شباب الأهلي و«العربية للسيارات».. شراكة للعام الرابع على التوالي

أعلن نادي شباب الأهلي، والعربية للسيارات، الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن تجديد شراكتهما للعام الرابع على التوالي.

واحتفالاً بهذه المناسبة، أقيم حفل توقيع تحت شعار ((نحن الأبطال))، وهو الهتاف الذي رددته جماهير نادي شباب الأهلي، عند فوز النادي بلقب دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي.

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وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي خليفة سعيد سليمان، وخالد عبد الواحد الرستماني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني، واللواء طلال أحمد الشنقيطي، عضو مجلس إدارة النادي، وهشام القاسم عضو مجلس إدارة النادي، وميشيل عياط الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات.

وحضر من جانب شباب الأهلي الدكتور خالد الزاهد المدير الإداري، ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية، ومن جانب نيسان صلاح يموت المدير التنفيذي للعمليات في العربية للسيارات وحسام بغدادي المدير الأول للمبيعات والتسويق لشركة العربية للسيارات، وعدد من لاعبي الفريق الأول للكرة بنادي شباب الأهلي، وليد عباس، كارتابيا، سالمين خميس، ايغور جيسوس، لوكا وجمال الحوسني.

وتعكس هذه الشراكة حرص نادي شباب الأهلي على مد جسور التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية، والتزام الشركة العربية للسيارات بدورها في جعل إمارة دبي وجهة رياضية عالمية رائدة تجمع على أرضها المواهب الرياضية المحلية والعالمية، توافقاً مع رؤية حكومة دبي، وتؤكد التزامها بدعم مواهب الشباب في شتى القطاعات ومنها القطاع الرياضي.

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