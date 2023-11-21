400 خبير يبحثون في مسقط دور الابتكار في المطارات لتعزيز نمو حركة السفر عالمياً

افتتح المهندس حمود بن سعيد المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس «مطارات عُمان»، اليوم، مؤتمر ومعرض ابتكار المطارات، الذي تستضيفه سلطنة عُمان ممثلة في «مطارات عُمان» في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمدينة العرفان.



ويشارك في المؤتمر أكثر من 400 شخصية محلية ودولية، وأكثر من 30 راعياً وعارضاً، و60 متحدثاً من قادة المطارات في العالم ومطوري تكنولوجيا الطيران وشركات الطيران وسلطات الطيران المدني وموردي الصناعة وخبراء النقل الجوي.



وأكد المهندس سعيد بن حمود المعولي، راعي حفل الافتتاح، أن قطاع المطارات يمثل إحدى ثمار هذه النهضة الحديثة، حيث تولي الحكومة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق، جل اهتمامها بهذا القطاع الحيوي في ظل الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان بين الشرق والغرب.



نمو كبير



وقال المعولي في كلمته: إن سلطنة عُمان شيّدت العديد من المطارات الحديثة بأرقى المواصفات لخدمة المسافرين، منها مطار مسقط الدولي ومطار صلالة ومطار صحار ومطار الدقم، ومن المؤمل إنشاء مطار في محافظة مسندم خلال الفترة القادمة، منها دولي وأخرى مطارات إقليمية. واليوم نشهد نمواً كبيراً في حركة السفر، من وإلى وعبر سلطنة عُمان. حيث تدلل الأرقام بأن النمو مستمر بعد انجلاء التحديات التي سببتها فترة جائحة «كوفيد19» من حيث تراجع في حركة السفر عالمياً، آملين أن تعود أرقام النمو لتسجل تجاوزاً للأرقام التي بلغتها مطاراتنا قبل الجائحة.



وقال: إن اجتماعكم اليوم في مسقط، يأتي في سياق البحث عن حلول وابتكار الحلول ومعالجة التحديات أمام هذا القطاع، في زمن نشهد فيه سرعة في التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي واندفاعاً كبيراً نحو الابتكار بهدف تقديم كل ما يسهل حركة المسافرين عبر المطارات. وفي سلطنة عُمان، تم أخيراً تدشين مختبر الابتكار لمطارات عُمان، بالإضافة إلى برامج تمت صياغتها في ذات السياق، منها برنامج أو ( فعالية ايروهاك - مطارات عُمان ) بغية تعزيز جوانب الابتكار ودعم المبتكرين والشركات الناشئة لخدمة قطاع المطارات والسفر. وكل هذا ينضوي تحت جهود والتزامات «مطارات عُمان» دولياً، لتعزيز السفر وتسهيل كل ما من شأنه التواصل ما بين الشعوب مستلهمين من قوله تعالى «وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا».



وفي ختام كلمته رحب المعولي، مرة أخرى بالمشاركين على أرض سلطنة عُمان، هذه الأرض التي تتمنى لكم إقامة سعيدة لتتعرفوا وتكتشفوا تاريخها وحضارتها ومفرداتها وأنماطها السياحية، وأن يخرج مؤتمركم هذا بتوصيات تحقق الهدف نحو مستقبل واعد لقطاع المطارات.



مستقبل زاخر



من جهته، قال الشيخ أيمن بن أحمد بن سلطان الحوسني، الرئيس التنفيذي لـ«مطارات عُمان»، رئيس مجلس إدارة مجلس المطارات العالمي: نحن في «مطارات عُمان» فخورون باستضافة النسخة الأولى من «مؤتمر ابتكار المطارات»، الذي تم تنظيمه بشكل مشترك بين مجلس المطارات العالمي ومجلس المطارات لآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط ومجلس المطارات لأوروبا، والذي يأتي تزامناً مع بهجة العيد الوطني الثالث والخمسين المجيد لسلطنة عُمان. وأتمنى أن تستمتعوا بهذا الحدث الرائع وبجمال بلدي الحبيب عُمان وسحرها الأخاذ.

مستقبل السفر



وأكد الشيخ أيمن الحوسني قائلاً: نلتقي اليوم وسط هذا التجمع المتميز من أصحاب الرؤى والقادة والضيوف في صناعة الطيران في «مطارات عُمان»، فإننا نجتمع للاحتفال بالعقول المبتكرة، ما يعكس التفاني القوي لصناعة المطارات في تشكيل مستقبل السفر الجوي وتميز المطارات. مضيفاً: إن إرث عُمان في الإبحار حول العالم عبر الطرق البحرية القديمة هو بمثابة رواية ملهمة يتردد صداها في تطور قطاع الطيران اليوم. فمنذ قرون خلت، كان البحارة العمانيون يمخرون عباب البحار بلا خوف، ويرسمون مسارات ربطت بين الثقافات المتنوعة ويسرت التجارة العالمية. إن قدرتهم وشجاعتهم على الاستكشاف ورباطة جأشهم الفائقة مهدت الطريق لجعل عُمان مركزاً دولياً. واليوم، تقف صناعة الطيران في سلطنة عُمان كشاهد على روح المغامرة التي كان يتمتع بها أجدادنا. ومثلما نجحوا في توسيع وصول عُمان عبر البحار، أصبح قطاع الطيران في عُمان الآن بمثابة مساهم حديث في الاقتصاد الكلي، حيث يربط عُمان بالعالم، متسلحاً بنفس التصميم والمرونة وروح المغامرة التي لا تنضب.



تعاف عالمي



وقال الرئيس التنفيذي لـ «مطارات عُمان» رئيس مجلس المطارات العالمي، إنه على الرغم من التحديات التي شهدتها صناعة الطيران أخيراً، إلا أن التعافي العالمي في حركة الركاب في مختلف المناطق يدل على الأمل والنهوض. لقد خطونا خطوات كبيرة من أوقات «كوفيد» العصيبة في سبيل استعادة حركة الركاب في صناعتنا. واعتباراً من أغسطس 2023، وصلنا إلى تعافٍ عالمي في عدد الركاب بنسبة 92 %، بإجمالي سنوي قدره 4.7 مليارات مسافر حتى الآن، وتشير التقديرات المتفائلة إلى حدوث تعافٍ كامل في منتصف عام 2024. وبالنسبة للتعافي الإقليمي، فقد تجاوزت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط بالفعل إحصائيات عام 2019، وليست أفريقيا وأمريكا الشمالية ببعيدة عن تحقيق التعافي الكامل.



الابتكار في صناعة الطيران



وأضاف: إن مستقبل صناعة الطيران العالمية ينبئ بمشهد يتسم بالابتكار والمرونة والتغيير والتحول. إن الابتكارات التكنولوجية بما في ذلك الطائرات الكهربائية والهجينة، والذكاء الاصطناعي، وحلول الوقود المستدام، سوف تحدث ثورة في السفر الجوي. وحيث إن العالم وصناعة الطيران ما زالا في مرحلة التعافي في فترة ما بعد جائحة «كوفيد19»، فإن التركيز المتجدد على تدابير الصحة والسلامة، واستخدام الذكاء الاصطناعي على نحو مكثف، إلى جانب التأكيد المتزايد على الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، سيشكل اتجاه الصناعة.



وأكد قائلاً: إن تكامل الرقمنة، مثل تحسن تجارب الركاب والكفاءات التشغيلية، يعد بإعادة تعريف أسلوب تفاعلنا داخل المطارات. وبالتالي، سيكون التعاون بين أصحاب المصلحة في هذه الصناعة والحكومات والمبتكرين أمراً حيوياً في بناء مستقبل لا يزدهر فيه النظام البيئي للطيران فحسب، بل يسهم أيضاً في إيجاد مجتمع عالمي أكثر اتصالاً وأكثر كفاءة وأكثر وعياً بالبيئة.



مركز مطارات عُمان للابتكار



وقال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات عُمان»: يقع «مركز مطارات عُمان للابتكار» في قلب التزامنا بالابتكار، وهو مركز تعاوني يغذي الأفكار المبتكرة لمستقبل السفر الجوي. ويعمل المركز على جذب المواهب في المطارات، وتشجيع التعاون بين أصحاب المصلحة، وتسهيل تبادل المعرفة مع الشركاء الرقميين، وإشراك الخبراء الأكاديميين، وتمويل المشاريع التكنولوجية الناشئة. مشيراً إلى أن هذه المنصة تهدف إلى قيام «مطارات عُمان» بتعزيز واحتضان الأفكار المبتكرة من خلال الاستفادة من رأس المال المغامر. وهناك مبادرة أخرى أطلقناها أخيراً تشمل «مسابقة إيروهاك مطارات عُمان» وتهدف إلى الاستفادة من المواهب الخارجية من خلال توفير منصة لتعزيز الحلول المبتكرة الخاصة بالمطارات.



وأكد الشيخ أيمن الحوسني قائلاً: استقطب هذا الحدث الذي نظمته «مطارات عُمان» أكثر من 700 من أرقى العقول في مجال الطيران الرائدة في أكثر من 300 من الحلول الممكنة في العديد من المجالات التي تتضمن تجربة العملاء، عمليات المطار، والأتمتة والكفاءة والسلامة والأمن والاستدامة. وكان من بين الفائزين في هذا الحدث ثلاثة مشاريع، وكان المركز الأول عبارة عن حل تكنولوجي مبتكر للطائرات المسيرة يهدف إلى قياس وتنظيف المطاط الزائد من مدارج الطائرات بعد تراكم نظام المكابح. أما الأفكار المبتكرة الأخرى فتضمنت الاستفادة من طاقة حركة الركاب في المطار لتوليد الكهرباء. أما الفكرة الثالثة، فهي تطبيق سفر شامل لتجربة المطار يهدف إلى جمع مجموعة كبيرة من البيانات ومشاركتها بين المستخدم ومطاراتنا.



تحسين تجربة العملاء



وأكد الحوسني قائلاً: نحن فخورون باستضافة هذا الحدث المبتكر أخيراً الذي ولّد مجموعة كبيرة من الأفكار الخلاقة التي تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتعزيزها. علاوة على ذلك، فإننا نسعى من خلال الاستثمار المستمر في التحول الرقمي إلى إعادة تعريف تجربة المطار في المطارات التي تديرها «مطارات عُمان».



وقال: رؤيتنا ليست مجرد ترقية تكنولوجية، بل هي تحول أساسي في كيفية تنقل المسافرين بين مطاراتنا. وإننا نهدف، بدءاً من تسجيل الوصول الذكي حتى الإجراءات الأمنية المتطورة، إلى إحداث ثورة في رحلة الركاب، مع إعطاء الأولوية للراحة والسلامة.

وأشار الحوسني قائلاً: في المشهد الديناميكي اليوم، حيث يؤدي التقديم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي إلى حدوث تحول في جميع الصناعات، لا يمكن المبالغة في أهمية تعزيز رفاهية شعبنا. وحيث إن الذكاء الاصطناعي يواصل تشكيل أسواق العمل المختلفة بما في ذلك الطيران، فمن الأهمية بمكان أن ندرك أن العنصر الحيوي الذي لا يمكن استبداله في مؤسساتنا هو القوى العاملة. وبينما ندرك أهمية المهارات التقنية، فإن تغذية المشاعر الإنسانية والذكاء العاطفي أصبحت أمراً في غاية الأهمية. مضيفاً: إن المشاعر الإنسانية تمثل حجر الزاوية في قدرات موظفينا، حيث إنها تعزز الاتصالات، وتساعد على فهم وجهات النظر المتنوعة، وتعزز اللمسة الإنسانية في عصر تُميزنا فيه المشاعر الإنسانية عن التقدم التكنولوجي.



واختتم قائلاً: دعونا ندرك قوة الوحدة ونحن نعمل بشكل جماعي من أجل دفع صناعة الطيران نحو مستقبل يتجاوز كل الحدود، متحدين في سعينا نحو الابتكار والتميز.



ارتفاع حركة السفر



بدوره عبر لويس فليبي، المدير التنفيذي لمجلس المطارات العالمي، عن سعادته لافتتاح أول حدث للابتكار في المطارات، على أرض سلطنة عُمان بتنظيم مشترك من مجلس المطارات لآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، ومجلس المطارات في أوروبا ومجلس المطارات العالمي، وهو ما يشكل احتفالاً بالابتكار في مجال الطيران ويثبت التزامنا الجماعي بتشكيل مستقبل المطارات والسفر الجوي.



وكشف فليبي في كلمته في المؤتمر، عن أن حركة الركاب العالمية في 2023 سجلت ارتفاعاً، وبحلول نهاية العام نتوقع أن نصل إلى 8.6 مليارات مسافر، أي حوالي 94.2 % من المستويات التي تم تحقيقها قبل الوباء.



وقال: من المتوقع أن تتعافى منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول نهاية عام 2023، لتصل إلى 87.3 % من مستويات الركاب لعام 2019، وذلك بفضل الانفتاح المستمر للسوق الصينية. مشيراً إلى أن الانتعاش لم يكن قوياً، بسبب العوامل الاقتصادية والقيود المفروضة على السياحة الخارجية، ومن المتوقع أن تصل المنطقة في عام 2024 إلى نحو 3.4 مليارات مسافر، وهو ما يمثل 99.5 % من مستويات ما قبل الجائحة.



وقال: على الرغم من الوضع الجيوسياسي، فمن المتوقع أن تواصل منطقة الشرق الأوسط تعافيها ليصل أعداد المسافرين إلى 96.8 % من مستوى ما قبل كوفيد. بينما شهدت أوروبا في عام 2022، زيادة في عدد المسافرين بسبب السفر في فصل الصيف. وبحلول نهاية هذا العام، من المتوقع أن تصل أوروبا إلى 2.3 مليار مسافر (أي 95.5 % من مستوى ما قبل فيروس كورونا).



2.5 مليار مسافر



وتوقع فليبي أن يرتفع عدد المسافرين في أوروبا في عام 2024 إلى 2.5 مليار مسافر، متجاوزاً مستويات ما قبل الوباء بنسبة 1.4 %. أما منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي فقد شهدت انتعاشاً أسرع، ومن المتوقع أن تصل المنطقة في نهاية عام 2023 إلى 102.9 % من عدد المسافرين قبل الوباء (707 ملايين مسافر). وتوقع أن تكون المنطقة في عام 2023 أول منطقة تتجاوز أرقام عام 2019.



وأكد المدير التنفيذي لمجلس المطارات العالمي، في عرضه المرئي في الجلسة الافتتاحية قائلاً: تتمتع منطقة أمريكا الشمالية بانتعاش مبكر للغاية بفضل سوقها المحلية القوية، ومن المتوقع أن يصل الانتعاش في عام 2023 ما نسبته 99.8 % من مستويات ما قبل الوباء، بينما يتوقع أن تبلغ نسبة النمو في عام 2024 حوالي 103.7 % من مستويات ما قبل كوفيد. كما أنه من المتوقع أن تصل أفريقيا إلى 93 % من مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية هذا العام وتصل في عام 2024 إلى 110.6 % من مستويات 2019 مع 253 مليون مسافر.