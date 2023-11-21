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وزير الخارجية الإيراني: نأمل أن تؤدي الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بغزة

11/21/2023 7:12:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن طهران تأمل بأن تؤدي الجهود الدبلوماسية إلى وقف إطلاق النار وجرائم القتل الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.


وأضاف عبد اللهيان أن رسائل واشنطن لنا لدعوة المقاومة لضبط النفس تتعارض مع الدعم الأميركي للكيان الصهيوني.

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