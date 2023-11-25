رائد بوخمسين يفوز بجائزة الرئيس التنفيذي الكويتي صاحب الرؤية - دافع التطوير والتنمية



بوخمسين: أفتخر بهذا التكريم المرموق ويزيدني شغفاً لتحقيق إنجازات أكثر بالمستقبل.. وأشكر كافة الداعمين لتحقيق هذه النجاحات «KIB» يواكب أحدث التقنيات بالخدمات المصرفية ودوره فعّال بالمبادرات المجتمعية .. وسيسعى للحفاظ على ريادته وتميزه المصرفي



تقديرا لدوره القيادي وجهوده المستمرة، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تتويج نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي رائد جواد بوخمسين، بجائزة «الرئيس التنفيذي الكويتي صاحب الرؤية - دافع التطوير والتنمية»، والتي تمنحها وورلد فاينانس في إطار جوائز التمويل الإسلامي لعام 2023.

ويعد هذا التكريم بمنزلة شهادة على التزام بوخمسين الثابت بمسيرة KIB ودعمه لاستراتيجية البنك الهادفة إلى إنجاز التطور والنمو المستدام.

وقد وقع الاختيار على بوخمسين هذا العام انطلاقا من قيادته الحكيمة لاستراتيجية KIB، ما يؤكد التميز في مجال التواصل المؤسسي والإدارة الحكيمة في كافة قطاعات البنك. ووفقا لوورلد فاينانس، فقد ساهم بوخمسين في تعزيز مستويات النمو السنوي والأداء المالي للبنك.

كما أن قراراته الخاصة بتدريب الموظفين وتطويرهم أسهمت في خلق ثقافة الابتكار والتميز على جميع المستويات. كما شددت المجلة على أن تطبيق البنك معايير التكنولوجيا المالية المتقدمة شهادة على التوجيهات المدروسة التي يصدرها بوخمسين صاحب الرؤية بعيدة المدى في مجال الخدمات المصرفية.

وفي تعقيبه على تتويجه بالجائزة، قال بوخمسين: «أفتخر بهذا التكريم المرموق للعام 2023، ويزيدني هذا شغفا بتحقيق نجاحات وإنجازات أكثر في المستقبل.

وأتقدم بالشكر من كافة الجهات الرقابية، وفي مقدمتها بنك الكويت المركزي لدوره الداعم وسياساته الرشيدة التي يطبقها على القطاع المصرفي.

كما يسرني أن أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة KIB والإدارة التنفيذية، لدعمهم المتواصل وجهودهم الدؤوبة في تحقيق النجاحات المتتالية للبنك، إلى جانب كافة موظفي البنك لتفانيهم وتعاونهم المستمر في سبيل تطوير البنك وتلبية طموحات العملاء والمساهمين».

وأشار بوخمسين إلى مواكبة KIB أحدث التغيرات والتقنيات في عالم الخدمات المصرفية، سواء على صعيد المنتجات والخدمات التي يقدمها لعملائه، أو برنامجه الداخلي المصمم للاستثمار في الموارد البشرية، أو أنشطته الاستثمارية والتمويلية التي تتوسع باستمرار، منوها بالدور الفعال للبنك في الارتقاء بالمجتمع من خلال التزامه ببرنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية ومبادراته المجتمعية المختلفة.

وأكد أن KIB يواصل إثراء سجله الحافل بالابتكار وتقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وسيسعى دائما إلى الحفاظ على ريادته وتميزه في جميع مجالات الأعمال المصرفية والمالية في الكويت.

وتجدر الإشارة إلى أن بوخمسين تولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك منذ عام 2018، وقد حصد جوائز متنوعة ومتتالية من قبل مجلة وورلد فاينانس، وذلك في إطار برنامج جوائز التمويل الإسلامي السنوي الذي تنظمه بهدف تكريم أبرز المؤسسات والشخصيات المالية والمصرفية حول العالم، إلى جانب مجموعة أخرى من الجوائز الموجهة إلى نخبة قادة القطاع المصرفي ورواد الأعمال الأكثر نجاحا.