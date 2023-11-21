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تشواميني نجم «الملكي» يكمل رحلة علاجه في دبي

11/21/2023 7:24:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختار الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني دبي لمواصلة رحلة علاجه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ((الكلاسيكو)) أمام برشلونة الشهر الماضي.

وخضع لاعب وسط الفريق الملكي لبرنامج التأهيل في مركز فيفا الطبي بدبي بالتنسيق بين الجهاز الطبي لنادي الريال والجهاز الطبي بالمركز، وتم تنفيذ مختلف الخطوات العلاجية اللازمة، بهدف استعادة اللاعب جاهزيته البدنية، والتعافي من الإصابة، والعودة إلى صفوف ناديه، واستئناف مشاركاته في المسابقات المحلية والخارجية التي تنتظر فريقه في بقية مشوار الموسم.

وجاء اختيار نادي ريال مدريد إجراء مرحلة تأهيل لاعبه في الإمارات، بفضل السمعة المرموقة التي يتمتع بها مركز فيفا الطبي بدبي، الحاصل على الاعتمادين الدولي والقاري من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وعلاقات التعاون التي تربطه بعدد كبير من الاتحادات والأندية الأوروبية الكبرى، إلى جانب ثقة عدد كبير من نجوم ومشاهير اللعبة في العالم في هذا المركز لما يقدمه من خدمات طبية راقية بمواصفات دولية عالية. كما تعتبر مدينة دبي قبلة عالمية للسياحة العلاجية في المجال الرياضي بفضل امتلاك أفضل المرافق المتطورة والتجهيزات الحديثة، والخدمات الراقية. يذكر أن عدداً كبيراً من النجوم العالميين.

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