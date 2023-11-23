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350 شركة من 30 دولة في «دبي الدولي للمحتوى»

11/23/2023 7:22:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

إقبال كبير شهدته فعاليات سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي DICM)) 2023))، الذي اختتمت فعالياته أمس بمركز مدينة جميرا للمؤتمرات والفعاليات، بحضور أكثر من 700 مشارك.

واستعرضت أكثر من 350 شركة إنتاج وصناعة محتوى من 30 دولة حول العالم خدماتها بالقطاع لخدمة صانعي المحتوى والموزعين والمشترين، ما عزز التعاون والتبادل على نطاق عالمي، كما عقد أكثر من 800 اجتماع خلال اليوم الأول لاستكشاف فرص العمل وتشكيل شراكات استراتيجية.

أوضح المهندس أنس المدني، الرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة المنظمة للحدث، أن سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي يعتبر منصة هادفة لقطاع المحتوى والإعلام لتعزيز آفاق الإنتاج المشترك بين منشئي المحتوى ومنصات البث والمستثمرين والممولين وغيرهم.

بدوره، أكد فارس الصايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة Roya Media Group في الأردن، أهمية حضور فعاليات مثل سوق دبي الدولي للمحتوى، والاجتماع مع رواد صناعة المحتوى من أجل تبادل الخبرات والابتكارات.

وشهدت الفعالية مشاركة نشطة لأكثر من 200 مشتر يبحثون عن صفقات جديدة، ما يشير إلى اهتمام قوي بعروض المحتوى المتنوعة التي يقدمها العارضون.

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