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طقس الإمارات غداً.. مغبر غائم جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة

11/21/2023 9:34:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا إلى غائم جزئيا أحياناً، مع تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية نهاراً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة غرباً يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والشمالية.

حركة الرياح: شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. الموج في الخليج العربي متوسط إلى مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:22 المد الثاني عند الساعة 19:48.. والجزر الأول عند الساعة 14:24 والجزرالثاني عند الساعة 02:52.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:50 والمد الثاني عند الساعة 05:41 والجزر الأول عند الساعة 11:47 والجزر الثاني عند الساعة 23:12.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 33 23 80 45
دبي 32 23 80 40
الشارقة 32 22 85 40
عجمان 32 24 80 55
أم القيوين 31 24 80 50
رأس الخيمة 32 23 80 45
الفجيرة 30 25 80 50
العـين 32 23 85 40
ليوا 33 23 85 50
الرويس 32 24 75 55
السلع 29 24 85 50
دلـمـا 28 27 70 50
طنب الكبرى 29 26 85 45

طنب الصغرى 29 26 85 45
أبو موسى 28 26 75 50.

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