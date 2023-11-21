سهما «إعمار» يستحوذان على نصف سيولة سوق دبي

استحوذ سهما ((إعمار العقارية)) و((إعمار للتطوير)) على 51.5% من سيولة سوق دبي المالي الإجمالية البالغة 480.2 مليون درهم، أمس، بسيولة جاوزت 247 مليون درهم. وتماسك مؤشر سوق دبي المالي، بدعم أسهم قطاع السلع الاستهلاكية الذي ارتفع 0.3%، وأغلق المؤشر عند 3a985.04 نقطة، منخفضاً 0.43%.

وواصل سهم ((إعمار العقارية)) تصدره تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة جاوزت 173.5 مليون درهم مغلقاً عند 7.07 دراهم.

وقاد سهم ((دبي الوطنية للتأمين)) ارتفاعات 14 سهماً بسوق دبي، وارتفع بـ 9.6%، وصعدت في سوق دبي أسهم ((الوطنية للتأمينات العامة)) 3.9%، و((الوطنية الدولية القابضة)) 2.4%، و((العربية للطيران)) 1.9%، و((تبريد)) 1.65%، و((إعمار للتطوير)) 0.44%، و((دبي الإسلامي)) 0.36%.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9541.76 نقطة، متراجعاً 0.35%. وشهد سوق أبوظبي ارتفاع أسهم ((الإمارات لتعليم قيادة السيارات)) 12.7%، و((الخليج الاستثمارية)) 8%، و((إي أس جي ستاليونز)) 4.2%، و((سوداتل للاتصالات)) 2.8%.

وحصد سهم ((العالمية القابضة)) النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 213.3 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 101.3 مليون درهم، ثم ((ملتيبلاي)) جاذباً 80.3 مليون درهم.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، سيولة ناهزت 1.46 مليار درهم موزعة بواقع 982.9 مليار درهم في سوق أبوظبي، و480.2 مليون درهم في سوق دبي.

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