وزير الخارجية الإيراني: نأمل أن تؤدي الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بغزة

وزير الخارجية الإيراني: نأمل أن تؤدي الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بغزة
التاريخ
11/21/2023 7:12:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن طهران تأمل بأن تؤدي الجهود الدبلوماسية إلى وقف إطلاق النار وجرائم القتل الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضاف عبد اللهيان أن رسائل واشنطن لنا لدعوة المقاومة لضبط النفس تتعارض مع الدعم الأميركي للكيان الصهيوني.
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