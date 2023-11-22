«المشرق» يطلق أول منصة خدمات مصرفية صديقة للبيئة إقليمياً

أعلن بنك المشرق، عن تعاونه مع Visa وecolytiq لإطلاق منصته الجديدة للخدمات المصرفية الصديقة للبيئة، وهي الأولى من نوعها في كل من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً. وسيحظى عملاء ((المشرق))، بإمكانية الوصول من خلال المنصة إلى مجموعة من المزايا ذات القيمة المضافة التي تساعدهم على التحكم ببصمتهم البيئية الشخصية.

وتقوم منصة الخدمات المصرفية الجديدة بإرفاق القيمة المحتسبة للانبعاثات الكربونية ضمن بيانات المعاملات المالية، ما يمنح العملاء المزيد من الشفافية بشأن إنفاقهم. وبفضل التحليلات المتقدمة للبصمة الكربونية، تقوم المنصة بعد ذلك بتوفير الرؤى المناخية المخصصة للعملاء لنشر وتشجيع الجهود المناخية.