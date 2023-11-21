تعاون بين زوهو وتلر لمساعدة الشركات الصغيرة في الإمارات على التحول الرقمي

أعلنت زوهو كورب، شركة التكنولوجيا التي تتخذ من دبي مقراً اقليمياً لها، عن شراكتها مع تلر، بوابة الدفع الإلكتروني الحائزة على العديد من الجوائز، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تسهيل الوصول إلى تكنولوجيا المؤسسات للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات والمنطقة.



في إطار مذكرة التفاهم الموقعة، ستتيح زوهو لعملاء تلر الوصول إلى محفظتها المتنوعة من أكثر من 55 تطبيقًا بسعر خاص، ليمكنهم ذلك من نقل جميع عمليات أعمالهم - من المبيعات والتسويق إلى التمويل والموارد البشرية - إلى السحابة. كما سيتمكن مستخدمي حلول زوهو الاستفادة من تكامل تلر من خلال متجر تطبيقات زوهو "زوهو ماركتبليس"

Zoho Marketplace لقبول المدفوعات الرقمية والتوسيع من نطاق عملياتهم عبر مناطق جغرافية مختلفة. سيتيح التكامل للشركات في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، تحصيل المدفوعات بأكثر من 120 عملة، الأمر الذي سيساعد في الانتقال نحو اقتصاد رقمي يتماشى مع رؤية الحكومات المحلية طويلة الأجل لزيادة مساهمة التجارة الإلكترونية في الاقتصاد.

وبهذه المناسبة، قال حيدر نظام، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "غالباً ما تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ضمن حدود هوامش ضيقة ويمكن أن تكون عرضة لتحديات متعلقة بالتدفقات النقدية. ومن شأن



دمج خدماتنا مع حلول تلر أن يجعل عمليات تحصيل المدفوعات آمنة وسلسة، بما يقلل من العقبات في رحلة العميل ويقلّل الزمن والتكلفة في معالجة الدفعات"، مشيراً إلى أن "مجموعة زوهو الواسعة من خيارات الدفع الآمنة تساعد التجار في الحفاظ على تجربة عملاء سلسة، وزيادة كفاءة معالجة المدفوعات، وتعزيز الإيرادات. وفي ذات الوقت، سنتيح لعملاء تلر إمكانية الاستفادة من منصاتنا الموحدة في تنمية أعمالهم عبر الإنترنت".



وبدوره، قال خليل العلمي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تلر: "يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع زوهو. حيث نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تقديم خدماتنا المتميزة ووسائل الدفع المتنوعة لعملاء شركة زوهو ، بما في ذلك جميع وسائل الدفع المحلية، مما يضمن معاملات غنية وآمنة." وأضاف العلمي: "نعمل جاهدين على تقديم الدعم الدائم للشركات الصغيرة والمتوسطة في رحلتها نحو النجاح، ونسهم في دفع المنطقة نحو اقتصاد رقمي يتماشى مع أهداف الحكومة."

وستتعاون زوهو وتلر في تنظيم سلسلة من ورش العمل المشتركة، والبرامج التدريبية وعروض المنتجات للعملاء عبر مختلف أنحاء المنطقة بُغية تمكينهم من الانتقال بسلاسة نحو إجراء عمليات دفع رقمية بالكامل وغير نقدية.



