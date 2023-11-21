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حميد النعيمي: الإمارات قامت على ثوابت أخلاقية عززتها بالدستور والقوانين

11/21/2023 7:24:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ضرورة ترجمة نهج الإمارات وقيادتها الرشيدة في إظهار الوجه الحضاري للدين الإسلامي الحنيف، وترسيخ تعاليمه السمحة التي تدعو إلى إعلاء قيم التسامح والتعايش وإشاعة المودة والسلام بين الشعوب، مبيناً أن الإمارات قامت على هذه الثوابت الأخلاقية منذ تأسيسها وعززتها بالدستور والقوانين لتترسخ لدى الأجيال المتعاقبة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتب ديوانه أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب وعدد من المسؤولين في الهيئة.

من جانبه أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بالجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز القيم الدينية والأصالة في المجتمع، وبما تقدمه الدولة من رعاية وخدمة لكتاب الله، عز وجل، عبر المشاريع القرآنية المتنوعة، المنتشرة في إمارات الدولة، وما تقوم به مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية من خلال مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم الذي أوجد بيئة قرآنية تنافسية مميزة ومحفزة وملهمة للمهتمين بالقرآن وعلومه والتشجيع على الاهتمام بحفظ القرآن الكريم.

وتقدم الدكتور عمر الدرعي، بالشكر لصاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده، على حسن الاستقبال والحفاوة، مشيداً بالدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، الأمر الذي مكنها من أداء رسالتها في المجتمع على أسس حضارية.

وأطلع الدكتور الدرعي سموهما على خطط الهيئة ومبادراتها التي تدعم استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق التنمية والاستدامة والسعادة للشعب، وإحداث قفزات نوعية تجعلها واحدة من أكثر دول العالم ازدهاراً وتطوراً، مشيداً بمتابعة سموهما للهيئة ودعمهما لتحقيق أهدافها.

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