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علي مبخوت يعادل رقم الأسطورة بوشكاش في فوز الإمارات على البحرين بتصفيات كأس العالم

11/21/2023 7:24:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عادل علي مبخوت عدد الأهداف الدولية لأسطورة المجر فرينتس بوشكاش بتسجيله الهدف الثاني في انتصار الإمارات على مضيفتها البحرين 2-صفر في المباراة التي أقيمت الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثامنة بالدور الثاني لتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027.

ومنح الانتصار الإمارات العلامة الكاملة في مجموعتها بتحقيقها لانتصارين متتاليين لترفع رصيدها إلى ست نقاط بعد ان سجلت ستة أهداف دون ان تمنى شباكها بأي هدف ومتقدمة بثلاث نقاط على البحرين واليمن. وتتذيل نيبال جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط بعد خسارتها أمام اليمن 2-صفر في وقت سابق .

ورفع مبخوت عدد أهداف الدولية إلى 84 هدفا، وهو نفس رصيد أسطورة المجر، بعد أن سجل هدفين في انتصار بلاده على نيبال الأسبوع الماضي.

ومبخوت واحد من ثلاثة شاركوا ضمن تشكيلة الإمارات في كأس الخليج (خليجي 21) التي جرت في البحرين عام 2013 وذلك إلى جانب علي خصيف والحارس عيسى.

وهذا هو الهدف رقم 84 لمبخوت في 114 مباراة دولية خاضها وكانت أولها أمام البحرين وديا في دبي عام 2012 حيث سجل أربعة أهداف وقتها.

كما شهدت المباراة أرقاما قياسية أخرى حيث سجلت الإمارات الهدف رقم 200 خلال مشاركاتها بتصفيات كأس العالم منذ تصفيات نهائيات المكسيك عام 1986.

كما شهدت الهدف رقم 100 الذي يسكن شباك البحرين على مدار مشاركتها في تصفيات كأس العالم.

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