عجلة دوري زين لكرة السلة تعود إلى الدورانالاتحاد في محطة سماهيج.. والبحرين يقابل سترة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00









تعود‭ ‬عجلة‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬الى‭ ‬الدوران‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬تجمع‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الاتحاد‭ ‬وسماهيج‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءَ،‭ ‬وتليها‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءَ‭ ‬مواجهة‭ ‬ثانية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬البحرين‭ ‬وسترة‭.‬

ترتيب‭ ‬الفرق

بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الجولات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية‭ ‬وقبل‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬كان‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬يتصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات،‭ ‬فيما‭ ‬تتساوى‭ ‬أربعة‭ ‬أندية‭ ‬برصيد‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬وهي‭ ‬الأهلي‭ ‬والنجمة‭ ‬والحالة‭ ‬والنويدرات‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منهم‭ ‬مباراة،‭ ‬ثم‭ ‬يأتي‭ ‬المحرق‭ ‬والاتحاد‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬البحرين‭ ‬وسماهيج‭ ‬وسترة‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬ويقبع‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬مؤخرة‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬نقطتين‭.‬

تصحيح‭ ‬الأخطاء‭ ‬

حصلت‭ ‬الأندية‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬توقف‭ ‬قرابة‭ ‬الأسبوعين،‭ ‬وكانت‭ ‬فرصتها‭ ‬جيدة‭ ‬لتصحيح‭ ‬الأخطاء‭ ‬وتعديل‭ ‬أوضاعها‭ ‬واجراء‭ ‬بعض‭ ‬التغييرات،‭ ‬حيث‭ ‬واصلت‭ ‬الأندية‭ ‬تدريباتها‭ ‬بجدية‭ ‬ولعبت‭ ‬مباريات‭ ‬ودية،‭ ‬وهناك‭ ‬البعض‭ ‬قام‭ ‬بتغيير‭ ‬المحترفين،‭ ‬ولذلك‭ ‬نتوقع‭ ‬تصاعد‭ ‬المستويات‭ ‬والمنافسة‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬القادمة،‭ ‬بينما‭ ‬قد‭ ‬تتأثر‭ ‬مستويات‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬بسبب‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬أجواء‭ ‬المباريات‭ ‬الرسمية،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬تشتعل‭ ‬المنافسة‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬المتبقية‭.‬

الاتحاد‭ ‬وسماهيج

في‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬يدخل‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬مواجهته‭ ‬امام‭ ‬منافسه‭ ‬سماهيج‭ ‬طامع‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬وكسب‭ ‬نقاط‭ ‬المباراة‭ ‬لتعديل‭ ‬مساره‭ ‬وتعويض‭ ‬هزائمه‭ ‬والاقتراب‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية،‭ ‬ويبدو‭ ‬طموح‭ ‬الاتحاد‭ ‬واضح‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعاقداته‭ ‬واستبداله‭ ‬السريع‭ ‬للمحترفين،‭ ‬حيث‭ ‬يتطلع‭ ‬الى‭ ‬المنافسة‭ ‬القوية‭ ‬على‭ ‬الألقاب،‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬يشارك‭ ‬فريق‭ ‬سماهيج‭ ‬بمن‭ ‬حضر‭ ‬وبقي‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬النادي،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬محترف‭ ‬أجنبي‭ ‬واحد‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اثنين‭ ‬كما‭ ‬عند‭ ‬باقي‭ ‬الفرق‭ ‬المنافسة‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬قد‭ ‬خسر‭ ‬مباراتي‭ ‬الحالة‭ ‬والأهلي‭ ‬مقابل‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬سترة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬خسر‭ ‬سماهيج‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬امام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي‭ ‬والحالة‭.‬

ويقود‭ ‬الاتحاد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬رؤوف‭ ‬حبيل‭ ‬ولديه‭ ‬عدد‭ ‬جيد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬يبحث‭ ‬معهم‭ ‬عن‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬الانسجام‭ ‬المطلوب‭ ‬وأفضل‭ ‬تشكيلته‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة،‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬يقود‭ ‬سماهيج‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬حمزة‭ ‬ويعول‭ ‬في‭ ‬تشكيلته‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬النادي‭ ‬والى‭ ‬جانبهم‭ ‬سلمان‭ ‬الكعبي‭ ‬اللاعب‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الاعارة‭ ‬لموسم‭ ‬واحد‭.‬

وتميل‭ ‬كل‭ ‬الترشيحات‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الاتحاد‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬نظرا‭ ‬لوجود‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬المميزين‭ ‬وأصحاب‭ ‬الخبرة،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬محترفين‭ ‬أجنبيين‭ ‬اثنين‭. ‬على‭ ‬عكس‭ ‬سماهيج‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬بوجوه‭ ‬شابة‭ ‬تفتقد‭ ‬الخبرة‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬محترفين‭ ‬أجانب‭.‬

البحرين‭ ‬وسترة

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬تبدو‭ ‬الكفتين‭ ‬متساويتين‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وسترة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬استغنى‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬محترفيه‭ ‬وقرر‭ ‬الاستمرار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬محترفين‭ ‬الى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬الثاني‭ ‬لم‭ ‬يتعاقد‭ ‬مع‭ ‬اي‭ ‬محترف‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬الدوري‭.‬

وقد‭ ‬يتفوق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬خبرة‭ ‬لاعبيه‭ ‬المحليين،‭ ‬نظرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬لاعبي‭ ‬سترة‭ ‬صغار‭ ‬السن،‭ ‬ويمتلك‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬رصيدهما‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬وخسر‭ ‬أخرى،‭ ‬بينما‭ ‬خسر‭ ‬سترة‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬تواليا‭.‬

ويقود‭ ‬البحرين‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬عبدالغني‭ ‬بينما‭ ‬يقود‭ ‬سترة‭ ‬حسين‭ ‬الجزيري،‭ ‬ويبدو‭ ‬ان‭ ‬الواقع‭ ‬سيضرب‭ ‬طموحات‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يأمل‭ ‬ان‭ ‬يتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬للموسم‭ ‬الرابع،‭ ‬حيث‭ ‬بات‭ ‬من‭ ‬صعب‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬محترفين،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬يلعب‭ ‬سترة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ضغوط‭ ‬ويحاول‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬تطوير‭ ‬اللاعبين‭ ‬وبناء‭ ‬فريق‭ ‬للمستقبل‭.‬