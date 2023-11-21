((بابكو تزويد)) تبرم اتفاقية شراكة مع فور سكوير للحلول الإعلامية والإعلان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وقعت شركة «بابكو تزويد» إحدى الشركات التابعة لمجموعة بابكو إنرجيز اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة فور سكوير الرائدة والمتخصصة في مجال الإعلانات الرقمية وذلك لتركيب شاشات رقمية في جميع محطات بابكو تزويد في كل أنحاء مملكة البحرين.
وقع الاتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة بابكو تزويد المهندس عيسى محمد نجيبي، ورئيس مجلس إدارة شركة فور سكوير محمد خالد، وذلك بحضور المهندس خالد الحاج مدير المشاريع والعمليات، وإبراهيم العلوي رئيس دائرة تطوير الأعمال، إضافة الى كل من جايديب ناريندرا الرئيس التنفيذي وباسكوال دياس المدير العام بشركة فور سكوير.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز أنشطة العلاقات المؤسسية والتسويق والترويج لمنتجات بابكو تزويد، يما يخدم تطوير استراتيجيات الاتصال بما يحقق النمو المستدام وتعزيز نمو العلامة التجارية وزيادة الوعي بها.
بدوره أبدى المهندس عيسى محمد نجيبي رئيس مجلس إدارة بابكو تزويد، سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تعد واحدة من الخطوات التي تتماشى مع رؤية مجموعة بابكو إنرجيز باعتبار الشراكات الاستراتيجية مع أفضل الشركاء في مختلف المجالات ضمن صميم أعمالها بدءاً من العمليات التشغيلية إلى التكنولوجيا وصولاً إلى الاستثمارات بهدف تعزيز الروح الابتكارية والخبرة الرائدة داخل مؤسساتنا.
وقال نجيبي «نعتز بشراكتنا مع شركة فور سكوير الرائدة والمتخصصة في مجال الإعلانات الرقمية، كونها أحد المؤسسات التي تمتلك خبرة طويلة وممتدة لعقود وتتميز بحضورها الإقليمي في المنطقة، مما يخدم سياساتنا الإعلانية والإعلامي الرقمية منها والافتراضية».
ومن جانبه أكد محمد خالد أن توقيع هذه الاتفاقية مع شركة بابكو تزويد والتي تمتلك أكبر شبكة محطات لخدمات تزويد الوقود في مملكة البحرين يشكل انطلاقة إستراتيجية مهمة لشركة فور سكوير في سوق مملكة البحرين كما سيفتح إمكانيات جديدة لسوق الإعلان والتسويق المحلي عبر الاستفادة من اللوحات الإعلانية الرقمية والتي سيتم تركيبها في مختلف محطات خدمات التزود بالوقود التابعة لشركة بابكو تزويد، مما يتيح للمستثمرين والمعلنين منصة استثنائية للتواصل مع المستهلكين بطريقة مبتكرة ومؤثرة.
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