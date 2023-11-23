لماذا شرب شاي البابونج مفيد

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- Al Watan) تمثل أزهار البابونج المجففة مصدرًا للعديد من المستحضرات الطبية المفيدة لصحة الإنسان، وتعتبر من أقدم الأعشاب الطبية التي استخدمها البشر.
وتحتوي أزهار البابونج المجففة على مواد لها خصائص طبية مثل التربينويدات والفلافونيدات، التي تكون مفيدة في تخفيف الاضطرابات الجسدية والضغوط النفسية دون اللجوء إلى أدوية مهدئة للأعصاب.
أمراض يمكن علاجها باستخدام البابونج:
حمى القش.
الالتهابات.
التشنجات العضلية.
اضطرابات الدورة الشهرية.
الأرق.
القرحة.
الجروح.
اضطرابات الجهاز الهضمي.
آلام الروماتيزم.
البواسير.
محاذير استخدام البابونج:
- يحذر على الذين يعانون من الحساسية للأزهار وحبوب الطلع، إضافة إلى النساء الحوامل.
- يمكن أن يكون للبابونج تداخلات مع أدوية أخرى تؤدي إلى إبطال مفعولها أو إضعافها.
- منها أدوية منع الحمل، كما أنه يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في فاعلية أدوية سيولة الدم بصورة تقود لحدوث نزيف.
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