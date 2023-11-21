«الإمارات دبي الوطني» ينضم إلى «الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون»









انضم بنك الإمارات دبي الوطني، إلى «الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون» بهدف تعزيز رحلة البنك المستدامة.

و«الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون» عبارة عن مبادرة يقودها القطاع المالي لتطوير معيار عالمي منسق لقياس والكشف عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن القروض والاستثمارات. ويعد قياس هذه الانبعاثات الممولة خطوة مهمة في رحلة المؤسسة المالية نحو إزالة الكربون.

وقد انضمت أكثر من 430 مؤسسة مالية عبر القارات الست إلى «الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون»، مما أتاح الإبلاغ عن الانبعاثات على أساس قابل للمقارنة.

وقال فيجاي باينز، كبير مسؤولي الاستدامة، رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «يلعب القطاع المالي دوراً مهماً في تعزيز إزالة الكربون من الاقتصاد. ويشكل انضمام بنك الإمارات دبي الوطني إلى «الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون» منعطفاً مهماً في رحلة الاستدامة الخاصة بالبنك، مما يتيح التقييم المسؤول والكشف عن البصمة الكربونية لمحافظنا الاستثمارية. وباعتبارنا إحدى أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، فإننا حريصون للغاية على تبني مبادرات تعويض الكربون التي تتوافق مع مصالح عملائنا».

يتولى بنك الإمارات دبي الوطني زمام المبادرة في المنطقة في تقديم تداول عقود الكربون المستقبلية، وتلبية الطلب المتزايد من الشركات لإدارة تعويض انبعاثات الكربون ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050. ويتماشى تداول عقود الكربون لبنك الإمارات دبي الوطني مع المبادئ التوجيهية التي وضعها نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (ETS) ونظام تداول الانبعاثات في المملكة المتحدة، مما يوفر الشفافية والمصداقية والمساءلة الكاملة.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد أطلق أخيراً إطار عمل التمويل المستدام، الذي يتيح إصدار أدوات دين خضراء ومستدامة لتمويل وإعادة تمويل المشروعات، مما يتيح الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون قادر على التعامل والتكيف مع التغير المناخي، وإحداث تأثير مجتمعي إيجابي والحد من المشكلات الاجتماعية.

وقد ساهمت جميع هذه المبادرات في تمكين البنك من الفوز بجائزة «أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة» خلال حفل توزيع جوائز «يوروموني للتميز 2023».