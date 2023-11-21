نفط الهلال تقلل كثافتها الكربونية وتحافظ على الحيادية في عام الاستدامة

كشفت نفط الهلال، عن تحقيقها لإنجازات مهمة على صعيد الاستدامة، وذلك تزامناً مع عام الاستدامة في الإمارات العربية المتحدة والاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف «كوب28» في دبي.

ومن أبرز إنجازات الاستدامة التي حققتها نفط الهلال الحفاظ على حيادية الكربون عبر عملياتها وخفض كثافتها الكربونية وصولاً إلى أقل معدل على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن التزام الشركة بالتخلص تماماً من انبعاثات الميثان عبر عملياتها بنهاية هذا العقد.

وتوضيحاً لذلك، بيّنت الشركة أنها نجحت في خفض كثافتها الكربونية إلى 6.0 كغ من ثاني أكسيد الكربون المكافئ لكل برميل نفط مكافئ، وهو أقل معدل محقق على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأقل من نصف متوسط القطاع في العالم، مع تعويض الانبعاثات المتبقية حفاظاً على الحيادية الكربونية للشركة للسنة الثالثة على التوالي منذ 2021. وقللت نفط الهلال أيضاً الإحراق الكلي وتسريبات الميثان بنسبة 31 % مقارنة بعام 2021، فأصبحت تشكل 0.12 % فقط من إجمالي الإنتاج، فضلاً عن تقليل النفايات بنسبة 90 % والتخلص التام من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وقد انضمت نفط الهلال أيضاً إلى مبادرة «صفر انبعاثات الميثان» التابعة لمبادرة المناخ لشركات النفط والغاز، مؤكدة التزامها ببلوغ صافي الصفر في انبعاثات الميثان عبر عملياتها بحلول 2030. ويعزز هذا التعهد جهود نفط الهلال المتواصلة للحد من انبعاثات الميثان من عملياتها والتقليل من الكثافة الكربونية الكلية لتكون من أولى شركات النفط والغاز التي تحقق الحيادية الكربونية.

وقال الرئيس التنفيذي لنفط الهلال مجيد حميد جعفر: «التزامنا بمبادرة صفر انبعاثات الميثان هو ثمرة سنوات من الجهود المكرسة للحد من الانبعاثات والتخلص من تسريبات الميثان وتحقيق الحيادية الكربونية».

وأضاف مجيد جعفر، الذي أُدرِج الشهر الماضي ضمن قائمة «أبطال الاستدامة المئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» التابعة لفوربس الشرق الأوسط: «اتخذنا الاستدامة عماداً لأعمالنا منذ تأسيسنا في 1971، وتطورنا خلال مسيرتنا من شركة منتجة للنفط في المقام الأول إلى التركيز خاصةً على الغاز الطبيعي الذي أضحى يشكل الآن 80 % من إنتاجنا، ذلك لأننا كنا دائماً على يقين بأهمية تقليل الانبعاثات ليس فقط لأنه واجبنا تجاه الوطن والمجتمع، بل لأنه يخدم مصالح الأعمال أيضاً».

ويشار إلى أن مبادرة «هدف صفر انبعاثات الميثان» التابعة لمبادرة المناخ لشركات النفط والغاز تهدف إلى القضاء على البصمة الميثانية لقطاع النفط والغاز بحلول 2030. ورغم أن انبعاثات الميثان تشكل 30 % من انبعاثات الغازات الدفيئة، ضررها في الحقيقة أشد بـ25 ضعفاً من ضرر ثاني أكسيد الكربون على تغير المناخ، لذا قد يكون تأثير الحد من انبعاثات الميثان أقوى في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. وقد انضم إلى المبادرة أكثر من 60 منظمة تعهدت جميعها بالقضاء التام تقريباً على انبعاثات الميثان عبر القطاع.

وجدير بالذكر أن نفط الهلال كانت قد بدأت في 2021 تنفيذ حملة لإدارة الانبعاثات المتسربة عبر عملياتها لإنتاج الغاز في خور مور باستخدام تكنولوجيا فوروورد لوكينغ إنفراريد FLIR ترصد بالضبط مواطن التسريب لتحدد الإجراءات اللازمة لمعالجتها. وقد نجح هذا البرنامج في خفض انبعاثات الميثان المتسربة بنسبة 42 % في عامه الأول ويستمر قدماً نحو التخلص التام من هذه الانبعاثات. وتمكنت نفط الهلال من الحد من الإحراق بأكثر من 80 % منذ 2020 وتهدف إلى الوقف التام للإحراق مستقبلاً.

وقد عززت الشركة مبادراتها لتقليل الانبعاثات بالتعويض الكربوني عن طريق تقديم الدعم لمشاريع الأكسدة الحرارية لمركبات الكربون الهيدروفلورية في الهند ومشاريع طاقة الرياح في الصين بشراء رصيد كربوني مرخص من الأمم المتحدة. وبتأمين رصيد كربوني لعامي 2022 و2023، ضمنت نفط الهلال الحيادية الكربونية لعملياتها لأكثر من ثلاث سنوات.

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