مطعم“ميسورا”... وجهة الطعام الياباني الجديدة في جدة

جدة – أصداف نيوز:

في خطوة تعكس تزايد الاهتمام بالمطابخ العالمية في المملكة العربية السعودية، أعلن مطعم“ميسورا” الذي يقدم تجربة طعام يابانية فاخرة، عن افتتاح فرعه الأول في مدينة جدة، عروس البحر الأحمر، مساء الأربعاء 22 نوفمبر 2023.

وحضر الافتتاح نُخبة من أبرز الضيوف والشخصيات الهامة، والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي. ويتميز المطعم بتصميم فائق الدقة يتناسب مع التطور والتنوع الذي يشهده السوق السعودي، ويعد إضافة فريدة ورائدة إلى مشهد المطاعم المتنامي في المملكة حيث يعد محبي الطعام الياباني بتجربة طعام استثنائية وفريدة.

ويقع المطعم الجديد في حي الروضة على طريق الأمير سلطان، ويُعد الوجهة الرئيسية للأطباق اليابانية الأصيلة والمميزة حيث يتخصص في أطباق السوشي التقليدية ولفائف السوشي الخاصة المعدة بلمسات محلية تبرز المكونات الطازجة لتي تقدم بطريقة مبتكرة.

كما يقدم قائمة طعام 'طازجة ومبتكرة' تشمل الساشيمي الياباني والأطباق اليابانية الشهيرة، بالإضافة إلى سلطات المتنوعة والمعدة بدقة، وطبق ديم سوم، وأطباق روباتا وأطباق ووك.

يدير المطبخ الشيف رفيق إبراهامز، الذي يتمتع بخبرة واسعة في المطابخ الآسيوية ويسعى إلى تقديم تجربة ثقافية تتجاوز مجرد الأطباق اليابانية ليخلق جوًا يعكس ثراء الثقافة اليابانية.

وفي تصريح للشيف إبراهامز، أشار إلى أن المطعم يسعى لجلب مكونات عالية الجودة من جميع أنحاء العالم، مؤكداً على أن هذه الجهود ستثري تجربة الزوار وتعزز من فضولهم ورضاهم.

وأوضح الشيف أن مطعم ميسورا يعمل على توفير مكوّنات عالية الجودة من شتى أنحاء العالم. وأضاف قائلاً: 'إدخال المكونات الآسيوية إلى الشرق الأوسط سيكون العامل الجذاب الذي يدفع زبائن ميسورا للعودة مرارًا وتكرارًا. المكونات التي تستفز الحاسة الذوقية وتثير الفضول هي سر إسعاد زبائننا.

وأضاف: أعتقد أن تجربة الطعام الشاملة في مطعمنا ستكون عنصر جذب قوي لسكان جدة، وبشكل خاص الشباب منهم، لزيارتنا مجددًا. لدي بعض الخطط المبتكرة التي ما زلت أحتفظ بها لنفسي، وهي لا تزال قيد التطوير، لكن كل ما يمكنني قوله الآن هو تابعونا باستمرار.”

وتحدث الشيف إبراهامز عن رؤيته المتميزة قائلاً: 'أسعى لأكثر من مجرد إرضاء الحواس البصرية والذوقية لزبائننا. أريدهم أن يجربوا شعور الدخول إلى عالم جديد وفريد. كل من زار اليابان من قبل يعرف هذا الشعور. هدفنا توفير أجواء دافئة وترحيبية وضيافة متميزة واستثنائية تغمر الزوار في ثقافة مطعم ميسورا الثرية.”