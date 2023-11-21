عبدالله بن دلموك يحاضر حول الاستدامة والموروث

قدّم عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، محاضرة في مدرسة الإبداع العلمي الدولي بمنطقة ندّ الشبا بعنوان ((استدامة المسؤولية المجتمعية في الموروث الإماراتي))، تطرق خلالها إلى محاور عدة، أبرزها أهمية دعم العلاقات الاجتماعية بين أبناء المجتمع الواحد، ومدى أهميتها في خلق نسيج اجتماعي متماسك ومتعاون.

كما تناول موضوع الوطنية والمسؤولية المجتمعية، مبيناً الكيفية التي يعكس فيها الشخص انتماءه لوطنه من خلال تحويله إلى سلوك إيجابي، وأوضح لهم دورهم الكبير في إظهار الصورة الحقيقية لأبناء المجتمع الإماراتي، من خلال سلوكهم البناء. كما دعاهم في نهاية حديثه إلى التمسك بهويتهم الوطنية، والحفاظ على ثوابت الموروث الشعبي الإماراتي الأصيل.

وختم الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد حديثه بالقول: قيمنا الأصيلة وموروثنا العريق ساهما في دفعنا إلى التفوق والريادة في جميع مجالات الحياة.