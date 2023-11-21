تصفيات أوروبا 2024: كرواتيا آخر المتأهلين المباشرين إلى النهائيات واليونان تحرم فرنسا من العلامة الكاملة

حجزت كرواتيا، وصيفة مونديال 2018 وثالثة نسخة 2022، آخر بطاقات التأهل المباشر من التصفيات إلى نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم المقررة في ألمانيا الصيف المقبل بفوزها على ضيفتها أرمينيا 1-0 ، فيما حرمت اليونان ضيفتها فرنسا من العلامة الكاملة عندما أرغمتها على التعادل 2-2 الثلاثاء في الجولة الأخيرة.

على ملعب "ستاديون ماكسيمير" في زغرب، انتظرت كرواتيا الدقيقة 43 لترجمة أفضليتها الى هدف عندما هيأ القائد لوكا مودريتش كرة الى المدافع الأيسر لنادي أياكس أمستردام الهولندي بورنا سوسا فمررها عرضية بالمقاس إلى رأس مهاجم أوساسونا الإسباني أنتي بوديمير الذي تابعها على يمين الحارس اوغنيين كانكاريفيتش.

وهي المرة السابعة التي تبلغ فيها كرواتيا النهائيات القارية منذ انفصالها عن يوغوسلافيا عام 1991، وتبقى أفضل نتيجة لها ربع النهائي عامي 1996 و2008.

وكانت كرواتيا بحاجة الى الفوز لضمان البطاقة الأخيرة المباشرة من التصفيات بغض النظر عن نتيجة مباراة ويلز، منافستها الوحيدة على البطاقة، وضيفتها تركيا المتصدرة وصاحبة البطاقة الأولى، وهو ما فعلته مستغلة عاملي الارض والجمهور.

كما أن كرواتيا كانت تملك فرصة ثانية في حال تعثرها وتتعلق بتعثر ويلز أمام تركيا وهو ما حصل أيضا حيث انتهت المباراة الاخيرة بالتعادل 1-1.

وكانت ويلز البادئة بالتسجيل عبر مدافع نوتنغهام فوريست الانكليزي نيكو وليامس في الدقيقة السابعة، وأدرك مهاجم ليل الفرنسي يوسف يازجي التعادل في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

وأنهت كرواتيا التصفيات في المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف تركيا المتصدرة وبفارق أربع نقاط أمام ويلز، فيما تجمد رصيد أرمينيا عند ثماني نقاط في المركز الرابع.

وتبقى فرصة أخيرة لويلز التي كانت بحاجة الى الفوز وتعثر كرواتيا لخطف البطاقة، من أجل بلوغ النهائيات وتتمثل في الملحق المقرر في مارس المقبل.

وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة من التصفيات إلى 20 وهي إسبانيا واسكتلندا (المجموعة الأولى) وفرنسا وهولندا (الثانية) وإنجلترا وإيطاليا (الثالثة) وتركيا وكرواتيا (الرابعة) وألبانيا وتشيكيا (الخامسة) وبلجيكا والنمسا (السادسة) والمجر وصربيا (السابعة) والدنمارك

وسلوفينيا(الثامنة) ورومانيا وسويسرا (التاسعة) والبرتغال وسلوفاكيا (العاشرة)، إضافة إلى ألمانيا المضيفة والمتأهلة تلقائيا.

وتبقى 3 بطاقات سيتنافس عليها 12 منتخبا من خلال ملحق في الفترة بين 21 و26 مارس المقبل. والمنتخبات هي جورجيا واليونان وأوكرانيا وبولندا وويلز وإستونيا وفنلندا وكازاخستان وإسرائيل ولوكسمبورغ وإيسلندا والبوسنة.

وتسحب قرعة الملحق الخميس حيث ستوزع المنتخبات الـ12 على ثلاث مجموعات من أربع منتخبات حسب ترتيب مستويات دوري الأمم الأوروبية 2022-2023. تلعب فيما بينها دور نصف نهائي (الأول مع الرابع والثاني مع الثالث) ويتأهل الفائزان الى المباراة النهائية التي يلحق الفائز بها بركب المتأهلين الى النهائيات.



- اليونان تحرم فرنسا من العلامة الكاملة -

واهدر المنتخب الفرنسي الضامن تأهله، فرصة العلامة الكاملة في نهاية مشواره في التصفيات بتعادله مع مضيفته اليونان 2-2 في الجولة الثامنة الاخيرة لمنافسات المجموعة الثانية.

وتقدمت فرنسا بهدف راندال كولو مواني في الشوط الاول (42)، قبل أن تقلب اليونان الطاولة في الثاني بهدفي قائدها أناستاسيوس باكاسيتاس (56) وفوتيس يوانيديس (61)، لكن يوسف فوفانا أدرك التعادل للضيوف وأنقذهم من الخسارة الاولى في التصفيات (74).

ورفعت فرنسا رصيدها في الصدارة إلى 22 نقطة من 7 انتصارات تواليا وتعادل، وتقدمت بفارق 4 نقاط عن وصيفتها هولندا الضامنة تأهلها بدورها والفائزة على جبل طارق بنصف دزينة نظيفة من الاهداف، في مباراة فرض خلالها كالفين ستينغس نفسه نجما بتسجيله ثلاثية (10 و50 و62)، واضاف ماتس فيفر (23) وتون كوبمينيرس (38) وكودي خابكو (81) الاهداف الثلاثة الاخرى للمنتخب البرتقالي.

وأنهت اليونان التي ستخوض الملحق، التصفيات في المركز الثالث برصيد 13 نقطة أمام إيرلندا الرابعة (6 نقاط)، فيما خرج منتخب جبل طارق من دون رصيد بعدما تلقى خسارته الثامنة تواليا.

وفي المجموعة التاسعة، حسمت رومانيا صدارة المجموعة أمام منافستها سويسرا عندما تغلبت عليها 1-0 على ملعب "أرينا ناسيونالا" في بوخارست.

وسجل دينيس أليبيك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50.

وعززت رومانيا صدارتها برصيد 22 نقطة مقابل 17 لسويسرا.

وفي المجموعة ذاتها، فازت إسرائيل التي ستخوض الملحق، على مضيفتها أندورا 2-0 سجلهما جوان سيرفوس (29 بالخطأ في مرمى منتخب بلاده) وغادي كيندا (81) على الملعب الوطني في أندورا لا فيلا.

وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة ذاتها، فازت بيلاروس على مضيفتها كوسوفو 1-0 سجله دميتري أنتيليفسكي في الدقيقة 43 على ملعب فاضل فوكري في بريشتينا.









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