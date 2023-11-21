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الرئيس الإيراني: الغرب يواصل تسليح الاحتلال ويعرقل وقف إطلاق النار

11/21/2023 10:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن الدول الغربية تواصل تسليح ودعم الاحتلال وتعرقل عملية وقف إطلاق النار.


وبين رئيسي خلال اجتماع دول مجموعة“بريكس” أننا نطالب الدول الأعضاء في "بريكس" بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع الاحتلال.


وأضاف ان ممارسات الاحتلال في غزة إرهاب ونطالب بتصنيف الحكومة والجيش الإسرائيليين جهات إرهابية.


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