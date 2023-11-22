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الربيعة يقف على سير وآلية دخول المساعدات السعودية المقدمة إلى أهالي غزة

11/22/2023 2:26:19 PM
(MENAFN- Al Watan) قام المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، وفريق مختص من المركز، وممثلون من جمعية الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني اليوم ، بالوقوف على سير وآلية دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ودشن الربيعة إحدى القوافل الإغاثية المتجهة إلى معبر رفح الحدودي، ومن ثم زار المستودعات وأشرف على مراحل تجهيز وتسيير القوافل الإغاثية السعودية، ووقف على الإجراءات التنسيقية مع الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن إدخال المساعدات إلى داخل القطاع .
كما قام الربيعة والوفد المرافق بزيارة إلى معبر رفح واطلع على الترتيبات وحجم القوافل الإغاثية وسير العمليات الإنسانية في المعبر، انطلاقاً من رغبة المملكة في الإسراع بدخول أكبر قدر من المواد الإغاثية لسد حاجة المتضررين .
وأوضح الدكتور الربيعة في تصريح صحفي أنه في إطار التوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله - بقيام مركز الملك سلمان للإغاثة بإطلاق حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر منصة (ساهم)، جرى اليوم تفقد المساعدات الإغاثية السعودية التي اشتملت على المواد الغذائية والإيوائية والطبية وسيارات الإسعاف التي يتم نقلها عبر الجسرين الإغاثيين الجوي والبحري ، مبيناً معاليه أن إجمالي الطائرات الإغاثية التي سيّرها المركز حتى اليوم بلغت (15) طائرة ، فيما بلغت حمولة الباخرة الأولى 1050 طناً وتعد أولى طلائع الجسر البحري، مفيداً أن الباخرة الثانية ستبحر يوم السبت المقبل فيما ستبحر الباخرة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل بمشيئة الله.
وأشار إلى أن هذه القافلة التي تم تدشينها اليوم تمثل أكثر من (326) شاحنة ستتحرك تباعاً إلى معبر رفح ومنه إلى قطاع غزة تواصلاً للقوافل الإغاثية السعودية التي دخلت إلى القطاع خلال الأيام السابقة، وستتلوها قوافل أخرى خلال الفترة المقبلة بإذن الله، شاكراً حكومة جمهورية مصر العربية على تقديمها جميع التسهيلات التي أسهمت في أداء المركز عمله الإنساني في استقبال وصول الجسور الجوية والبحرية المقدمة من المملكة العربية السعودية وتسييرها إلى قطاع غزة.
ورفع الدكتور عبدالله الربيعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على المبادرة الإنسانية النبيلة والدعم المتواصل ، مثمنّاً لكل من دعم وأسهم بالتبرع عبر منصة (ساهم) التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم.

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