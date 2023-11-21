MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬المشرفون‭ ‬على‭ ‬موسم‭ ‬الرياض‭ ‬عن‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأمريكي‭ ‬بقيادة‭ ‬نجمه‭ ‬الارجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬ثلاثية‭ ‬ودية‭ ‬مع‭ ‬فريقين‭ ‬سعوديين‭ ‬هما‭ ‬النصر‭ ‬ونجمه‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬والهلال‭. ‬وتقام‭ ‬الدورة‭ ‬الثلاثية‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض،‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المملكة‭ ‬أرينا‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تدشينها‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬موسم‭ ‬الرياض‭ ‬بنسخته‭ ‬الرابعة،‭ ‬وفقا‭ ‬لنظام‭ ‬الدوري‭.‬

وتشهد‭ ‬الدورة‭ ‬مشاركة‭ ‬النجوم‭ ‬الكبار‭ ‬يتقدمهم‭ ‬ميسي‭ ‬ورونالدو‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ستكون‭ ‬حديث‭ ‬العالم،‭ ‬تحت‭ ‬وسم‭ ‬‮«‬الرقصة‭ ‬الأخيرة‮»‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬نجوم‭ ‬الهلال،‭ ‬وصيف‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية،‭ ‬بقيادة‭ ‬الصربي‭ ‬الكسندر‭ ‬ميتروفيتش،‭ ‬وأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭.‬

وأثنى‭ ‬المستشار‭ ‬تركي‭ ‬آل‭ ‬الشيخ،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للترفيه‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬ستشهد‭ ‬متابعة‭ ‬عالمية‭ ‬لما‭ ‬تملكه‭ ‬الأندية‭ ‬الثلاثة‭ ‬من‭ ‬أسماء‭ ‬عالمية‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬تأتي‭ ‬امتدادا‭ ‬للأحداث‭ ‬الكبيرة‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬موسم‭ ‬الرياض‭ ‬لزواره‭ ‬وللعالم‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬رحّب‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬خورخي‭ ‬ماس‭ ‬أحد‭ ‬مالكي‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬بمشاركة‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الرياض،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالتطور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التحولات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬قطاع‭ ‬الترفيه‭.‬