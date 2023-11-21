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وزير الاتصال الحكومي يدين القصف الإسرائيلي الذي أودى بحياة صحفييْن جنوب لبنان

11/21/2023 3:14:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، القصف الإسرائيلي الذي أودى اليوم الثلاثاء، بحياة صحفييْن بقناة الميادين اللبنانية في جنوب لبنان.


واستنكر المبيضين هذا الاعتداء الآثم الذي فقدت فيه الأسرة الإعلامية اللبنانية والعربية المراسلة الصحفية فرح عمر والمصور الصحفي ربيع المعماري أثناء تأدية عملهم في نقل تطورات الأحداث في جنوب لبنان.


وأعرب المبيضين باسمه وباسم الأسرة الإعلامية الأردنية عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلتي الصحفية فرح عمر والمصور ربيع المعماري، ولأسرة قناة الميادين ولعموم الأسرة الإعلامية العربية، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته.


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