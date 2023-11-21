الرئيس الإيراني: الغرب يواصل تسليح الاحتلال ويعرقل وقف إطلاق النار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن الدول الغربية تواصل تسليح ودعم الاحتلال وتعرقل عملية وقف إطلاق النار.
وبين رئيسي خلال اجتماع دول مجموعة“بريكس” أننا نطالب الدول الأعضاء في "بريكس" بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع الاحتلال.
وأضاف ان ممارسات الاحتلال في غزة إرهاب ونطالب بتصنيف الحكومة والجيش الإسرائيليين جهات إرهابية.
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