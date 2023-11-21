عجلة دوري زين لكرة السلة تعود إلى الدورانالاتحاد في محطة سماهيج.. والبحرين يقابل سترة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تعود عجلة دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024 الى الدوران اليوم الأربعاء بإقامة مباراتين على صالة اتحاد السلة بأم الحصم في انطلاق الجولة الرابعة تجمع المباراة الأولى بين فريقي الاتحاد وسماهيج في تمام الساعة السابعة والنصف مساءَ، وتليها عند السابعة والنصف مساءَ مواجهة ثانية تجمع بين فريقي البحرين وسترة.
ترتيب الفرق
بعد انتهاء الجولات الثلاث الماضية وقبل فترة التوقف كان فريق المنامة يتصدر الترتيب برصيد 6 نقاط من ثلاثة انتصارات، فيما تتساوى أربعة أندية برصيد 5 نقاط وهي الأهلي والنجمة والحالة والنويدرات حيث خسر كل واحد منهم مباراة، ثم يأتي المحرق والاتحاد برصيد 4 نقاط، البحرين وسماهيج وسترة 3 نقاط، ويقبع فريق مدينة عيسى في مؤخرة الترتيب برصيد نقطتين.
تصحيح الأخطاء
حصلت الأندية على فترة توقف قرابة الأسبوعين، وكانت فرصتها جيدة لتصحيح الأخطاء وتعديل أوضاعها واجراء بعض التغييرات، حيث واصلت الأندية تدريباتها بجدية ولعبت مباريات ودية، وهناك البعض قام بتغيير المحترفين، ولذلك نتوقع تصاعد المستويات والمنافسة في الجولات القادمة، بينما قد تتأثر مستويات الفرق في هذه الجولة بسبب الابتعاد عن أجواء المباريات الرسمية، لكن من المتوقع ان تشتعل المنافسة أكثر في الجولات المتبقية.
الاتحاد وسماهيج
في اللقاء الأول يدخل فريق الاتحاد مواجهته امام منافسه سماهيج طامع في تحقيق الفوز وكسب نقاط المباراة لتعديل مساره وتعويض هزائمه والاقتراب من الأندية المنافسة على التأهل إلى الدورة السداسية، ويبدو طموح الاتحاد واضح جدا في هذا الموسم من خلال تعاقداته واستبداله السريع للمحترفين، حيث يتطلع الى المنافسة القوية على الألقاب، في الجانب الآخر يشارك فريق سماهيج بمن حضر وبقي من أبناء النادي، ولا يوجد مع الفريق محترف أجنبي واحد فضلا عن اثنين كما عند باقي الفرق المنافسة.
وكان الاتحاد قد خسر مباراتي الحالة والأهلي مقابل الفوز على سترة، في حين خسر سماهيج مبارياته الثلاث امام كل من المنامة والأهلي والحالة.
ويقود الاتحاد المدرب الوطني رؤوف حبيل ولديه عدد جيد من النجوم يبحث معهم عن الوصول الى الانسجام المطلوب وأفضل تشكيلته تحقيق الأهداف المرجوة، في الجانب الآخر يقود سماهيج المدرب الوطني أحمد حمزة ويعول في تشكيلته على اللاعبين الشباب من أبناء النادي والى جانبهم سلمان الكعبي اللاعب القادم من نادي المحرق على سبيل الاعارة لموسم واحد.
وتميل كل الترشيحات في صالح الاتحاد لتحقيق الفوز نظرا لوجود كوكبة من اللاعبين المحليين المميزين وأصحاب الخبرة، الى جانب محترفين أجنبيين اثنين. على عكس سماهيج الذي يشارك بوجوه شابة تفتقد الخبرة ومن دون محترفين أجانب.
البحرين وسترة
وفي اللقاء الثاني تبدو الكفتين متساويتين بين البحرين وسترة، وذلك بعد ان استغنى الأول عن محترفيه وقرر الاستمرار من دون محترفين الى نهاية الموسم، في حين ان الثاني لم يتعاقد مع اي محترف منذ انطلاق الدوري.
وقد يتفوق البحرين في خبرة لاعبيه المحليين، نظرا الى ان لاعبي سترة صغار السن، ويمتلك الفريقان في رصيدهما 3 نقاط، حيث فاز البحرين في مباراة وخسر أخرى، بينما خسر سترة في ثلاث مباريات تواليا.
ويقود البحرين المدرب الوطني علي عبدالغني بينما يقود سترة حسين الجزيري، ويبدو ان الواقع سيضرب طموحات البحرين الذي كان يأمل ان يتأهل إلى الدورة السداسية للموسم الرابع، حيث بات من صعب تحقيق هذا الهدف من دون محترفين، في المقابل يلعب سترة من دون ضغوط ويحاول الجهاز الفني تطوير اللاعبين وبناء فريق للمستقبل.
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