عمليات بيع لأسهم شركات السيارات بسبب ارتفاع الين في بورصة طوكيو

أغلق المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء، على انخفاض طفيف إذ أدى ارتفاع الين مقابل الدولار إلى عمليات بيع لأسهم شركات صناعة السيارات.

وانخفض نيكاي 0.1 بالمئة إلى 33354.14 بعدما فتح على ارتفاع بنسبة 0.2 بالمئة وجرى تداوله على ارتفاع طفيف خلال الجلسة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 2367.79 نقطة.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير خبراء السوق في سوميتومو ميتسوي دي. إس لإدارة الأصول «السوق اليابانية لم تعكس ارتفاع وول ستريت الليلة الماضية بسبب صعود الين مقابل الدولار».

وأغلقت مؤشرات الأسهم الثلاثة الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع الليلة الماضية، مع صعود مؤشر ناسداك واحداً بالمئة بدعم من سهم مايكروسوفت الذي ارتفع لمستوى قياسي بعد أن عينت الشركة مديرين تنفيذيين بارزين للذكاء الاصطناعي.

واستعاد الين قوته مع تراجع الدولار إلى مستويات منخفضة جديدة مقابل العملات الرئيسية مع تدخل الصين لرفع اليوان.

وانخفض سهم هوندا موتور 2.21 بالمئة، كما تراجع سهم تويوتا موتور 1.62 بالمئة، وهبط سهم مازدا موتور 4.5 بالمئة.

وتراجع مؤشر قطاع السيارات 1.75 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء بين المؤشرات الصناعية الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33.

وتؤثر قوة الين على المُصدرين لأنها تضر بقيمة الأرباح التي تحققها الشركات في الخارج عند تحويلها لليابان واحتسابها بالين.

وارتفع نيكاي إلى أعلى مستوياته منذ مارس 1990 الاثنين قبل أن يعكس مساره ويغلق على انخفاض.

وكان أداء الشركات التجارية ضعيفاً فانخفض سهم إيتوتشو 3.66 بالمئة وتراجع سهم ميتسوي 2.9 بالمئة.

وهبط مؤشر البيع بالجملة 1.69 بالمئة.

وقفز سهم شارب لصناعة شاشات العرض 9.52 بالمئة ليصبح الأفضل أداء على المؤشر نيكاي.