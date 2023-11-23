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لماذا شرب شاي البابونج مفيد

11/23/2023 2:17:05 PM
(MENAFN- Al Watan) تمثل أزهار البابونج المجففة مصدرًا للعديد من المستحضرات الطبية المفيدة لصحة الإنسان، وتعتبر من أقدم الأعشاب الطبية التي استخدمها البشر.
وتحتوي أزهار البابونج المجففة على مواد لها خصائص طبية مثل التربينويدات والفلافونيدات، التي تكون مفيدة في تخفيف الاضطرابات الجسدية والضغوط النفسية دون اللجوء إلى أدوية مهدئة للأعصاب.
أمراض يمكن علاجها باستخدام البابونج:
حمى القش.
الالتهابات.
التشنجات العضلية.
اضطرابات الدورة الشهرية.
الأرق.
القرحة.
الجروح.
اضطرابات الجهاز الهضمي.
آلام الروماتيزم.
البواسير.
محاذير استخدام البابونج:
- يحذر على الذين يعانون من الحساسية للأزهار وحبوب الطلع، إضافة إلى النساء الحوامل.
- يمكن أن يكون للبابونج تداخلات مع أدوية أخرى تؤدي إلى إبطال مفعولها أو إضعافها.
- منها أدوية منع الحمل، كما أنه يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في فاعلية أدوية سيولة الدم بصورة تقود لحدوث نزيف.

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