عائلة زوجة ميسي تتعرض لعملية سطو مسلح وسرقة 8 ملايين دولار بالأرجنتين



تعرضت عائلة الأرجنتينية، أنتونيلا روكوزو، زوجة الأسطورة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، لعملية سطو مسلح في مدينة روزاريو شمال شرقي البلاد.

ووقع الهجوم على أوجستينا سكاليا ابنة عم أنتونيلا روكوزو، التي تم اعتراضها مع موظفة في سوبر ماركت العائلة، عندما كانتا تنتقلان على متن سيارة "شيفروليه أونيكس"، سوداء اللون، لإيداع مبلغ مالي في أحد البنوك.

وبعد التحرك أمتار معدودة بعيدا عن السوبر ماركت، المملوك لعائلة زوجة ميسي، سارت سيارة بيضاء ذات نوافذ معتمة بموازاة سيارة سكاليا وحاولت اعتراضها، خمنت المرأة المناورة، وحاولت الهروب لتجنب الاصطدام.

وأثناء زيادة السرعة، اصطدمت ابنة عم أنتونيلا بسيارة ثانية منعتها من المناورة، وعندها أطلق أحد اللصوص رصاصة على النافذة الخلفية للسيارة السوداء لإجبارها على التوقف.

وفي تلك اللحظة، ترجل شخصان من السيارة البيضاء، وقاما بتحطيم زجاج النوافذ وسرقة الحقائب التي بها الأموال التي كانت بحوزة الضحية، وتقدر بنحو 8 ملايين دولار، وفقا لتقارير صحفية.

ومن جانبه، قال داريو سانتاماريا القيادي الأمني في شرطة روزاريو، في تصريحات تلفزيونية وفقا لروسيا اليوم: "لقد غادروا السوبر ماركت لإيداع المبلغ، وبعد تجاوز أقل من 10 بنايات اقتربت منهم هذه السيارة، فكسروا الزجاج واتجهوا مباشرة إلى الحقائب".

بالنسبة للشرطة، لم يكن هذا حدثا "من قبيل المصادفة"، بل كان اللصوص يعرفون ما يبحثون عنه، ولهذا السبب تم استجواب العائلة وموظفي السوبر ماركت الآخرين.

وأضاف سانتاماريا: "نجري استجوابات لمعرفة من كان على علم بنقل المبلغ"، بينما اعتبر مكتب المدعي العام الإقليمي في روزاريو أن مركبتين شاركتا في عملية السطو الموصوفة، رغم أن ملابسات القضية "لا تزال غير معلومة".

وهذه هي الحادثة ​​الثانية التي تتعرض لها عائلة زوجة ميسي، بعد أن سجل المتجر في مارس الماضي، عملية إطلاق نار، وتسليم رسالة تهديد لنجم كرة القدم مفادها "ميسي، نحن في انتظارك.. (عمدة روزاريو، بابلو) جافكين تاجر مخدرات، لن يعتني بك".

وفي تلك الحادثة، تم إطلاق 14 رصاصة على واجهة السوبر ماركت، ولا تزال القضية قيد التحقيق الجنائي حتى اللحظة.

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