((بابكو تزويد)) تبرم اتفاقية شراكة مع فور سكوير للحلول الإعلامية والإعلان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بابكو‭ ‬تزويد‭ ‬المهندس‭ ‬عيسى‭ ‬محمد‭ ‬نجيبي،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬فور‭ ‬سكوير‭ ‬محمد‭ ‬خالد،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬المهندس‭ ‬خالد‭ ‬الحاج‭ ‬مدير‭ ‬المشاريع‭ ‬والعمليات،‭ ‬وإبراهيم‭ ‬العلوي‭ ‬رئيس‭ ‬دائرة‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جايديب‭ ‬ناريندرا‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬وباسكوال‭ ‬دياس‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬بشركة‭ ‬فور‭ ‬سكوير‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬أنشطة‭ ‬العلاقات‭ ‬المؤسسية‭ ‬والتسويق‭ ‬والترويج‭ ‬لمنتجات‭ ‬بابكو‭ ‬تزويد،‭ ‬يما‭ ‬يخدم‭ ‬تطوير‭ ‬استراتيجيات‭ ‬الاتصال‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬وتعزيز‭ ‬نمو‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬وزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بها‭.

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بدوره‭ ‬أبدى‭ ‬المهندس‭ ‬عيسى‭ ‬محمد‭ ‬نجيبي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بابكو‭ ‬تزويد،‭ ‬سعادته‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬مجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬باعتبار‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬ضمن‭ ‬صميم‭ ‬أعمالها‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬إلى‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمارات‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الابتكارية‭ ‬والخبرة‭ ‬الرائدة‭ ‬داخل‭ ‬مؤسساتنا‭. ‬

وقال‭ ‬نجيبي‭ ‬‮«‬نعتز‭ ‬بشراكتنا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬فور‭ ‬سكوير‭ ‬الرائدة‭ ‬والمتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلانات‭ ‬الرقمية،‭ ‬كونها‭ ‬أحد‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬خبرة‭ ‬طويلة‭ ‬وممتدة‭ ‬لعقود‭ ‬وتتميز‭ ‬بحضورها‭ ‬الإقليمي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مما‭ ‬يخدم‭ ‬سياساتنا‭ ‬الإعلانية‭ ‬والإعلامي‭ ‬الرقمية‭ ‬منها‭ ‬والافتراضية‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬أن‭ ‬توقيع‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬تزويد‭ ‬والتي‭ ‬تمتلك‭ ‬أكبر‭ ‬شبكة‭ ‬محطات‭ ‬لخدمات‭ ‬تزويد‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يشكل‭ ‬انطلاقة‭ ‬إستراتيجية‭ ‬مهمة‭ ‬لشركة‭ ‬فور‭ ‬سكوير‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كما‭ ‬سيفتح‭ ‬إمكانيات‭ ‬جديدة‭ ‬لسوق‭ ‬الإعلان‭ ‬والتسويق‭ ‬المحلي‭ ‬عبر‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬اللوحات‭ ‬الإعلانية‭ ‬الرقمية‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬تركيبها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محطات‭ ‬خدمات‭ ‬التزود‭ ‬بالوقود‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬تزويد،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للمستثمرين‭ ‬والمعلنين‭ ‬منصة‭ ‬استثنائية‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬المستهلكين‭ ‬بطريقة‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومؤثرة‭.‬