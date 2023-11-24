مطعم“ميسورا”... وجهة الطعام الياباني الجديدة في جدة

(MENAFN
- Asdaf News)
جدة – أصداف نيوز:
في خطوة تعكس تزايد الاهتمام بالمطابخ العالمية في المملكة العربية السعودية، أعلن مطعم“ميسورا” الذي يقدم تجربة طعام يابانية فاخرة، عن افتتاح فرعه الأول في مدينة جدة، عروس البحر الأحمر، مساء الأربعاء 22 نوفمبر 2023.
وحضر الافتتاح نُخبة من أبرز الضيوف والشخصيات الهامة، والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي. ويتميز المطعم بتصميم فائق الدقة يتناسب مع التطور والتنوع الذي يشهده السوق السعودي، ويعد إضافة فريدة ورائدة إلى مشهد المطاعم المتنامي في المملكة حيث يعد محبي الطعام الياباني بتجربة طعام استثنائية وفريدة.
ويقع المطعم الجديد في حي الروضة على طريق الأمير سلطان، ويُعد الوجهة الرئيسية للأطباق اليابانية الأصيلة والمميزة حيث يتخصص في أطباق السوشي التقليدية ولفائف السوشي الخاصة المعدة بلمسات محلية تبرز المكونات الطازجة لتي تقدم بطريقة مبتكرة.
كما يقدم قائمة طعام 'طازجة ومبتكرة' تشمل الساشيمي الياباني والأطباق اليابانية الشهيرة، بالإضافة إلى سلطات المتنوعة والمعدة بدقة، وطبق ديم سوم، وأطباق روباتا وأطباق ووك.
يدير المطبخ الشيف رفيق إبراهامز، الذي يتمتع بخبرة واسعة في المطابخ الآسيوية ويسعى إلى تقديم تجربة ثقافية تتجاوز مجرد الأطباق اليابانية ليخلق جوًا يعكس ثراء الثقافة اليابانية.
وفي تصريح للشيف إبراهامز، أشار إلى أن المطعم يسعى لجلب مكونات عالية الجودة من جميع أنحاء العالم، مؤكداً على أن هذه الجهود ستثري تجربة الزوار وتعزز من فضولهم ورضاهم.
وأوضح الشيف أن مطعم ميسورا يعمل على توفير مكوّنات عالية الجودة من شتى أنحاء العالم. وأضاف قائلاً: 'إدخال المكونات الآسيوية إلى الشرق الأوسط سيكون العامل الجذاب الذي يدفع زبائن ميسورا للعودة مرارًا وتكرارًا. المكونات التي تستفز الحاسة الذوقية وتثير الفضول هي سر إسعاد زبائننا.
وأضاف: أعتقد أن تجربة الطعام الشاملة في مطعمنا ستكون عنصر جذب قوي لسكان جدة، وبشكل خاص الشباب منهم، لزيارتنا مجددًا. لدي بعض الخطط المبتكرة التي ما زلت أحتفظ بها لنفسي، وهي لا تزال قيد التطوير، لكن كل ما يمكنني قوله الآن هو تابعونا باستمرار.”
وتحدث الشيف إبراهامز عن رؤيته المتميزة قائلاً: 'أسعى لأكثر من مجرد إرضاء الحواس البصرية والذوقية لزبائننا. أريدهم أن يجربوا شعور الدخول إلى عالم جديد وفريد. كل من زار اليابان من قبل يعرف هذا الشعور. هدفنا توفير أجواء دافئة وترحيبية وضيافة متميزة واستثنائية تغمر الزوار في ثقافة مطعم ميسورا الثرية.”
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