توك))، في كل مرة.
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