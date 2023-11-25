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فلتر البطيخ لدعم فلسطين

11/25/2023 11:15:29 PM
(MENAFN- Al Watan) في فترة قصيرة تمكن ((فلتر البطيخ))، الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق ((تيك توك))، من جمع آلاف الدولارات، في أيام معدودة، لدعم المدنيين في قطاع غزة.
وتمت صناعة هذا ((الفلتر)) من قبل مستخدمة أمريكية تدعى، جوردان جونسون، التي تتبرع بجميع العائدات التي تجنيها للجمعيات الخيرية للمساهمة في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة.
وقالت جونسون: ((لقد قررت إنشاء هذا التأثير ((Filter for Good)) والتبرع بجميع العائدات التي حصلت عليها للجمعيات الخيرية التي تقدم المساعدات في قطاع غزة)).

ومنذ أن أطلقت جونسون، ((الفلتر))، خلال الأيام الماضية، فقد تم استخدامه في أكثر من 6.5 ملايين مقطع فيديو، وحقق عائدات بقيمة 14 ألف دولار.
((فلتر البطيخ)) هو عبارة عن لعبة تتبع بسيطة، يستطيع المستخدم من خلالها سحب شريحة البطيخ على طول مسار متعرج لجمع البذور، ما يؤدي إلى تحصيل الأموال من خلال برنامج خاص بـ((تيك توك))، في كل مرة.

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